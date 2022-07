Symbolbild der Hitzewelle: Portugiese rettete Schaf vor dem Feuer

Hitzewelle «Ich will nicht wegen eines Brandes berühmt sein» – die Geschichte hinter diesem Bild Ein Pressefotograf knipst ein Foto von einem Portugiesen, der oben ohne ein Schaf vor dem Feuer rettet – und macht ihn damit über die Landesgrenze hinweg bekannt. Ein Held will der Tierretter aber nicht sein. Das ist die Geschichte hinter dem Bild. Chantal Stäubli, Watson 18.07.2022, 17.52 Uhr

In den Wäldern der portugiesischen Region Leiria wüten zahlreiche Brände. João Paulo Ruivo schnappt sich ein verletztes Schaf und bringt es vor dem Feuer in Sicherheit. Ein Pressefotograf eilt zur Stelle und verewigt die Rettungsaktion mit seiner Kamera.

12. Juli 2022: João Paulo Ruivo trägt ein Schaf auf seinen Schultern, um es vor Bränden in Sicherheit zu bringen. Bild: Keystone

Die kraftvolle Aufnahme wird in Portugal zu einem der symbolträchtigsten Bilder des Hitzesommers 2022.

Zahlreiche Zeitungen und Newsplattformen zeigten das Foto mit dem 22-jährigen João Paulo Ruivo mit dem Schaf auf den Schultern, als sie über die Brände im Land berichten – auch die Schweizer Medien. Mittlerweile hat der Portugiese bereits einen Wikipediaeintrag und gilt in Portugal als Held des Hitzesommers 2022. In den sozialen Medien kursieren die wildesten Vergleiche.

Dabei will der Zimmermann eigentlich gar nicht als Held gefeiert werden – zumindest nicht als einziger.

Schlimmste Waldbrände seit 2017

In Portugal heizen seit Tagen Temperaturen von über 40 Grad den Menschen ein, die Trockenheit in der Region ist gross. Nun wüten schwere Waldbrände, bereits eine halbe Million Hektar Wald legte das Feuer in Asche. Es sind die schlimmsten Brände, die Portugal seit 2017 erlebt.

Die Folgen bekam auch ein Dorf nahe der Stadt Leiria zu spüren: Am 12. Juli 2022 brachen gegen Abend zahlreiche Feuer aus. Der Zimmermann João Paulo Ruivo beendete seine Arbeit und wollte in den Feierabend abzischen. Doch die Brände kamen immer näher. Zusammen mit anderen Dorfbewohnern brach er auf, um Menschen und Tiere, die sich in Gefahr befanden, in Sicherheit zu bringen.

Eine Einheimische versucht mit einem Gartenschlauch das Feuer vor ihrem Haus in der Gemeinde Baiao, im Norden Portugals, einzudämmen. Bild: Keystone

«Es war nicht einfach, die Tiere zu retten», erzählt der Portugiese der spanischen Zeitung «El Pais». «Sie waren eingezäunt, nervös und konnten nicht gut sehen». Das Schaf, welches er auf den Schultern trug, sei verletzt gewesen. Insgesamt konnte er – gemeinsam mit seinem Neffen – rund 40 Ziegen und 20 Schafe vor dem Feuer retten.

«Wenn man so etwas tut, ist es keine Frage des Stolzes, man will einfach nur helfen.»

«An diesem Tag wollte ich einfach nur helfen», erzählt der 22-Jährige. Ruivo möchte allerdings nicht als Held in diese Geschichte eingehen. «Es ist nicht richtig, wegen eines Brandes berühmt zu werden», sagt der bescheidene Helfer. Vielmehr sollten alle als Helden gefeiert werden, die geholfen haben – insbesondere die Feuerwehrleute, die seit Tagen im Einsatz stünden.

Ein Feuerwehrmann steht am 13. Juli 2022 vor einem vom Brand bedrohten Haus in Lado, im Süden Portugals. Bild: Keystone