Hitzewelle Mehr als 2000 Hitzetote in Spanien und Portugal – Klimaforscher: «Dieser Sommer gehört vermutlich noch zu einem der kühleren» Auf der iberischen Halbinsel wüten weiterhin zahlreiche Waldbrände, Temperaturrekorde werden geknackt. Ein spanischer Klimaforscher warnt derweil, dass es in den kommenden Jahren noch heisser werden wird. Ralph Schulze, Madrid Jetzt kommentieren 22.07.2022, 17.00 Uhr

Eine Frau spaziert mit einem Sonnenschirm in der spanischen Hauptstadt Madrid, wo es bis zu 42 Grad heiss ist. Victor Casado / EPA

Bis zu 38 Grad im Schatten: Auf der spanischen Ferieninsel Mallorca werden seit Tagen Rekordtemperaturen gemessen. Besserung ist zunächst nicht in Sicht. Die Hitze soll auf dem Eiland noch bis wenigstens Anfang kommender Woche anhalten. Dann könnte sogar die 40 Grad-Marke geknackt werden. Nach Angaben des spanischen Wetterdienstes handelt es sich jetzt schon um die längste Hitzeperiode, die je auf der Insel registriert worden ist.

Zahlreiche Buschbrände auf dem Festland

Sogar das Mittelmeer hat in Küstennähe zunehmend Badewannentemperatur. Nach tagelangem Extremwetter mit heissen Tagen und tropischen Nächten steuert das Wasser schon auf 30 Grad zu ­– deutlich mehr als normalerweise im Juli.

Ähnliches gilt für das spanische Festland, das ebenfalls schon seit nahezu zwei Wochen einem Backofen gleicht. Dort toben zudem seit Tagen etliche verheerende Buschbrände. Sie vernichteten bisher bereits rund 800 Quadratkilometer an Wald und Vegetation, was etwa der doppelten Fläche der deutschen Millionenstadt Köln entspricht.

Ein Anwohner bekämpft das Feuer mit einer Schaufel im nordwestspanischen Tabara. Bernat Armangue / AP

Die schlimmsten Brände loderten bisher in der nordwestspanischen Provinz Zamora, in den nördlichen Provinzen Lugo und Ourense und in der Umgebung der zentralspanischen Stadt Saragossa. Auch im Norden der Ferieninsel Teneriffa breitete sich ein Waldbrand aus, und zwar in der Nähe des Ortes Los Realejos. In Zamora kamen zwei Menschen in den Flammen um.

Im benachbarten Portugal sieht es derweil kaum besser aus: Dort verbrannten in diesen Hitzetagen bereits mehr als 300 Quadratkilometer Naturfläche – ebenfalls vor allem im Norden des Landes. Drei Menschen starben in Portugal im Zusammenhang mit den Grossfeuern: Ein Pilot stürzte mit seinem Löschflugzeug ab; und ein Rentnerpaar verunglückte mit dem Auto tödlich bei der hektischen Flucht vor den Flammen.

Dieser Sommer ist «erst der Anfang»

Die Gesundheitsbehörden in Spanien wie in Portugal melden bereits mehr als 2000 Hitzetote. Die portugiesischen Gesundheitsbehörden schätzen, dass zwischen dem 7. und dem 18. Juli nahezu 1100 Menschen durch die Hitzewelle starben. Spaniens Behörden gehen in der Zeit vom 10. bis 19. Juli bisher von 1047 Hitzetoten aus. Es handele sich meist um ältere oder chronisch kranke Menschen, die vermutlich überwiegend an Dehydration, also an Flüssigkeitsmangel, gestorben seien, hiess es.

Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez. Javier Cebollada / EPA

Angesichts der Gluthitze, die auch übers Wochenende andauern soll, rief Spaniens Regierungschef Pedro Sánchez die Bevölkerung zu maximaler Vorsicht auf. «Wir haben noch schwierige Tage vor uns.» Es gebe wissenschaftlich keinen Zweifel, dass diese extreme Wetterlage eine Folge der durch die Treibhausgase verursachten Klimaveränderung sei. «Der Klimawandel tötet, das sehen wir gerade.»

Der Klimaforscher Fernando Valladares vom angesehenen spanischen Forschungsinstitut CSIC warnt, dass diese Bratpfannenhitze aller Voraussicht nach erst der Anfang sei. «Dieser Sommer gehört vermutlich noch zu einem der kühleren, verglichen mit dem, was uns in der Zukunft bevorsteht.»

