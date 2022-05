Giraffenbaby kann dank modernen Beinschienen wieder laufen

Happy End für Giraffenmädchen Msituni in einem Wildtier-Park in San Diego: Die Gelenke in den Vorderbeinen des Tieres bogen sich in die falsche Richtung. Dank modernen Beinschienen, die normalerweise für Menschen gemacht sind, kann das drei Monate alte Kalb nun wieder unbeschwert laufen. (has)

13.05.2022, 15.23 Uhr