Guatemala: 15 Meter tiefes Erdloch verschluckt Personen und Autos

In der Stadt Villa Nueva in Guatemala hat eine Strasse nachgegeben und zwei riesige Erdlöcher in den Boden gerissen. Mehrere Personen und Autos wurden von den Kratern verschluckt. Das Unglück ereignete sich bereits am Wochenende, seither werden eine Mutter und ihre Tochter noch immer vermisst.

27.09.2022, 15.18 Uhr