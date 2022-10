Ukraine-Krieg: Kamikazedrohnen haben Motoren aus Österreich

Heikle Geschäfte Ukraine-Krieg: Russlands Killerdrohnen aus dem Iran fliegen mit Motoren aus Österreich Die russische Armee terrorisiert die ukrainische Zivilbevölkerung vermehrt mit Kamikazedrohnen. Die Fluggeräte kommen aus dem Iran - die Technik allerdings aus Österreich, das sich selbst gern als neutral betitelt. Stefan Schocher, Wien Jetzt kommentieren 28.10.2022, 17.00 Uhr

Kamikazedrohnen vom Typ Shahed-136: Russland setzt die fliegenden Bomben gegen ukrainische Zivilisten ein. wikicommons

Sie haben den Spitznamen «Moped». «Denn ihre Lautstärke ist die grosse Schwäche der Shahed-136», sagt Sergej Bratchuk, Sprecher der Militäradministration von Odessa. Shahed-136, so lautet die Typenbezeichnung jener Kamikazedrohnen iranischer Bauart, mit denen Russland seit nun einem Monat zivile Ziele in der Ukraine angreift.

Hunderte dieser Drohnen soll Russland vom Iran erstanden haben. Auch Instrukteure der iranischen Revolutionsgarden sollen die Bestellung aus Moskau begleitet haben, um russische Militärs in der Handhabe der Waffen zu unterrichten. Iranische Militärtechnik für das ukrainische Schlachtfeld also. Oder anders gesagt: Fliegende Bomben mit Flügeln und einem Propeller hinten drauf.

Allerdings ist die Technik dazu nicht ausschliesslich iranisch. Denn angetrieben werden die Shahed-136 von Motoren der Firma Rotax mit Sitz in Gunsenkirchen bei Wels in Oberösterreich, einem Tochterunternehmen des kanadischen Konzerns Bombardier.

Österreich besteht auf seinen neutralen Status

Das ist in gleich vielerlei Hinsicht heikel. Denn nicht nur untersagen internationale Sanktionen die Ausfuhr militärischer oder militärisch verwendbarer Güter an den Iran. Österreich ist ein neutrales Land und trägt diesen Status auch in der gegenwärtigen Weltlage eisern vor sich her.

Es ist ferner nicht das erste Mal, dass der Markenname Rotax in Verbindung mit Militärtechnik erscheint. Bereits 2021 stellten die liberalen NEOS eine parlamentarische Anfrage, nachdem Rotax-Motoren in abgeschossenen Bayraktar-Drohnen gefunden wurden, die Azerbaijan im Krieg gegen Armenien eingesetzt hatte.

Die Anfrage aus dem Jahr 2021 geht auf das Konto des NEOS-Abgeordneten Helmut Brandstätter. In den Ausfuhrgenehmigungsverfahren sowie in der Bereitschaft zur parlamentarischen Kontrolle derselben ortet der Politiker breit gestreuten Unwillen. Er sagt:

«Die Art und Weise, wie auf parlamentarische Anfragen zu diesem Thema reagiert wird zeigt, dass man sich um dieses Thema eigentlich nicht kümmern will.»

Die Reaktionen seien «rotzig» und, wie Brandstätter sagt, nach dem Motto: «Das geht euch nichts an.» Und all das habe «schon irgendwie Tradition».

Die Behörden weisen die Verantwortung von sich

Österreich hat den Verhaltenskodex der EU für Waffenausfuhren angenommen, der bestimmte Standards beim Export von Kriegsgerät vorsieht. Hinzu kommt die Nationale Gesetzgebung, die eine Ausfuhr an kriegsführende Nationen untersagt.

Waffenexporte werden vom Innenministerium geprüft, der Export von Gütern, die sowohl zivil als auch militärisch genutzt werden können (dual-use), wird vom Wirtschaftsministerium geprüft. Seitens des Wirtschaftsministeriums heisst es nun auf Nachfrage: Die Motoren würden nicht der Dual-Use-Regelung unterliegen, die Ausfuhr sei daher nicht Genehmigungspflichtig gewesen.

Ausserdem sei der Export über einen in Italien ansässigen Vertriebspartner erfolgt. Eine Ausfuhrgenehmigung falle also in die Zuständig italienischer Behörden. Sehr ähnlich hatte es bereits in der Beantwortung der parlamentarischen Anfrage 2021 geheissen. Brandstätter sagt dazu:

«Wenn sie es wissen wollten, hätten sie es wissen können. Das gilt für das Unternehmen wie auch für die Regierung.»

Seitens der Firma Rotax heisst es auf Nachfrage, man sei bereits 2020 darauf aufmerksam gemacht worden, «dass unsere Motoren für militärische Zwecke verwendet wurden». Man habe Massnahmen ergriffen, um die «Verwendung unserer Motoren in Konfliktsituationen in Zukunft zu verhindern».

Ausdrücklich betont wird: Man liefere nicht «direkt an UAV-Hersteller» (Hersteller von unbemannten Fluggeräten, d. Rd.) und habe «keine vertraglichen Vereinbarungen mit diesen». Man handle über ein «unabhängiges, weltweites Händlernetz», habe also keine Kontrolle darüber, wer die Endkunden seien. Zudem würden die Flugmotoren des Unternehmens «ausschliesslich für die zivile Nutzung hergestellt, konstruiert und zertifiziert».

Für Brandstätter ist hingegen klar: «Solche Motoren braucht man nicht in Spielzeug-Drohnen.» Ausserdem hätte man über die Anzahl der bestellten Motoren Verdacht schöpfen müssen. Und schliesslich hätte man spätestens seit der parlamentarischen Anfrage zu den in den Bayraktar-Drohnen verbauten Motoren wissen können, was hier Sache ist.

