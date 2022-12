Queen, Musiker, Legenden: Diese 22 Prominente sind 2022 gestroben

In Memoriam Legenden, Entertainer – und eine junge Frau, die ein ganzes Land verändert hat: Diese 22 Persönlichkeiten sind 2022 verstorben Mit Königin Elizabeth starb eine Jahrhundertfigur. Michail Gorbatschow schrieb Weltgeschichte. Und auch die Schweiz verlor grosse Persönlichkeiten. Es ist unmöglich, sie alle zu würdigen – nachfolgend eine Auswahl. Rahel Empl Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Queen Elizabeth II. (96†)

Queen Elizabeth II. war eine der wenigen Konstanten in einer sich schnell verändernden Staatenwelt. Pool/Tim Graham Picture Library / Tim Graham Photo Library

Die Disziplinierteste, die Hingebungsvollste, die Strengste, die Fleissigste: Wenn von der britischen Königin Elizabeth II. die Rede war, stauten sich die Superlative. Niemand sass zudem länger auf dem britischen Thron als sie. Mehr als 70 Jahre lang überzeugte sie den Grossteil ihrer Untertanen mit harter loyal-royaler Arbeit und einem skandalfreien Leben – den Rest ihrer Familie mal ausgeklammert. Sie war der Fels in der Brandung, der jeden noch so fiesen Sturm übersteht. Nur nach dem Tod von Lady Diana 1997 geriet Elizabeths Popularität kurz ins Wanken, als sie nur sehr zurückhaltend um die unter tragischen Umständen verunglückte Ex-Schwiegertochter trauerte. Am 8. September verschied nun auch sie, die wohl letzte relevante Monarchin, im hohen Alter von 96 Jahren. Ihrem Begräbnis und der Trauerfeier am 19. September in der Westminster Abbey wohnten die hochrangigsten Gäste aus aller Welt bei, und mit 4,1 Milliarden TV-Zuschauerinnen und -Zuschauern ist es das meistgesehene Fernsehereignis überhaupt ­– da sind sie ja wieder, die Superlativen. (rae)

Endo Anaconda (66†)

Mit Endo Anaconda verliess uns 2022 ein unnachahmliches Original der Schweizer Musikwelt. Silvio Zeder / Aargauer Zeitung

Endo Anaconda, eigentlich Andreas Flückiger, war ein Unikum, ein Original und auf der Bühne ein Naturereignis. Krach, Witz, Anarchie und Poesie waren seine Lieblingsdisziplinen. Das Anarchische wandelte sich im Laufe der Jahre in eine Sehnsucht nach der Anarchie. Die Musik schepperte nicht mehr so stark, dafür erhöhten sich auf musikalischer Ebene die qualitativen Ansprüche. Er schaffte es mit Stiller Has vom avantgardistischen Underground in den Mundart-Mainstream. In all seinen Formationen und Phasen blieb der Hase jedoch unzähmbar, unangepasst und unbequem, widerborstig, störrisch und sperrig. Anaconda sah sich als Protestsänger und Alarmist. Schonungslos ging er mit der politischen und wirtschaftlichen Elite ins Gericht. Scharfsinnig, unbarmherzig, manchmal brutal. Aber immer ehrlich. Er verstarb am 1.Februar im Alter von 66 Jahren. Endo, du fehlst! (sk)

Edson Arantes do Nascimento «Pelé»(82†)

Pelé wird in ganz Brasilien verehrt. Dort gilt er als der erste schwarze Nationalheld der Moderne. Keystone

Brasilien und die ganze Welt weint um «O Rei»: Edson Arantes do Nascimento – besser bekannt als Pelé. Er war einer der besten Fussballer aller Zeiten und schon zu Lebzeiten eine Legende. Dreimal holte er mit der Seleção den WM-Titel und trug den Namen seines Landes damit hinaus in die Welt – erstmals als 17-Jähriger 1958 bei der Fussball-Weltmeisterschaft in Schweden. Damals war er der bislang jüngste Fussballspieler bei einer Fussball-WM und schoss im Finale zwei der fünf Tore gegen Schweden. Fussballfans weltweit erinnern sich an ihn im gelben Trikot der brasilianischen Nationalmannschaft, mit der Nummer 10 auf dem Rücken. Am 29. Dezember starb der «König» im Alter von 82 Jahren in Sao Paulo nach einem langen Kampf gegen den Krebs. (dpa)

Jina Mahsa Amini (22†)

Ihr gewaltsamer Tod löste im Iran die grösste Protestwelle seit langem aus: Jina Mahsa Amini. Imago/Social Networks / www.imago-images.de

Sie musste am 16. September sterben, weil sie den Hidschab nicht korrekt getragen hatte: Die Iranerin Jina Mahsa Amini aus der Provinz Kurdistan fand während ihrer Inhaftierung in Teheran den Tod. Er löste eine nie dagewesene Protestbewegung aus, die sich, mit Amini als Freiheitssymbol, gegen die staatliche Gewalt gegen Frauen und das Regime der Mullahs im Lande richtet. So schnitten sich zahlreiche Frauen als Zeichen der Solidarität die Haare ab – nicht nur im Iran. Die Proteste führten und führen zu Tausenden Festnahmen und Tausenden Todesopfern. Trotzdem wird weiter protestiert – in der Hoffnung, das Regime zu stürzen. (rae)

Michail Gorbatschow (91†)

Mit Michail Gorbatschow starb eine der herausragendsten Figuren des 20.Jahrhunderts. Bryn Colton / Hulton Archive

Er konnte mit Fug und Recht behaupten, die Geschichte der Welt verändert und den Weg für ein freies Europa geebnet zu haben: Unter Michail Gorbatschow als Präsidenten hatte 1991 das letzte Stündchen der Sowjetunion geschlagen. Anlässlich seines Todes Ende August würdigte ihn der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz als mutigen Reformer, der es geschafft habe, den eisernen Vorhang verschwinden zu lassen. Gorbatschows Ableben wohnt eine besondere Tragik inne, ging er doch just zu der Zeit, in der die Demokratie in Russland gescheitert ist – und Russland laut Scholz «neue Gräben in Europa zieht». (rae)

Liza (4†)

Das Mädchen Liza wurde bei einem russischen Raketenangriff auf die ukrainische Stadt Winnyzja getötet. Instagram

Seit bald einem Jahr herrscht Krieg zwischen Russland und der Ukraine. Laut dem UN-Hochkommissariat für Menschenrechte forderte er bis zum 11. Dezember 6755 Todesopfer in der ukrainischen Zivilbevölkerung – darunter mindestens 424 Kinder. Zu ihnen gehört die vierjährige Liza mit Down-Syndrom, die im Juli bei einem Raketenangriff in Winnyzja getötet wurde. Minuten zuvor postete Lizas Mutter auf den sozialen Medien noch ein Video des lebenslustigen, fröhlichen Mädchens. Solche Schicksale sind es, bei denen es uns ob der Sinnlosigkeit dieses Krieges – jeden Krieges – die Sprache verschlägt. (rae)

Judith Stamm (88†)

Judith Stamm war eine Vollblutpolitikerin und leidenschaftliche Vorreiterin in Sachen Gleichstellung. Bert Schnüriger / Neue Schwyzer Zeitung

Erst musste sie herausfinden, was mit Emanze gemeint war. «Mit der Zeit habe ich dieses Etikett als Auszeichnung betrachtet, weil man meinen Standpunkt auch schätzen gelernt hat», sagte Judith Stamm einst. Mit ihr ist im Juli eine bedeutende Vorkämpferin für Frauenrechte verstorben: Die Luzernerin wurde just nach der Einführung des Frauenstimmrechts 1971 für die CVP aktiv in der Politik. Sie gehört zu den ersten Nationalratspräsidentinnen, ihr ist die Gründung des Gleichstellungsbüros 1988 zu verdanken. Jahrzehntelang blieb sie hartnäckig, was ihr dann auch die Emanze einbrachte. Ihr Engagement hat sich gelohnt. (rae)

Hans-Magnus Enzensberger (93†)

Wenige können mit der deutschen Sprache so gewandt umgehen, wie Hans-Magnus Enzensberger es konnte. Pop-Eye/Rafalk / www.imago-images.de

Seine Originalität war unerschöpflich; pointiert und gerne unbequem meldete er sich zu Wort. Der Deutsche Hans-Magnus Enzensberger gehörte zu den prägendsten Schriftstellern der Nachkriegsliteratur. Anlässlich seines Ablebens Ende November würdigte ihn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier als intellektuelle Instanz. Gleich sein erstes Buch hatte Enzensberger bekannt gemacht: Der Lyrikband «Die Verteidigung der Wölfe» erschien 1957. Der Tonfall der Gedichte liess aufhorchen: Da meldete sich einer zu Wort, der mit Sprache zaubern konnte; die Vorliebe für starke Metaphern und spottreiche Anspielungen zogen sich wie ein roter Faden durch sein weiteres Schaffen. Oft machte Enzensberger damit von sich reden – auch als gewichtige Stimme in vielen Debatten. Enzensberger war so richtig gross, aber er blieb zeit seines Lebens stets erfrischend bescheiden. (rae)

Vivienne Westwood (81†)

Rebellische Modeikone und Klimakämpferin: Vivienne Westwood. Keystone

Vivienne Westwoods Mode-Karriere begann in den 1970er-Jahren mit dem Aufkommen des Punk. Mit ihrer radikalen Herangehensweise eroberte sie die Welt im Sturm. Sie genoss eine lange Karriere, die von einer Reihe triumphaler Modenschauen in London, Paris, Mailand und New York unterstrichen wurde. Ihr Name wurde zu einem Synonym für Stil und Einstellung – wenngleich sich ihr Fokus von Jahr zu Jahr änderte.

Ihr Spektrum war riesig und ihre Arbeit nie vorhersehbar. Als junge Frau hatte sie das britische Establishment verachtet, später wurde sie zu einer der führenden Persönlichkeiten und nutzte ihre elitäre Position, um sich für Umweltreformen einzusetzen. Ihre orange gefärbten Haare blieben dabei ihr Markenzeichen. Am 29. Dezember ist die modische Autodidaktin, die nie eine formelle Modeausbildung erhielt, friedlich gestorben. Sie hinterlässt ihren zweiten Ehemann Andreas Kronthaler und zwei Söhne. (dpa)

Hansueli Gürber (71†)

Hansueli Gürber erlangte im Zusammenhang mit dem «Fall Carlos» nationale Bekanntheit. Severin Bigler / SAW

Vor neun Jahren wurde Hansueli Gürber schlagartig bekannt als Jugendanwalt in einem Dokumentarfilm des Schweizer Fernsehens. Darin zeigte er am Beispiel eines jungen Straftäters mit dem Pseudonym «Carlos» auf, wie ein Sondersetting funktioniert. Anstatt sich in einem Gefängnis zu radikalisieren, sollte er in einer normalen Umgebung aufwachsen und seine Energie in seinem Hobby, dem Kickboxen, austoben. Das verstand damals fast niemand. Der Fall wurde zum Skandal. Der Täter musste wieder ins Gefängnis. Heute ist er unter seinem wirklichen Namen bekannt: Brian Henry Keller. Die Zürcher Justiz scheint keinen Plan zu haben, was sie mit ihm anstellen soll. Die eine Instanz will ihn freilassen, die andere wieder in Haft nehmen. So sitzt er noch immer hinter Gittern. Eine Lösung hat niemand. Im Rückblick wird klar: Gürbers Ansatz war besser als gedacht. Im Juli starb er unerwartet. (mau)

Olivia Newton-John (73†)

Olivia Newton-John war eine Legende der 80er, setzte sich aber auch für die Gleichstellung Homosexueller und für die Krebsforschung ein. Paramount/Courtesy Everett Colle / www.imago-images.de

1978 war das Jahr ihres Durchbruchs. Damals trat sie an der Seite von John Travolta im legendären Musical-Film «Grease» auf – ihre Rolle der Sandy wurde zur Ikone. Es folgten weitere Filmauftritte und der Song «Physical». Doch die britisch-australische Schauspielerin und Songwriterin Olivia Newton-John war viel mehr als nur ein Stern am grellen 80s-Himmel. Eine Aktivistin durch und durch. So setzte sie sich etwa unermüdlich für die Gleichstellung von homosexuellen Paaren bei der Ehe in Australien ein, kämpfte ausserdem jahrzehntelang gegen Krebs an und machte sich entsprechend für die Forschung stark. Sie war «ein Symbol für Sieg und Hoffnung, mehr als 30 Jahre lang, in denen sie ihren Weg mit Brustkrebs teilte», hiess es auf Instagram. Im August dieses Jahres hat die vierfache Grammy-Preisträgerin den Kampf endgültig verloren. (rae)

Ernst Marti (77†)

Er war der Jass-Schiedsrichter der Nation: Ernst Marti. Merly Knörle

Bekannt wie ein bunter Hund war er, Ernst Marti, Schiedsrichter der SRF-Sendung «Donnschtig-Jass». Während 23 Jahren sorgte der Krienser in mehr als 600 Sendungen für Ordnung am Jasstisch. Im Dezember 2011 war er an der Seite von Monika Fasnacht zum letzten Mal im Schweizer Fernsehen zu sehen. Doch auch nach seiner Pensionierung kam er nicht ohne das Jassen aus; das war sein Leben, seine Passion. So gab er sein Wissen noch so gerne bei Jassferien oder bei Firmenturnieren weiter. Zudem war Marti ab der ersten Zentralschweizer Jassmeisterschaft im Jahr 2007, organisiert von der «Luzerner Zeitung», auch Spielleiter. Am 7. Oktober verstarb er im Alter von 77 Jahren. «Gekämpft hast du tapfer allein, gelitten haben wir gemeinsam, verloren haben wir dich alle.» Mit diesen treffenden Worten nahmen die Angehörigen Abschied vom Jass-Schiedsrichter der Nation. (rae)

Fredy Studer (74†)

Ben Huggler

Der Luzerner Schlagzeuger hinterliess mit seiner Band OM im internationalen Jazz tiefe Spuren. Ein Kraftwerk von einem Musiker.

Andrew Fletcher (60†)

Pascal Le Segretain / French Select

Das Gründungsmitglied der britischen Synth-Rock-Band Depeche Mode fungierte als stiller, genialer Handwerker im Hintergrund.

Christiane Hörbiger (84†)

Andre Poling / imago stock&people

Sie war die Grande Dame im deutschen Film und Fernsehen. Und sie alterte wie kaum eine andere mit Eleganz und Anmut.

Dany Rühle (73†)

Michel Canonica

Der St. Galler gehörte zu den prägendsten Figuren in der Frühphase des Schweizer Rock. Ein Pionier durch und durch.

Wolfgang Petersen (81†)

Imago Stock&people / www.imago-images.de

Mit «Das Boot» und die «Unendliche Geschichte» eroberte der begnadete deutsche Filmregisseur Hollywood im Sturm.

Tanaka Kane (119†)

www.imago-images.de

Von Juli 2018 bis zu ihrem Tod war die Japanerin der älteste Mensch – und erst die dritte Person, die nachweislich 119 Jahre alt wurde.

Dietrich Mateschitz (78†)

Imago Sportfotodienst / www.imago-images.de

Der schwerreiche Unternehmer und Sportmäzen schaffte es, seine Marke Red Bull weltweit bekannt zu machen.

Christine McVie (79†)

Aaron Rapoport / Corbis Historical

Die britische Sängerinnen-Legende begeisterte Millionen mit ihrer Stimme. Bekannt wurde sie mit der Band Fleetwood Mac.

Jean-Luc Godard (91†)

Imago Stock&people / www.imago-images.de

Der französisch-schweizerische Star-Regisseur war der radikalste der Nouvelle Vague und revolutionierte den französischen Film.

Jerry Lee-Lewis (87†)

Michael Ochs Archives/Getty Images

Wie der auf das Klavier hämmerte! Der amerikanische Rock-‹n›-Roll-Musiker («Great Balls of Fire») spielte wie kein anderer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen