Migration: Führt Deutschland bald Grenzkontrolle zur Schweiz ein?

KRITIK Wegen irregulärer Migration: Führt Deutschland bald wieder Grenzkontrollen zur Schweiz ein? In Deutschland sorgt die stark gestiegene Einreise von Migranten über die Schweiz weiter für Kritik. Ein von Bundesrätin Karin Keller-Sutter ausgehandelter Aktionsplan sei Symbolpolitik und kein Ersatz für Grenzkontrollen, so die deutsche Polizeigewerkschaft. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 03.01.2023, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Déjà-vu: Bundespolizisten am Zollamt Konstanz kontrollieren Grenzgänger anlässlich der Massnahmen zur Eindämmung des Coronavirus (März 2020). Keystone

Lässt Deutschland an der Grenze zur Schweiz bald die Schlagbäume runter? Geht es nach der deutschen Polizeigewerkschaft, wäre es an der Zeit. Der von der deutschen Innenministerin Nancy Faeser (SPD) mit der Schweizer Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) ausgehandelte Aktionsplan zur Eindämmung der irregulären Migration sei mangelhaft: «Wenn man den Grenzabschnitt Schweiz zu Deutschland betrachtet – von Bahnstrecken bis zu Strassenübergängen –, dann ist der Aktionsplan ein Tropfen auf dem heissen Stein!», kritisiert Heiko Teggatz, Vizechef der Polizeigewerkschaft, in der grössten deutschen Zeitung «Bild». Kollege Manuel Ostermann wirft Faeser Symbolpolitik vor: «Die rhetorischen Floskeln der Ministerin ändern nichts an dem Fakt, dass es keine Grenzkontrollen gibt.» Für die Sicherheitsbehörden würde sich nichts ändern und der Migrationsdruck auf Deutschland bleibe unverändert gross.

Hintergrund des Streits sind die vielen Einreisen irregulärer Migranten über die Schweiz nach Deutschland. Sie kommen seit dem Sommer wieder in stark gestiegener Zahl über Österreich via Balkanroute. Im Jahr 2022 wurden 9716 Migranten von der deutschen Bundespolizei an der Schweizer Grenze registriert. In Wirklichkeit wird die Zahl derer, die es unbehelligt nach Deutschland geschafft haben, aber noch viel höher liegen. Denn: Systematische Grenzkontrollen sind im gemeinsamen Schengenraum der EU verboten.

Deutschland nervt sich über «Durchwinken» – Aktionsplan ist nutzlos

Die deutschen Behörden können nur stichprobenartig kontrollieren oder im grenznahen Umland sogenannte «Schleierfahndungen» durchführen. Aus Deutschland wurde zuletzt der Vorwurf laut, die Schweiz würde Migranten gezielt «durchwinken». Das deutsche Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sagte, die Schweiz halte sich nicht an den Geist des Dublin-Abkommens.

Tatsächlich hatte die SRF-Sendung «Rundschau» Anfang Oktober berichtet, dass die SBB für eingereiste Migranten in Buchs im Kanton St.Gallen eigens Extrawaggons zur Weiterfahrt nach Zürich oder Basel zur Verfügung stellen. Das Schweizer Staatssekretariat für Migration (SEM) berief sich auf die Transportpflicht der SBB und sagte, es gebe keine Rechtsgrundlage, um die Migranten aufzuhalten.

Um den Streit zu entschärfen und die Zusammenarbeit zu verbessern, reiste die noch bis Ende Jahr als Justizministerin amtierende Keller-Sutter im Dezember nach Berlin. Der Aktionsplan sah neben gemeinsamen Patrouillen von deutschen und Schweizer Polizisten in Zügen unter anderem vor, dass Personen ohne Schutzbedarf schnell zurückgeführt werden könnten. Das sei aber unmöglich, kritisiert nun die «Bild» und schreibt mit Verweis auf die Rechtslage, dass Migranten auch nach bereits gestelltem Asylantrag und Feststellung einer Ausreisepflicht von der Bundespolizei durchgelassen werden müssten. Mit anderen Worten: Der Aktionsplan ist nutzlos.

Grenzkontrollen sind möglich – aber sie führen zu einem Chaos

Der Ruf nach systematischen Grenzkontrollen zur Schweiz dürfte daher in Deutschland immer stärker werden. Tatsächlich lässt der Schengenkodex eine vorübergehende Wiedereinführung aus Gründen der inneren Sicherheit oder öffentlichen Ordnung zu. Sowohl bei der Migrationskrise von 2015 als auch im Kontext terroristischer Bedrohungen und zuletzt während der Coronapandemie führten verschiedene EU-Staaten in den letzten Jahren systematische Kontrollen ein. Manche haben sie bis heute noch nicht abgeschafft.

Das Problem: Sollte sich Deutschland wirklich zu diesem Schritt entschliessen, ist das Chaos an der Schweizer Grenze programmiert. Immerhin pendeln jeden Tag fast 64'000 Deutsche zum Arbeiten in die Schweiz. Dazu kommt der normale Grenzverkehr auf einer der am stärksten befahrenen Nord-Süd-Verbindungen in Europa.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen