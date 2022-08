Gleitschirm-Drama: Zürcher rettet sich in letzter Sekunde

Gleitschirm-Drama: Zürcher verheddert sich in Schirm und rettet sich in letzter Sekunde

In Spanien

Als der Akrobatik-Paraglider Kevin Philipp aus Bubikon in Spanien zu einem Trick ansetzte, stürzte er plötzlich in seinen Gleitschirm und verhedderte sich in den Leinen. Nur wenige Sekunden vor einem ungebremsten Aufprall gelingt es ihm, einen Notschirm zu öffnen. Haarsträubende Videoaufnahmen dokumentieren den Schreckmoment mit glimpflichem Ausgang.