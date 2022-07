Britische Regierung empfiehlt Home Office wegen Hitzewelle

Eine Frau trinkt beim Londoner West Reservoir Wasser. In weiten Teilen Englands werden Rekordtemperaturen von bis zu 41 Grad erwartet. Tolga Akmen/EPA

Hitzewelle «Gefahr für Leib und Leben»: Wetterdienst und Regierung versuchen, den Briten das Sonnenbaden auszutreiben Die extreme Hitze hat England erreicht. Frankreich und Griechenland kämpfen seit mehr als einer Woche gegen Waldbrände, während die Iberische Halbinsel baldige Entspannung erwartet. Deutschland stehen die Höchsttemperaturen derweil erst noch bevor. Sebastian Borger, London und Hans-Caspar Kellenberger Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Die folgende Karte zeigt die Vorhersagen für den Dienstag. Die Hitze hält Europa weiterhin fest im Griff.

Ordentlich warm ist es in England schon den ganzen Juli über. Am Montag erreichte nun auch die brutale Hitze vom Kontinent die Insel: Am Dienstag sollen die Temperaturen auf bis zu 40 Grad steigen und damit den bisherigen (Kurzzeit-)Höchstwert von 38,7 aus dem Jahr 2019 deutlich übertreffen.

Für weite Teile Englands hat der Wetterdienst Met Office erstmals eine «rote Warnung» ausgegeben: «Es besteht Gefahr für Leib und Leben selbst für Gesunde.» Met-Office-Chefin Penelope Endersby warnte die Menschen davor, die Hitze zu unterschätzen. «Diese Temperaturen sind beispiellos in Grossbritannien und wir sind nicht gewohnt, mit ihnen umzugehen», sagte sie.

Die englischen Medien überschlagen sich seit Tagen mit düsteren Warnungen vor der Hitze. Trotzdem frönten übers Wochenende viele bleiche Briten unbeirrt ihrer sommerlichen Lieblingsbeschäftigung, dem Sonnenbraten. Jetzt sei es aber dringend Zeit, «einen Hut zu tragen und im Schatten zu bleiben», mahnte die «Times».

Es werde «heisser als in der Sahara», verkündete das Boulevardblatt «Sun». Von einer «grimmigen Hitzewelle» schrieb der «Guardian». Die Hitze werde «das Land zum Stillstand bringen», prophezeite der «Telegraph». Immerhin stehe, beruhigte der «Express» die Leserschaft, «nicht das Ende der Welt» bevor.

Davon kann schon deshalb keine Rede sein, weil weite Teile von Wales, Nordirland und Schottland bisher von der Hitzewelle verschont geblieben sind. Im Norden der Insel klagen Gastwirtschaft und Hotels sogar über allzu kühle Temperaturen und jenen Regen, der in England seit mehr als drei Wochen Mangelware ist.

Schon raten die privatisierten Wasserunternehmen zu kürzeren Duschen und lediglich gezielter Bewässerung jener Pflanzen im Garten, die das kühle Nass besonders nötig haben; Wannenbäder solle die Kundschaft am besten ganz unterlassen.

Regierung empfiehlt Homeoffice

Zum zweiten Mal binnen zwei Tagen tagte am Montag der Krisenstab der Regierung unter Leitung von Kabinettsbürominister Kit Malthouse – Noch-Regierungschef Boris Johnson war mit den Vorbereitungen und den Folgen einer opulenten Party für seine treuesten Anhänger auf dem Landsitz von Chequers ausserhalb von London beschäftigt.

Indirekt wirkte der Party-Premier damit ausnahmsweise einmal als Vorbild: Sogar die konservative Regierung, sonst dem Homeoffice eher abgeneigt, riet nun dazu, alle unnötigen Trips zu vermeiden und am besten von daheim aus zu arbeiten.

Ein Plakat in einer U-Bahn-Station warnt die Menschen in London wegen der Hitzewelle davor, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu reisen. Tolga Akmen/EPA

Die gleiche Parole gab die Eisenbahnagentur Network Rail sowie die Londoner Verkehrsbehörde TfL aus: Allerorten müssten Reisende mit stark eingeschränktem oder verlangsamtem Verkehr rechnen. Schliesslich sei die Infrastruktur auf der Insel «nicht auf solche Temperaturen ausgelegt», wie ein Sprecher erläuterte.

Die Betreiber des Schienennetzes befürchten verbogene Gleise und überhitzte Zugmotoren. Die Strassenverkehrsbehörde warnte vor schmelzendem Teer, der Bremsmanöver lebensgefährlich verzögern könne.

Kurz vor den Sommerferien sollen die Schulen geöffnet bleiben. Viele Bezirke aber haben den Eltern freigestellt, ihre Kinder schon mittags abzuholen anstatt wie normalerweise erst nachmittags. «Wir machen viel im Garten, die Fenster sind weit offen, die Kinder sollen Spass haben», erzählt eine Nord-Londoner Primarschullehrerin.

Stadtführer Owen Joseph erzählt seinen Besuchern derweil eine warnende Geschichte: In der auch schon beträchtlichen Hitze gegen Ende der vergangenen Woche hatte sich ein beleibter, älterer Besucher allzu begeistert seiner Portion Fish & Chips gewidmet; ein Kreislaufkollaps bereitete dem fettigen Festmahl ein jähes Ende.

Frankreich kämpft neben der Hitze auch gegen die Trockenheit. Die grossen Waldbrände an der südfranzösischen Atlantikküste haben sich in der Nacht zum Montag weiter ausgebreitet. Mittlerweile verbrannten bei Landiras und Teste-de-Buch südlich von Bordeaux mehr als 14'000 Hektare Land, wie die örtliche Präfektur am Montag mitteilte. Das entspricht etwa der Gesamtfläche des Stadtgebiets von Bonn.

Im Südwesten Frankreichs wüten seit fast einer Woche mehrere Waldbrände. Derweil werden im nördlicher gelegenen Paris am Dienstag Temperaturen von bis zu 39 Grad erwartet. AP/Keystone

Weitere 3500 Menschen sollten bei Landiras vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden, sagte der Unterpräfekt Vincent Ferrier. Mehr als 16'000 Menschen mussten seit Beginn der Brände am Dienstag vergangener Woche ihre Bleibe vorsichtshalber verlassen.

Die Hitze bleibt: Am Dienstag werden in Paris Temperaturen von 39 Grad erwartet. Für insgesamt 15 Départements im Westen Frankreichs gilt am Montag die höchste Hitzewarnstufe Rot und damit absolute Vorsicht. In weiten Teilen des Landes wurde wegen der Trockenheit zudem das Wasser durch die Behörden rationiert. Swimmingpools dürfen nicht mehr gefüllt werden.

Auch auf der bei Urlaubern beliebten kroatischen Halbinsel Istrien sind am Montag Beschränkungen für den Wasserkonsum in Kraft getreten. Trinkbares Leitungswasser darf demnach nicht mehr zum Waschen von Fahrzeugen, zur Strassenreinigung, zur Bewässerung von Grünflächen sowie für Duschen an Stränden und in Schwimmbädern verwendet werden. Ausgenommen ist lediglich die Reinigung von Märkten und Fischmärkten.

Die Provinzregierung von Istrien begründete die Massnahme mit der anhaltenden Trockenheit sowie mit meteorologischen Vorhersagen, wonach in absehbarer Zeit mit keinen Niederschlägen zu rechnen ist. Verstösse gegen die Wassersparverordnung können mit dem Abdrehen der kommunalen Wasserversorgung geahndet werden.

Neben immer wieder aufflammenden Waldbränden macht Italien auch der ausbleibende Regen zu schaffen – und das seit Monaten. Der Bauernverband Coldiretti warnte vor Ernteverlusten von gebietsweise bis zu 70 Prozent. Obst und Gemüse verbrenne auf den Feldern, hiess es in einer Mitteilung.

Ein Bauer zeigt sein trockenes Gemüse in der Nähe von Rom. Massimo Percossi/EPA

Betroffen seien Sorten von Paprika bis zu Melonen, Tomaten und Auberginen. Auf Sizilien und Sardinien hoben die Behörden die Waldbrandwarnstufen in manchen Teilen der Inseln erneut an. Auf Sizilien gilt örtlich bereits die höchste Stufe drei.

Auch die griechische Feuerwehr schätzt das Risiko für Waldbrände in vielen Landesteilen weiterhin als «sehr hoch» ein. Am Montag seien vor allem die Region Attika mit der Hauptstadt Athen sowie die Inseln Euböa, Kreta, Lesbos und Samos und der Nordosten der Halbinsel Peloponnes betroffen. Schwierigkeiten bereiten vor allem die teils starken Winde, die in der Ägäis wehen. Sie können ein fast ersticktes Feuer im Nu wieder anheizen und vorantreiben.

In beiden Ländern der Iberischen Halbinsel gab es derweil in Erwartung sinkender Temperaturen Grund zur Hoffnung. In Portugal wollte die Regierung deshalb den zum Montag auslaufenden «Estado de contingência», den dritthöchsten Notstand, nach einer Woche vorerst nicht verlängern. «In den kommenden Tagen wird ein Temperaturrückgang zwischen zwei und acht Grad erwartet», erklärte Innenminister José Luis Carneiro.

Ein Feuerwehrmann bekämpft die Flammen in Losacio im Nordwesten Spaniens. Emilio Fraile/AP

In Spanien werde die Hitzewelle, die praktisch das gesamte Land seit neun Tagen überrollt, zwischen Montag und Dienstag zu Ende gehen, teilte der nationale Wetterdienst Aemet mit. Trotzdem gibt es vielerorts noch Waldbrände, die unter Kontrolle gebracht werden müssen.

Deutschland markiert in der gegenwärtigen Hitze den Sonderfall. Denn bis anhin blieb der nördliche Nachbar der Schweiz von der Gluthitze verschont. Mit dem Wochenbeginn muss sich nun aber auch die Bundesrepublik aufs Schwitzen einstellen. Am Dienstag werden verbreitet Temperaturen über 35 Grad erreicht, im Westen bis zu 40 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Auch in weiten Teilen Südeuropas soll es heiss bleiben.

