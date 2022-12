Fricktal «Das kommt leider fast täglich vor»: Ein Auto steht hier falsch – und das kann teuer werden

Das Parkieren an der linken Strassenseite ist nicht nur in den allermeisten Fällen verboten, es ist auch gefährlich. Deshalb droht Linksparkierern eine Busse in Höhe von 60 Franken. Die Regionalpolizei stellt allerdings fest, dass viele Autolenkerinnen und -lenker gar nicht wissen, dass sie etwas Verbotenes tun.