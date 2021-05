Grossbritannien

Rettungskräfte haben in London einen etwa vier Meter langen Wal aus einer Schleuse in der Themse befreit. Bevor es in die missliche Lage kam, war das Tier rund 90 Kilometer den Fluss hinaufgeschwommen. Minkwale leben normalerweise im Nordatlantik. Möglicherweise folgte das junge Tier Fischen aus der Nordsee in die Themse und hat sich verirrt.

Katja Jeggli 10.05.2021, 11.57 Uhr