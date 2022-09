Queen: Das sollten Sie wissen zum historischen Staatsbegräbnis

Historisches Staatsbegräbnis Wenn Big Ben ganz leise schlägt: Heute Montag findet Queen Elizabeth II. ihre letzte Ruhe – die wichtigsten Fragen Die Welt nimmt Abschied von Königin Elizabeth II. Wie man die Feierlichkeiten mitverfolgen kann und was man nicht verpassen sollte: Wissenswertes zum historischen Staatsbegräbnis. Sebastian Borger, London Jetzt kommentieren 19.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Erinnerungsbild an eine Frau, die für viele der Inbegriff einer Königin war: Gedenkbild von Queen Elizabeth II. an einem Londoner Souvenir-Shop. Tristan Fewings / Getty Images

Wie 100 Staatsbesuche in nur einem Tag: Diesen Vergleich zog ein britischer Staatsbeamter, um die Dimensionen des Staatsbegräbnisses am 19. September 2022 für Queen Elizabeth II und die damit verbundenen Vorbereitungsarbeiten aufzuzeigen. Rund 2000 Gäste nehmen am offiziellen Staatsakt teil, darunter gewählte und gekrönte.

Wie die Feierlichkeiten gestaltet sind, wer an weltpolitischer Prominenz anreist und wer fehlt: Das sollten Sie wissen zum heutigen Tag, an dem die Königin beerdigt wird, die 70 Jahre das Königreich repräsentierte und am 8. September 96-jährig gestorben ist.

Wenn die Kirche den letzten Wunsch der Queen beherzigt, dann sollte ihre Beerdigung alles andere als langweilig werden. «Die Königin wollte nicht das, was man lange, langweilige Gottesdienste nennt», sagte ein früherer Erzbischof gegenüber BBC. Sie habe ihm das persönlich gesagt.

Gegen 6.40 Uhr hiesiger Zeit endet das Defilee der Bürger am Sarg der Monarchin in der Westminster Hall. Etwa vier Stunden später wird die Verstorbene in feierlichem Geleit ihrer Kinder und Enkel zur 300 Meter entfernten Westminster Abbey gebracht (vgl. Karte), wo um punkt 12 Uhr der Abdankungsgottesdienst beginnen soll. Die Stundenschläge und minütlichen Schläge der Trauerglocke von Big Ben werden für den Rest des Tages durch eine Lederumhüllung der Klöppel gedämpft.

Den Gottesdienst leitet der Domdekan der Königskirche, wo Elizabeth II. 1947 ihren Mann Philip geheiratet hatte und 1953 gekrönt worden war. Die Ansprache hält Justin Welby, der Erzbischof von Canterbury und damit höchste Geistliche der anglikanischen Staatskirche, deren weltliches Staatsoberhaupt der britische Monarch bis heute bleibt.

Nach der Trauerfeier ziehen 98 Marinesoldaten den auf einem Kanonenwagen ruhenden Sarg von der Kirche zum Wellington-Arch am Eingang zum Hyde Park. Gegen 14 Uhr wird der Sarg in einen Leichenwagen verladen, der anschliessend in etwa zweistündiger, langsamer Fahrt die rund 40 Kilometer lange Strecke nach Windsor zurücklegt.

Die Polit-Prominenz wird vom US-Präsidenten Joe Biden und seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron angeführt. Die dreizehn früheren Kolonien, deren Staatsoberhaupt die Queen noch immer war, darunter Australien und Kanada, aber auch viele karibische Inseln, durften jeweils sowohl die Generalgouverneure als auch Regierungschefs entsenden sowie eine Gruppe verdienter Bürger. Diese gesellen sich zu den lebenden Trägern der höchsten militärischen und zivilen Auszeichnungen, dem Victoria- und dem Georgskreuz.

Seltene Trauergäste: Japans Kaier Naruhito und seine Gemahlin, Kaiserin Masako, sind bereits in London. Franck Robichon / EPA

Unter den gekrönten Gästen befindet sich der japanische Kaiser Naruhito, der normalerweise Trauerfeiern nicht einmal in seinem eigenen Land, geschweige denn im Ausland besucht. Nach Elizabeths Tod ist nun Königin Margrethe II. von Dänemark mit 50 Amtsjahren die am längsten amtierende Monarchin der Welt – und ebenso mit der Verstorbenen entfernt verwandt wie König Harald V. von Norwegen. Natürlich sind auch die Könige der Niederlande, von Belgien und Schweden nach London gereist. Der Spanier Felipe VI. muss die Peinlichkeit aushalten, seinen wegen Finanz- und Sexaffären in Unehren abgedankten Vater Juan Carlos I. unter den Gästen zu wissen.

Die Schweiz wird vertreten von Aussenminister Ignazio Cassis.

Keine Einladung erhielt Russlands Präsident Wladimir Putin wegen seines Überfalls auf die Ukraine. Grossbritannien hat sich von Beginn an deutlich auf die Seite der angegriffenen Ukrainer gestellt. Auch die Präsidenten von Myanmar und Venezuela sind nicht eingeladen. Iran ist lediglich durch den Botschafter vertreten.

Hingegen erging eine Einladung an die kommunistische Diktatur Chinas, die den Vizepräsidenten schickt. Allerdings durfte dieser nicht das Parlament betreten, um der in der Westminster Hall aufgebahrten Toten die letzte Ehre zu erweisen. Dies ist eine Gegenmassnahme, denn Peking hatte eine Reihe britischer Parlamentarier wegen deren lautstarken Eintretens gegen die Unterdrückung der Uiguren zu unerwünschten Personen erklärt.

Nach der langen Fahrt vom Zentrum Londons ganz in den Westen, nach Schloss Windsor schliessen sich die Mitglieder der Königsfamilie erneut der Prozession an, die in der St. Georges Chapel endet. Dort trauerte die Queen im April vergangenen Jahres um den mit knapp 100 Jahren verstorbenen Prinz Philip. Hier versammeln sich vor allem Mitarbeiter des Königshauses. Ein dramatischer Augenblick dürfte gegen Ende des Gottesdienstes der Auftritt des Lord Chamberlain sein: Wie es der Tradition entspricht, zerbricht er das Amtssiegel der toten Monarchin. Wenig später wird der Sarg in die königliche Gruft gesenkt; damit endet der öffentliche Teil der live übertragenen Feierlichkeiten.

Bei uns, auf den Portalen von CH Media, können Sie das Staatsbegräbnis live mitverfolgen. Fernsehstationen bieten Sondersendungen, SRF etwa mit einem «G+G Royal» ab 10 Uhr.

Abends haben die engsten Angehörigen die Gelegenheit, sich im kleinen Kreis von der Verstorbenen zu verabschieden. Nach einer kurzen Andacht wird Elizabeth II in der nach ihrem Vater benannten St. Georges Chapel beigesetzt. Dort ruhen bereits die sterblichen Überreste des Namensgebers, seiner Gattin, der Queen Mum sowie die Asche der jüngeren Schwester Elizabeths, Prinzessin Margaret. Der bisher in der königlichen Gruft stehende Sarg des Prinzen Philip wird nun seiner Frau zur Seite gestellt. Mit diesem letzten Zeremoniell endet die zehntägige Periode öffentlicher Trauer.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen