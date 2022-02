Schweden bietet 100’000 Franken Prämie für Schweizer Forscher.

Es ist ein hoher Preis, den wir für den Abbruch der Verhandlungen mit der EU bezahlen müssen. Wenn man das Gefühl hat, wir als Schweizer können der EU schon erklären, was uns passt und was nicht, der hat die Sachlage verkannt. Was mich am meisten ärgert sind die Kommentare von Leuten, welch absolut keine Ahnung davon haben, welche Auswirkungen dies für die Hochschulen und einen grossen Teil der KMU bedeute. Unser Wohlstand basiert zu einem grossen Teil auf unserem Brain. Die Spitzenforschung ist international ausgerichtet. Wenn die Spitzenforscher der ETH / EPFL / PSI / CERN nicht an internationalen Forschungsprojekten mitarbeiten können, werden diese abwandern. Ebenso sind meisten KMU entweder direkt oder indirekt vom Zugang in internationale Märkte abhängig. Und auch hier ist die EU ein enorm wichtiger Partner. Für den Gipser, den Maler oder den Coiffeur ist dies im Moment vielleicht kein grosses Thema. Wenn aber die Firma im Dorf keine Teile mehr herstellen kann, weil die grosse Firma im nächsten Ort keine Produkte mehr in den EU-Raum verkauft, dann wird auch der Maler über kurz oder lang keine Arbeit mehr haben.