Hurrikansaison Überschwemmungen in Havanna – zwei Tote und viele beschädigte Häuser Ein Tropensturm zerstörte Häuser und sorgte für Überschwemmungen in der kubanischen Hauptstadt. Nun zieht er in Richtung Florida. 04.06.2022, 08.23 Uhr

Helfende stossen ein Boot durch die Strassen Havannas, um Nachbarn zu retten. Ramon Espinosa / AP

Bei starkem Regen und Überschwemmungen sind in der kubanischen Hauptstadt Havanna mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen und mindestens 40 Häuser beschädigt worden. Zu den Todesfällen kam es bei einem Hauseinsturz und einem Unfall, wie das Präsidialamt des sozialistischen Inselstaats am Freitag auf Twitter mitteilte. In der benachbarten westlichen Provinz Pinar del Río werde eine Person vermisst.