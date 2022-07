Rekordtemperaturen, Dürre und Waldbrände wüten in ganz Europa

Hitzewelle Rekordtemperaturen in Portugal und England, Dürre in Italien und Frankreich – ganz Europa leidet unter der extremen Hitze Im Mittelmeerraum wüten zahlreiche Waldbrände. In Grossbritannien spricht der nationale Wetterdienst gar eine historische Warnung für die kommenden Tage aus. Stefan Brändle, Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Die europaweite Hitzewelle führt vielerorts zu grossen Waldbränden, so wie hier bei Landiras im Südwesten Frankreichs. Rund 10'000 Menschen mussten bereits evakuiert werden. AP / keystone

Die Hitze hat den Kontinent fest im Griff. Von Portugal bis Griechenland ächzen die Menschen unter Höchsttemperaturen. Während Hitzerekorde gebrochen werden, steigt vielerorts auch die Waldbrandgefahr. Klicken Sie sich durch die verschiedenen Länder, um einen Überblick zu erhalten.

Bereits am Mittwoch wurde in Pinhão im Norden des Landes mit 47 Grad die höchste jemals im Juli auf dem portugiesischen Festland registrierte Temperatur gemessen. Der bisherige Juli-Rekord von 46.5 Grad wurde 1995 verzeichnet. Offizieller Hitzerekord im Land bleibt die Temperatur von 47.3 Grad im Jahr 2003.

Dazu haben zahlreiche Waldbrände Portugal seit einer Woche fest im Griff. Alleine am Freitag wüteten 13 grössere und unzählige weitere kleine Brände im beliebten Urlaubsland. Die seit einer Woche anhaltende Brandserie wird von einer seit Monaten anhaltenden Dürre und Hitze begünstigt. Nach Angaben der Naturschutzbehörde ICNF zerstörten die Flammen in nur einer Woche mehr als 25'000 Hektare, was einer Fläche von ungefähr 35'000 Fussballfeldern entspricht.

Ein Helfer versucht beim Dorf Casal da Quinta bei Lieira in Zentralportugal das Feuer mit einem Olivenast zu stoppen. In Portugal sind hunderte Feuerwehrleute im Dauereinsatz. Joao Henriques / AP

Insgesamt wurde bisher 35 Prozent mehr Flächen verbrannt als im gesamten Vorjahr. Die vier schlimmsten Brände wurden am Freitag laut Zivilschutz in Pombal im Zentrum sowie in Baião und in Ponte da Barca im Norden des Landes von insgesamt knapp 1000 Einsatzkräften bekämpft.

Im Nachbarland Portugals gilt derweil noch immer in 16 von 17 Autonomen Gemeinschaften Hitzealarm. In den Regionen Andalusien im Süden und Extremadura im Westen des Landes sollen die Temperaturen bis auf 45 Grad im Schatten klettern.

Die Hitzewelle in Spanien werde vom Ausmass und der Länge her eine der längsten seit Beginn der Erfassungen 1975 sein, teilte der nationale Wetterdienst mit. Auch hier werden die Extremtemperaturen voraussichtlich noch bis zum Sonntag andauern. Nach Angaben der spanischen Regierung sind durch hitzebedingte Brände von Januar bis Anfang Juli mehr als 70'300 Hektare Wald in Flammen aufgegangen. Das ist fast doppelt so viel wie im Durchschnitt in den vergangenen zehn Jahren.

Auch Italien kämpft bereits seit Wochen mit einer anhaltenden Dürre. In fünf nördlichen Regionen entlang des Flusses Po verhängte die Regierung deshalb den Notstand, weitere Regionen könnten folgen. Immer wieder treten Busch- und Waldbrände auf. Am Donnerstagabend teilte die Feuerwehr mit, einen grossen Waldbrand nahe Genua bekämpft zu haben.

Brandgefahr besteht weiterhin auch auf den Ferieninseln Sizilien und Sardinien. Die Feuerwehr in Südtirol bekämpfte in der Nacht zum Freitag einen Grossbrand im Wandergebiet bei Frauwaal. Am nördlichen Teil des Gardasees beschäftigen indes seit fast einer Woche zahlreiche Brände die Behörden.

Aus Frankreich heisst es, die aktuelle Hitzeperiode sei besonders intensiv und lang anhaltend. In elf Départements gilt die Hitzewarnstufe Orange, am Freitag wurde mancherorts die 40 Grad-Marke geknackt. Der Wetterdienst Météo-France rechnet bis am Dienstag mit weiter steigenden Temperaturen. Die Polizei hatte am Nationalfeiertag des 14. Juli viele Feuerwerke verboten, um Brände zu verhüten.

Im Südwesten Frankreichs sind bereits über 7000 Hektaren abgebrannt. AP / keystone

Die extreme Vorsicht genügt nicht: Bei Avignon löste vermutlich der Funkenschlag eines Frachtzuges einen Brand aus. Im Nu brannten 1000 Hektaren Wald ab. Die schlimmste Trockenheit herrscht südlich des Loiretals. Aber bis in das Elsass oder die nördliche Bretagne mit der Stadt Saint-Malo haben die Behörden das Wasser rationiert. Swimmingpools dürfen nicht mehr gefüllt werden.

Auch an der Atlantikküste Südwestfrankreichs wüten schwere Feuersbrünste. Rund um die Orte La Teste-de-Buch und Landiras standen am Freitag weiterhin Tausende von Hektaren Wald in Flammen. Im Ort Cazaux mussten 4000 Einwohner und Camper evakuiert werden. Viele Häuser sind abgebrannt.

In Griechenland warnte die Feuerwehr für den Samstag einmal mehr vor sehr hoher Waldbrandgefahr. Die Behörden riefen für etliche Regionen erneut die zweithöchste Waldbrand-Warnstufe aus. Neben dem Grossraum Athen sind die Inseln Kreta, Euböa, Lesbos und Samos sowie der Nordosten der Halbinsel Peloponnes betroffen. Allein in den vergangenen sieben Tagen gab es nach Angaben der Rettungskräfte 264 Waldbrände – seit Beginn der Brand-Saison Anfang Mai waren es fast 2500.

Wie die Feuerwehr am Freitag auf Twitter weiter mitteilte, konnte ein besonders grosser Brand südlich der kretischen Hafenstadt Rhethymno wegen des starken Windes bis zum Mittag noch nicht unter Kontrolle gebracht werden. 16 Löschflugzeuge und drei Hubschrauber waren im Einsatz, die Ortschaft Orne wurde vorsorglich evakuiert. Auch südöstlich von Athen brannte es am Freitag.

Die Hitzewelle bewirkt auch in Grossbritannien historisches: Erstmals in seiner Geschichte hat der nationale Wetterdienst eine Warnung vor extremer Hitze herausgegeben. «Aussergewöhnliche, möglicherweise rekordverdächtige Temperaturen sind am Montag und dann wieder am Dienstag möglich», teilte das Met Office am Freitag mit.

Der St. Mary's Leuchtturm in Whitley Bay an der Nordostküste Englands. Der nationale Wetterdienst hat eine historische Warnung vor extremer Hitze für die kommende Woche herausgegeben. Owen Humphreys / AP

«Dies wird wahrscheinlich zu weitreichenden Auswirkungen auf Menschen und Infrastruktur führen», so die Behörde weiter. Schulen kündigten als Reaktion frühere Schliesszeiten an. Statt Schuluniformen darf in einigen Schulen dann Sportkleidung getragen werden, Sportveranstaltungen werden verlegt. Die Warnung gilt für ein grosses Gebiet zwischen London, Manchester und dem Tal von York.

Der bisherige britische Hitzerekord liegt bei 38,7 Grad – gemessen am 25. Juli 2019 im Botanischen Garten der Universität Cambridge. Meteorologen rechnen damit, dass dieser Wert übertroffen wird.

Met Office-Sprecher Grahame Madge befürchtet gar Temperaturen von 40 Grad.

Mit Material der dpa verfasst.

