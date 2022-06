Inflation: Es ist gefährlich, allein Putin die Schuld zu geben

Preisschub Höchste Inflation seit 40 Jahren: Es ist gefährlich und verlogen, wenn die Politiker allein Putin die Schuld dafür geben In Europa und den USA steigen die Preise zurzeit so stark wie seit vier Jahrzehnten nicht mehr. Sie liegen 8 bis 10 Prozent höher als vor einem Jahr, und das bringt viele Haushalte in finanzielle Nöte. Die westliche Erzählung vom «Putin price hike» ist aber kontraproduktiv. Sie macht den Kriegstreiber einflussreicher, als er ist. Patrik Müller Jetzt kommentieren 25.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Lacht sich ins Fäustchen: Kriegstreiber Putin, hier auf einem Foto vom 23. Juni. Mikhail Metzel / AP / keystone-sda

Die Inflation ist zum Top-Thema geworden. Es dominiert aktuell auch den Wahlkampf in den USA. Dort finden im Herbst Zwischenwahlen statt, und Präsident Joe Bidens Demokraten könnten sie verlieren.

Biden ist ein begnadeter Wahlkämpfer, darum spricht er jetzt dauernd von «Putin price hike» («Putin-Teuerung»). Der Kriegsherr im Kreml soll demnach schuld sein am Kaufkraftverlust der Amerikaner. In Europa ist es nicht viel anders. Mit Verweis auf Putins Angriffskrieg werden in den EU-Ländern reihum Tankrabatte gewährt und Steuern gesenkt.

Doch die Erzählung von der «Putin-Teuerung» ist gefährlich und verlogen.

Gefährlich, weil dadurch der Eindruck entsteht, der russische Präsident sei der mächtigste Mann der Welt. Sein Einfluss wird überhöht, was Putin nur gefallen kann. Er gebietet nicht nur über Russland und die besetzten Gebiete in der Ukraine, sondern vermeintlich auch über die Portemonnaies im Westen.

Verlogen ist diese Rhetorik, weil sie ausklammert, dass der grössere Teil der Preissteigerungen nicht auf Putin zurückzuführen ist. Sondern auf Fehler der Regierungen und der Zentralbanken, und zudem auf den Nach-Corona-Boom.

Die Droge vom billigen Geld

In der Finanzkrise von 2008, gefolgt von der Schulden und Euro-Krise 2009, haben die Staaten Abermilliarden in den Wirtschaftskreislauf gepumpt, um diesen am Leben zu erhalten: Die Regierungen mit Stützmassnahmen, die Zentralbanken mit Zinssenkungen und später gar mit dem Aufkauf von Staatsanleihen. Das war richtig, sonst wären die Folgen dieser grössten Wirtschaftskrise seit dem zweiten Weltkrieg noch schlimmer gewesen.

Doch danach, als sich die Finanz- und Währungssysteme stabilisiert hatten, kamen die Zentralbanken und auch die Regierungen nicht mehr los von der Droge des billigen Geldes. Zu verlockend schien es, alle Probleme damit zu lösen. Die Schleusen blieben weit offen, und doch zeigte sich keine Inflation. Diese wurde für tot erklärt, entgegen allen wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das Gedächtnis ist kurz. Dabei ist Geldentwertung eines der grössten wirtschaftlichen Übel der Geschichte. So trug die Hyperinflation in 1920er-Jahren zum Aufstieg der Nazis bei.

«Follow the science», folgt der Wissenschaft, war ein berechtigter Imperativ in der Coronapandemie. Doch wie die Epidemiologen zu Beginn der Coronakrise wurden auch die Ökonomen und Geldtheoretiker kaum gehört, als sie längst vor Inflation gewarnt hatten, sollte die Geldmenge mehr und mehr ausgedehnt werden.

Medizin gegen eine Krankheit, die ausgerottet schien

Nun ist es passiert, die Inflation ist zurück. Natürlich wird sie vom Krieg befeuert, denn Russland ist ein wichtiger Öl- und Gasexporteur. Aber gemäss «Wall Street Journal» geschahen allein bei den Energieträgern 55 Prozent der Preissteigerungen noch vor der Invasion – unter anderem, weil nach der Pandemie die Nachfrage wieder angezogen hatte.

Reichlich spät geben die Notenbanken jetzt Gegensteuer, sie behandeln die Krankheit «Inflation», die vermeintlich ausgerottet war, mit der üblichen Medizin: Mit Zinserhöhungen. Diese könnten die wirtschaftlichen Aktivitäten so stark bremsen, dass die USA und Europa in eine Rezession geraten.

Die Schweiz könnte glimpflich davonkommen

Und die Schweiz? Die Inflation ist mit 2,9 Prozent vergleichsweise tief, und dass die Negativzinsen bald Vergangenheit sind, ist zu begrüssen. Aber als offene Volkswirtschaft spürt die Schweiz die Probleme ihrer Handelspartner. Womöglich kommt sie mit einem blauen Auge davon. Dank des starken Frankens, der die Inflation im Zaun hält, und der eher bescheidenen Abhängigkeit von fossilen Treibstoffen könnte sie eine Rezession abwenden. Und das zustande bringen, was in den USA kaum mehr zu schaffen ist: Eine sanfte Landung.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen