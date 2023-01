London: Schüsse verletzen siebenjähriges Mädchen und drei Frauen

Grossbritannien Schüsse in London verletzen siebenjähriges Mädchen und drei Frauen Die Schüsse wurden ersten Erkenntnissen zufolge aus einem fahrenden Auto abgefeuert, das sich anschliessend entfernte. Scotland Yard sucht nun nach Zeugen. 14.01.2023, 19.47 Uhr

Ein siebenjähriges Mädchen und drei Frauen sind am Samstag in London durch Schüsse verletzt worden. Sie wurden per Hubschrauber und Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, teilte Scotland Yard mit.