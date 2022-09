Udo Lindenberg zeigt AfD-Politiker den Mittelfinger

In Hamburg ist dem Kultmusiker Udo Lindenberg am vergangenen Mittwoch die Ehrenbürgerwürde verliehen worden. Diese Veranstaltung hat im Hamburger Rathaus stattgefunden. Dabei kam es zum Eklat: Ein AfD-Politiker argumentiere am Rednerpult, Lindenberg habe diese Auszeichnung nicht verdient. Darauf zeigte der Rockmusiker dem Parlamentarier kurzerhand den Mittelfinger.

14.09.2022, 09.50 Uhr