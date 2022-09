Grossbritannien Grossbritannien trauert um Queen Elizabeth II. (96†): Eine Jahrhundertfigur, aber stets schweigsam und gewissenhaft Königin Elisabeth II ist tot. Sie führte die längste Regentschaft in der Geschichte der britischen Monarchie und nahm in diesen 70 Jahren Einfluss auf das Weltgeschehen wie keine andere Königin, kein anderer König unserer Zeit. Unser Nachruf. Sebastian Borger 2 Kommentare 08.09.2022, 19.40 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Elizabeth II war nicht nur die bekannteste, sondern zweifellos auch die einflussreichste und respektierteste Monarchin des 20. und 21. Jahrhunderts. Jetzt ist sie im Alter von 96 Jahren auf Schloss Balmoral gestorben. Kirsty O'connor/AP

Auf dem Londoner Königsthron sass Elizabeth II, die jetzt im Alter von 96 Jahren (geboren am 21. April 1926) gestorben ist, so lang wie niemand vor ihr: Im September 2015 hatte sie die 63 Regentschaftsjahre ihrer Ururgrossmutter Victoria (1837-1901) übertroffen. Unzweifelhaft stellt ihr Tod also eine tiefe Zäsur und eine Bewährungsprobe dar für das keineswegs einige, von Brexitfolgen und Spaltungsbestrebungen gebeutelte Vereinigte Königreich von Grossbritannien und Nordirland.

Ein historischer Moment ist es aber auch für die 14 selbstständigen Staaten, deren Oberhaupt die Königin im fernen London bis zuletzt blieb, als Chefin des Commonwealth, als Symbol des Zusammenhalts zwischen dem Mutterland und den früheren britischen Kolonien. Nicht zuletzt an der Reaktion der Menschen in Neuseeland, Kanada und Jamaika wird sich ablesen lassen, ob die Verbindung noch auf anderem Fundament ruht als auf dem Respekt vor der Lebensleistung der Verstorbenen.

Den empfinden auch viele Menschen im Rest der Welt, vorneweg die zahlreichen Fans des britischen Königshauses und Bewunderer von «Elizabeth der Pflichtbewussten», wie der Historiker Andrew Roberts schon vor Jahren zutreffend schrieb.

Mai 1935: Die Prinzessin winkt vom Balkon des Buckingham-Palasts, beobachtet von ihren Grosseltern. AP

Gestorben ist ein Kind der 1920er-Jahre, eine Veteranin des Zweiten Weltkriegs, in dem die damalige Prinzessin als Automechanikerin Dienst leistete, eine in der Vorstellung vom Gottesgnadentum aufgewachsene Repräsentantin der Erb-Monarchie, die diese zutiefst anachronistische Institution irgendwie plausibel machte – durch Pflichtgefühl, eisernes Festhalten an Regeln, blitzschnelle Anpassung an neue gesellschaftliche Realität und vor allem äusserste Diskretion.

Gewiss blieb die Königin gehüllt in den schützenden Mantel des instinktiven Respekts der Briten für das Königshaus, zuletzt auch beschützt durch die Anerkennung für ihre mehr als sieben Jahrzehnte im Amt. Aber sie hatte sich diese unangefochtene Stellung erarbeitet. Während vermeintliche und echte Prominenz auf sozialen Netzwerken ihr Innerstes nach aussen kehrten, das Prekariat in Vormittags-Talkshows seine Sexprobleme erörterte und selbst Thronfolger Charles in tiefsinnigen TV-Gesprächen um Verständnis für seine Existenz warb, kam aus dem Buckingham-Palast nichts als Schweigen.

Weitgereist und Grossbritanniens beste Diplomatin

Audienzen mit zwölf Premierministern und drei -ministerinnen, aber nie ein indiskretes Wort; Zehntausende offizieller Termine mit dem immergleichen Smalltalk; Staatsbesuche in Nah und Fern. Zwei bleiben aus jüngerer Zeit in Erinnerung: 2011 besiegelte Elizabeth II die Aussöhnung mit der jahrhundertelang unterdrückten Nachbarinsel Irland. Brillant inszenierte kleine Gesten – ein paar Worte auf Gälisch hier, ein Kleid mit dem irischen Shamrock-Kleeblatt dort – machten den ersten Besuch eines englischen Monarchen in 100 Jahren zum glänzenden Erfolg.

Historisch: Die Queen reist 2011 als erste britische Monarchin zu einem Besuch in die Republik Irland. In Dublin wird sie von Präsidentin Mary McAleese begrüsst. EPA/JOHN STILLWELL

Ähnliches geschah 2015 auf der letzten von fünf Visiten beim früheren Kriegsgegner Deutschland. Vor dem Frankfurter Römer, auf dem Pariser Platz in Berlin eroberten Elizabeth und ihr Prinzgemahl Philip die Herzen der Deutschen.

Perfekte Vorbereitung und Durchführung solcher Missionen stimmten mit der Amtsauffassung einer Frau überein, die gewissenhaft die «königliche Republik» (Historiker David Starkey) repräsentierte und das Staatswohl ganz selbstverständlich als obersten Massstab anerkannte. Als einer ihrer Lieblingsprediger vor Jahr und Tag seinen Ruhestand ankündigte, antwortete sie: «Sie können das. Ich kann das nicht.»

Damit beschrieb die gläubige Christin aus ihrer Sicht eine Selbstverständlichkeit, schliesslich lebte in der erwachsenen, älter und alt gewordenen Frau jenes Trauma der Monarchie weiter, das sie als Mädchen im Krisenjahr 1936 miterlebt hatte.

Diszipliniert bis zum Äussersten

Eine weitere Disziplinlosigkeit à la Edward VIII, der damals zugunsten seiner Geliebten Wallis Simpson auf den Thron verzichtete, durfte es nicht geben. Dementsprechend skeptisch blickte Elizabeth auf ihren ältesten Sohn und Thronfolger Charles, auf dessen private Verirrungen und immer wieder kontroverse öffentliche Wortmeldungen.

Nur einmal, in einem lang zurückliegenden TV-Porträt, gab die Queen ein wenig Einblick in ihre Gedankenwelt. Da redete die Pferdeliebhaberin und Rennstallbesitzerin über sich selbst beinahe wie über eines ihrer Pferde: «Man kann viel erreichen, wenn man ordentlich geschult worden ist – und ich hoffe, ich bin ordentlich geschult.»

Elizabeth kommt am 21. April 1926 zur Welt. Am Tag der Taufe posiert die Familie für ein Foto: Elizabeth' Grosseltern (links), die Königinmutter und Vater Albert (rechts), der spätere König George VI. AP

Als Elizabeth Alexandra Mary am 21. April 1926 zur Welt kam, galt die Erstgeborene des Herzogs Albert von York und seiner Gattin Elizabeth - 1930 kam die Schwester Margaret Rose hinzu - sofort als Hoffnungsträgerin der Monarchie. Ihre PR-affine Mutter pflegte dieses Image sorgfältig. Offiziell Thronfolgerin wurde die Zehnjährige 1936, nachdem ihr widerstrebender Vater seinem Bruder als George VI auf den Thron folgte. Aus jenen Jahren stammt die hübsche Geschichte eines Dialogs mit dem damaligen Erzbischof von Canterbury, dem höchsten Geistlichen der anglikanischen Staatskirche, deren weltliches Oberhaupt die Prinzessin einmal werden würde.

Gefragt, ob sie mit dem Würdenträger einen Spaziergang machen wolle, erwiderte Elizabeth: «Sehr gern. Aber ich will nicht über Gott reden, über den weiss ich schon alles.»

Das Leben der Queen in Bildern

Glückliche Jahre auf Malta, einsam nach dem Tod Philips

Ebenso selbstsicher suchte sich die Heranwachsende einen Partner fürs Leben. Als 13-Jährige war sie kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs erstmals dem damals 18-Jährigen Marinekadetten Philip aus dem deutsch-griechischen Adelshaus Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg begegnet. Beide blieben in Kontakt, und trotz mancher Bedenken gegen den mittellosen Aristokraten setzte die Prinzessin die Heirat im November 1947 durch. Auf Thronfolger Charles (1948) folgten die weiteren Kinder Anne (1950), Andrew (1960) und Edward (1964).

Zwei offenbar besonders glückliche Jahre verlebte das junge Paar auf Malta, wohin der Marineoffizier Philip 1949 kommandiert worden war. Später soll es mehrfach gekriselt haben in der königlichen Ehe, Philip wurden immer wieder Affären nachgesagt. An der gegenseitig gezeigten Loyalität änderte sich nichts. Bis ins hohe Alter absolvierte der Herzog von Edinburgh Auftritte mit seiner Frau, immer ein, zwei Schritte hinter ihr. Als der knapp 100-Jährige im April 2021 starb, ging das Bild vom Trauergottesdienst um die Welt: Wegen der Covid-Pandemie musste die Witwe einsam und isoliert auf der Kirchenbank sitzen.

Beim Trauergottesdienst musste Queen Elizabeth II einsam und isoliert auf der Kirchenbank sitzen. April, 2021/Jonathan Brady / AP

Für ihre Kinder habe sich die Königin deutlich weniger interessiert als für ihre Pferde und Hunde, so kolportierten es Insider immer wieder. Charles beschwerte sich sogar öffentlich über die emotionale Distanziertheit beider Eltern. In der Königsfamilie herrschte allzu oft, was der Queen-Biograph Thomas Kielinger treffend «Das Schweigen der Windsors» genannt hat. Während die Medien bis in die 1960er-Jahre hinein das Image einer heilen Familie kolportierten, liessen sie später keine Gelegenheit aus, auf die privaten Probleme der Royals hinzuweisen.

Das schreckliche Jahr 1992

Das kulminierte im von Elizabeth selbst als «annus horribilis» bezeichneten Jahr 1992: Der Trennung von Andrew und seiner Frau Sarah folgte die Scheidung Annes von ihrem ersten Mann Mark Phillips sowie gegen Jahresende die Trennung des Thronfolgers und seiner Gattin Diana. Als im November ein Grossfeuer Schloss Windsor stark beschädigte und die Regierung zunächst den Wiederaufbau finanzieren wollte, gerieten die Finanzen der Queen ins öffentliche Gerede.

Ein Jahr zum Vergessen: In einer Rede am 24. November 1992 bezeichnet die Queen das zu Ende gehende Jahr als «annus horribilis» ("Schreckensjahr"). EPA

Ab 1993 musste sie deshalb Einkommensteuer bezahlen und eine Kürzung der staatlichen Zuschüsse hinnehmen, was 20 Jahre später durch eine grosszügige Regelung der Regierung von David Cameron ausgeglichen wurde.

Dieser zwölfte ihrer Premierminister, Jahrgang 1966, war in den Siebzigerjahren ein Schulkamerad ihres Sohnes Edward gewesen, die derzeitige Bewohnerin der Downing Street Nummer Zehn, Elizabeth Truss, gehört als Jahrgang 1975 beinahe schon zur Enkelgeneration. Hingegen stand Elizabeths erster Regierungschef Winston Churchill (Jahrgang 1874) im Herbst seiner politischen Karriere, als König George VI im Februar 1952 starb.

Die Nachricht vom Krebstod des geliebten Vaters ereilte die damit über Nacht zur Königin aufgerückte 25-Jährige auf einer Kenia-Reise mit Philip. «Sie wurde Königin auf dem Hochsitz eines Baumes, während sie Nashörnern beim Trinken zusah», notierte der Politiker und berühmte Tagebuchschreiber Harold Nicolson in London, wohin die frischgebackene Monarchin umgehend zurückkehrte.

Das zweite elisabethanische Zeitalter

Der rhetorisch brillante Kriegspremier Churchill rief damals in monarchistischer Begeisterung «das zweite elisabethanische Zeitalter» aus, die Hälfte der Briten hielt ihre Regentschaft für gottgewollt. «Königin von Gottes Gnaden» steht bis heute auf jeder britischen Münze, aber die Devotheit ist säkularer Skepsis gewichen.

Die Popularität der Monarchie musste immer wieder aufs Neue erarbeitet werden, und Elizabeth arbeitete unermüdlich. Bei Hunderten von Terminen jährlich trug die kurz geratene Dame stets auffallende Kleidung, liess sich von durchsichtigen Schirmen vor Regen schützen: Das Staatsoberhaupt zeigte sich seinem Souverän, dem Volk.

Die erste der drei grossen Krisen ihrer Amtszeit spielte sich noch weitgehend hinter den Kulissen ab. Während der Vorbereitungen für die Krönung im Juni 1953 berichtete ihre Schwester Margaret von einer Liebesaffäre mit dem geschiedenen Rittmeister Peter Townsend.

Die junge Königin riet zum Abwarten. Zu frisch schien das Trauma der Abdankung von 1936. Nach zweijährigem Lavieren verzichtete Margaret auf den geliebten Mann, die staatlich-kirchliche Betonwand hatte sich durchgesetzt, Elizabeth dazu geschwiegen. Das war kein Ruhmesblatt.

Nach dem Unfalltod-Schock von Diana folgte die sanfte Erneuerung

Dem «annus horribilis» von 1992 mit Scheidungen und Schlossbrand folgte 1997 die Hysterie nach dem Unfalltod von Prinzessin Diana. Aufgepeitscht von der Londoner Boulevard-Presse riefen die trauernden Massen in London nach der Anwesenheit der Monarchin, die ihre traumatisierten Enkel William und Harry im schottischen Balmoral von den Ereignissen abzuschirmen versuchte.

Gerade noch rechtzeitig gab Elizabeth nach, kehrte in die Hauptstadt zurück, verneigte sich vor dem Sarg der ungeliebten Ex-Schwiegertochter.

Die Queen gilt als korrekt und unnahbar. Privat sei sie jedoch anders, schreibt William in einem Buch, das 2015 erscheint: «Die Güte der Königin, ihr Humor, ihre angeborene Ruhe und Weitsicht und ihre Liebe für ihre Familie und das Zuhause sind Eigenschaften, die ich selber erlebe.» Chris Jackson/Pool Photo via AP

Geräuschlos begann in den darauffolgenden Jahren eine vorsichtige Modernisierung des Königshauses, die sich nach dem Tod von Prinzessin Margaret sowie der 101-jährigen Königinmutter Elizabeth 2002 beschleunigte. Vielen ging sie nicht weit genug. Auf die Rebellion ihres Enkels Prinz Harry und seiner amerikanischen Gattin Meghan reagierte der Palast defensiv, angefasst, beinahe persönlich beleidigt. In Umfragen ergriffen die Jüngeren die Partei des nach Kalifornien umgezogenen Paares.

Niemand genoss mehr Respekt als sie

In gewisser Weise blieb die Monarchin selbst von der Kontroverse unberührt – diesen Kampf sollten die nachfolgenden Generationen ausfechten. Mehr und mehr zog sich Elizabeth II aus der Öffentlichkeit zurück, überliess den Nummern Eins und Zwei der Thronfolge, Charles und William, das Feld. Zunehmend litt die lange Jahre bemerkenswert rüstige Greisin unter gesundheitlichen Beeinträchtigungen, sodass sie ihre Teilnahme an den Platinfeiern zum 70. Thronjubiläum im Frühsommer 2022 stark beschränken musste. Am vergangenen Wochenende musste Liz Truss nach Schottland fliegen, um auf Schloss Balmoral offiziell zur Premierministerin ernannt zu werden.

Was bis zuletzt blieb, quer durch die Generationen, war mit zunehmendem Lebensalter und immer längerer Regentschaft der Respekt vor einer gewissenhaften Monarchin. An ihrem 21. Geburtstag, der damals die Volljährigkeit markierte, hatte die Prinzessin in Kapstadt ein öffentliches Gelöbnis abgelegt: Sie werde «mein ganzes Leben, ob es lang währt oder kurz, dem Dienst an Ihnen und an der grossen imperialen Familie widmen.» Diesem Vorsatz ist Elizabeth Windsor treu geblieben.

Das Leben von Queen Elizabeth II. in Bildern:

Elizabeth kommt am 21. April 1926 zur Welt. Am Tag der Taufe posiert die Familie für ein Foto: Elizabeth' Grosseltern (links), die Königinmutter und Vater Albert (rechts), der spätere König George VI. AP Margaret (Mitte) wird vier Jahre nach ihrer Schwester Elizabeth (links) geboren. AP Photo/Marcus Adams/Royal Collection Hier begrüsst Elizabeth als 7-Jährige, begleitet von ihrer Mutter, versehrte Soldaten in London. AP Mai 1935: Die Prinzessin winkt vom Balkon des Buckingham-Palasts, beobachtet von ihren Grosseltern. AP Elizabeth entwickelt früh eine Liebe für Hunde. Im Februar 1936 führt sie ihr Haustier im Hyde Park Gassi. AP Auch Pinguine mag Elizabeth. 1938 kommen sie und ein Freund namens Shaun Plunket den Tieren im Londoner Zoo erstaunlich nahe. AP Die royale Familie nach der Krönung Alberts zu König George VI. 1937. AP Welchen Witz mag George seiner Tochter hier erzählt haben? Der König und die 20-jährige Elizabeth lachen gemeinsam in Windsor. AP Ein wenig Farbe zur Abwechslung: Ihren 21. Geburtstag verbringt die Prinzessin in Südafrika. AP Auch die Royals üben sich in Nothilfe: Elizabeth verbindet ihrer Schwester den Arm. AP Die bildhübsche Prinzessin wenige Monate vor ihrer Hochzeit. Keystone Frisch verheiratet: Elizabeth und ihr Mann Prinz Philip verlassen Westminster Abbey... AP, PA ... nach der Trauung am 20. November 1947. AP Ein Jahr nach der Hochzeit bringt sie ihr erstes Kind zur Welt: Prinz Charles. Es folgen drei weitere Kinder.. AP ... Anne (1950)... AP ... Andrew (1960) und Edward (1964, im Wagen). AP 1949: Die Prinzessin posiert in einem silbernen Kleid mit Tiara und Perlenkette. AP Familienplausch mit Charles und Anne im Sommer 1951. Wenige Monate später betrauert Elizabeth einen Todesfall... AP Ihr Vater stirbt am 6. Februar 1952, während die Prinzessin mit ihrem Gatten durch ehemals britische Kolonien und Commonwealth-Staaten reist. So steigt sie in der Thronfolge automatisch zur Queen auf. AP Elizabeth wird über ein Jahr später, am 2. Juni 1953, gekrönt. In der Westminster Abbey erhält sie vom Erzbischof von Canterbury Krone und Zepter. AP Die Krönung ist die erste, die im Fernsehen gezeigt wird. Das Ereignis soll viele Menschen dazu animieren, ein TV-Gerät zu kaufen. AP Die Queen und Japans Prinz Akihito verbringen vier Tage nach der Krönung gemütliche Stunden an einem Pferderennen. AP In der konstitutionellen britischen Monarchie obliegen der Queen vor allem repräsentative Aufgaben. Die Macht liegt bei Regierung und Parlament. Hier trifft Elizabeth Premierminister Winston Churchill und dessen Gattin Clementine. EPA Gleichwohl ist Elizabeth damals Staatsoberhaupt von 16 UNO-Mitgliedern. Am 21. Oktober 1957 plädiert sie vor der UN-Versammlung in New York für Weltfrieden und Menschenrechte. EPA 1961 sind US-Präsident John Kennedy und dessen Frau Jacqueline zu Gast im Buckingham-Palast. AP NY Auf ihren zahlreichen Reisen bekommt die Queen einiges zu sehen. Zum Beispiel diesen riesigen Schirm 1961 in Ghana. AP Manchmal geht es nicht ohne Helm: Besuch in den Werken der Industriefirma Mannesmann in Duisburg (1965). AP Selbst ist die Queen: Auf einer Kautschuk-Plantage in Malaysia greift sie 1972 zum Werkzeug. AP Philip und Elizabeth feiern 1972 ihren 25. Hochzeitstag mit ihren Kindern Andrew (hinten), Edward, Anne und Charles. AP Beim Besuch des deutschen Bundeskanzlers Willy Brandt (links) und dessen Frau Rut 1972 auf Schloss Windsor erheitert der Welsh Corgi der Queen die Stimmung. Keystone Zur Eröffnung des Opernhauses in Sydney reist die Queen 1973 nach Australien. AP 1977 wird die Queen erstmals Grossmutter. Ihre Tochter Prinzessin Anne und deren damaliger Mann Mark Phillips werden Eltern von Peter. (Bild von 1980) AP Die Queen hat acht Enkelkinder. Prinz William kommt 1982 zur Welt, Prinz Harry 1984. AP 1980 reist sie mit Ehemann Philip für einen offiziellen Besuch die Schweiz. Es bleibt der einzige. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Krebs, Hans Elizabeth schreitet die Ehrenformation am 29. April 1980 auf dem Flughafen Zürich mit Bundesrat Georges-André Chevallaz ab. ETH-Bibliothek Zürich, Bildarchiv / Fotograf: Comet Photo AG (Zürich) Bundesrat Kurt Furgler (links) unterhält sich mit der Queen. Sie hält im Bundeshaus eine Ansprache, nennt die Schweiz ein "Vorbild für Frieden". Keystone Die Queen reist unter anderem nach Basel. Dort kommt es am Rande ihres Besuchs zu Demonstrationen gegen den britischen Militäreinsatz im Nordirlandkonflikt. Keystone Unterwegs ist sie im Rolls-Royce... Keystone ... aber auch im SBB-Extrazug. Nach vier Tagen geht ihr Besuch am 2. Mai 1980 zu Ende. Keystone Am 29. Juli 1981 heiratet ihr Sohn Charles die damals 19-jährige Kindergartenhilfe Diana Frances Spencer, künftig Princess of Wales. Das Bild entstand vor der Hochzeit. AP Elizabeth soll anfänglich begeistert sein von Diana. Das Verhältnis kühlt sich aber schnell ab. Diana findet keinen Draht zu ihrer Schwiegermutter, die ihr wiederum in ihrer kriselnden Ehe mit Charles nicht zu helfen weiss. AP Johannes Paul II. besucht 1982 als erster Papst seit der Abspaltung der anglikanischen Kirche 1534 Grossbritannien. Elizabeth empfängt ihn im Buckingham-Palast. AP Ausritt mit US-Präsident Ronald Reagan 1982. Die Queen reitet ihr Pferd Burmese während 18 Jahren an der alljährlichen Militärparade zu Ehren des Geburtstags des britischen Monarchen. AP So kennt man die Queen: freundlich lächelnd und winkend. AP Sie kann aber auch anders. An diesem Pferdesport-Turnier im Mai 1997 scheint sie gar nicht zufrieden zu sein. AP Ein Jahr zum Vergessen: In einer Rede am 24. November 1992 bezeichnet die Queen das zu Ende gehende Jahr als "annus horribilis" ("Schreckensjahr"). EPA Was war passiert? Auf Schloss Windsor hatte ein Brand gewütet, dessen Folgen die Queen hier besichtigt. Sohn Andrew trennte sich von seiner Frau, Tochter Anne liess sich scheiden und in Dresden wurde Elizabeth mit Eiern beworfen. EPA/Tim Ockenden Damit nicht genug der Negativnachrichten: Im Dezember 1992 gibt Premierminister John Major die Trennung von Charles und Diana bekannt. AP Das Königshaus trauert: Diana kommt am 31. August 1997 bei einem Autounfall in Paris 36-jährig ums Leben. Elizabeth und Philip schreiten durch ein Blumenmeer vor dem Buckingham-Palast. KEYSTONE/AP Photo/Pool Charles, Harry, Dianas Bruder Earl Spencer, William und Philip (von links) beobachten den Einzug des Sargs in der Westminster-Kathedrale. AP Photo/John Gaps III Ein Gläschen auf 50 Jahre Ehe: Elizabeth und Philip feiern 1997 die goldene Hochzeit. KEYSTONE/EPA PHOTO/POOL/Str Die Queen zeigt öffentlich selten Emotionen. Am 11. Dezember 1997 vergiesst sie Tränen, als ihre Yacht Britannia, mit der sie und ihre Familie während Jahren um die Welt reisten, in Portsmouth letztmals vor Anker geht. AP Lachend mögen wir die Queen lieber. Der Grund für ihre Freude am 19. Juni 1999 ist ... KEYSTONE/AP Photo/Ian Waldie/WPA pool ... die Hochzeit ihres jüngsten Sohns Edward mit Sophie Rhys-Jones. AP Photo/David Sandison Elizabeth besucht als Oberhaupt des Staatenbundes Commonwealth in ihrer Amtszeit alle 54 angeschlossenen Länder (heute 53). Hier weilt sie im März 2000 bei traditionell geschmückten Ngemba-Muranari-Tänzern in Bourke, Australien. KEYSTONE/EPA/AFP PHOTO/ANDREW CAMPBELL Am 4. August 2000 feiert Elizabeth' Mutter – Queen Elizabeth The Queen Mother wird sie genannt – ihren 100. Geburtstag. AP/Ian Waldie Die Queen eröffnet jedes Jahr das britische Parlament mit der Imperial State Crown auf ihrem Haupt. Die Krone wiegt knapp ein Kilo und muss mit Bedacht getragen werden, wie die Queen sagt: ... KEYSTONE/AP Photo/John Stillwell "Man kann während der Rede nicht nach unten schauen. Sonst würde man sich den Hals brechen, die Krone würde herunterfallen." AP Photo/Toby Melville 2001 sieht die Queen einem Jahr voller Höhen und Tiefen entgegen. KEYSTONE/AP Photo/PA/Tim Ockenden Am 9. Februar 2002 stirbt ihre Schwester Margaret 71-jährig. Sie war nicht mehr aus ihrem Schlaf erwacht. EPA/NICOLAS ASFOURI Wenig später muss sie auch für immer Abschied von ihrer Mutter nehmen: Die Königinmutter stirbt am 30. März 2002 im Alter von 101 Jahren. KEYSTONE/AP Photo/Sang Tan Im selben Jahr feiert die Queen das goldene Thronjubiläum: Sie ist seit 50 Jahren Monarchin. Aus diesem Anlass reist sie in diverse Commonwealth-Staaten und durch das Vereinigte Königreich. AP Photo/Chris Ison, Pool Die Feiern kulminieren im Golden Jubilee Weekend vom 1. bis 4. Juni in London. Dazu gehören unter anderem Konzerte, Gottesdienste, eine Jubiläumsprozession und eine Flugparade. AP Photo/PA, Sean Dempsey Rund eine Million Zuschauer verfolgen das Konzert am 3. Juni auf der Prachtstrasse The Mall vor dem Buckingham-Palast. Die Besetzung ist hochkarätig: EPA/BARRY BATCHELOR Rod Stewart, Ozzy Osborne, Cliff Richard, Paul McCartney (von links)... KEYSTONE/EPA PHOTO/WPA/STEFAN ROUSSEAU ... Ricky Martin... KEYSTONE/EPA PHOTO/REBECCA NADEN ...Bryan Adams... EPA PHOTO/STEPHEN HIRD ... Atomic Kitten und weitere Stars wie Eric Clapton, Joe Cocker und Phil Collins rocken für die Queen. EPA/REBECCA NADEN Einen speziellen Auftritt hat Queen-Gitarrist Brian May: Er spielt auf dem Dach des Buckingham-Palasts die Nationalhymne. EPA/STEFAN ROUSSEAU Das gefällt den Prinzen William (links) und Harry. EPA/ARTHUR EDWARDS Queen an Krücke: Elizabeth muss sich 2003 einer Knieoperation unterziehen. Sie gilt generell als rüstig und gesund. EPA/John Stillwell Diesen Ball stoppt sie mit Leichtigkeit. EPA/Chris Young Im Juni 2003 ist Wladimir Putin mit seiner damaligen Ehefrau Lyudmila Putina zu Besuch in London. Die Queen und der russische Präsident sagen beide, man müsse Differenzen in Fragen über den Irak-Krieg beseitigen. KEYSTONE/EPA/KIERAN DOHERTY Einer ihren umstrittensten Gäste: Im November 2003 empfängt Elizabeth George Bush und dessen Gattin Laura. Zehntausende Menschen protestieren in London gegen den US-Präsidenten und den Irakkrieg. EPA/Chris Harris Zwischen Putin und Bush empfängt sie Nelson Mandela. Mit dem Ex-Präsidenten Südafrikas feiert sie das Hundertjahrjubiläum eines Fonds, der Stipendien an Studenten aus aller Welt vergibt, die in Oxford studieren wollen. KEYSTONE/EPA/KIRSTY WIGGLESWORTH Darüber ist Elizabeth bestimmt «not amused»: 2005 gerät ein Bild von Harry in einem Nazi-Outfit an einer Kostümparty an die Öffentlichkeit. Er entschuldigt sich später für den Ausrutscher. AP Photo/Adam Butler Am 9. Januar 2005 empfängt die Queen im Buckingham-Palast Bundespräsident Samuel Schmid. AP Photo/Fiona Hanson Im selben Jahr heiratet Charles seine Jugendliebe Camilla Parker-Bowles, die ebenfalls geschieden ist. KEYSTONE/EPA/Bob Collier Das Verhältnis zwischen Camilla und der Queen ist kühl. Elizabeth war ihr bisher konsequent aus dem Weg gegangen. Sie erklärt, sie freue sich über die Hochzeit, soll dem Brautpaar aber eine grosse Feier untersagt haben. KEYSTONE/AP Photo/Chris Ison Auch im Alter von 79 Jahren packt die Queen an: Bei einem Besuch in der australischen Hauptstadt Canberra pflanzt sie einen Eukalyptus-Baum. AP Photo/Will Burgess Wie viele Militärparaden Elizabeth auf der ganzen Welt inspiziert, zählt wohl niemand. Diese im April 2006 dürfte ihr besonders gefallen: Ihr Enkel Harry steht stramm und kann sich das Grinsen nur schwer verkneifen. AP Photo/Dylan Martinez Zu ihrem 80. Geburtstag am 21. April 2006 erhält die Queen über 20'000 Glückwunschkarten und 17'000 E-Mails. KEYSTONE/AP Photo/Fiona Hanson Auch auf dem roten Teppich macht die Queen eine gute Figur. Hier besucht sie die Premiere des... AP Photo/Matt Dunham ... neusten James-Bond-Films "Casino Royale" am 14. November 2006 und begrüsst Hauptdarsteller Daniel Craig. AP Photo/Stephen Hird Die Queen und die neuen Medien: Bei einem Besuch im Google-Quartier 2008 in London zeigt sie sich erfreut, als sie ein Video auf den Youtube-Kanal des Königshauses hochlädt. AP Photo/Adrian Dennis Elizabeth im Museum: Eine Wachsfigur der Queen im Madame Tussauds in London wird hergerichtet. Im Hintergrund Barack Obama. AP Photo/Joel Ryan Am 1. April 2009 empfängt sie den US-Präsidenten und dessen Gemahlin Michelle im Buckingham-Palast. AP Photo/John Stillwell Derweil führt ein Mitarbeiter ihre Corgis Gassi. AP Photo/Stefan Rousseau Die Queen am Steuer: Sie ist die einzige Person des Landes, die ohne Führerausweis Auto fahren darf. Erst 2019 wird sich die Queen dazu entscheiden, künftig nicht mehr auf öffentlichen Strassen zu fahren – nachdem ihr Mann einen Unfall verursacht. AP Photo/Steve Parsons Erstmals seit 33 Jahren besucht die Queen 2010 das Grand-Slam-Turnier in Wimbeldon. Hier schüttelt sie Roger Federer die Hand, bringt ihm aber kein Glück: Er fliegt bereits im Viertelfinal aus dem Turnier. AP Photo/Oli Scarff Die Nummer 2 der Thronfolge unter der Haube: William und Kate heiraten am 29. April 2011. EPA/KERIM OKTEN Historisch: Die Queen reist 2011 als erste britische Monarchin zu einem Besuch in die Republik Irland. In Dublin wird sie von Präsidentin Mary McAleese begrüsst. EPA/JOHN STILLWELL Nicht alle heissen sie willkommen: Während des Besuchs kommt es zu Ausschreitungen und Festnahmen. EPA/Enda Doran Das diamantene Thronjubiläum (60 Jahre) verbringt die Queen 2012 mit Reisen durch Grossbritannien. Harry ist stattdessen Teil der Jubiläumstour durch Commonwealth-Staaten. In Jamaika vergnügt er sich bei einem Rennen gegen Sprint-Star Usain Bolt. AP PhotoJohn Stillwell Die Queen am Fallschirm? Nicht ganz. Zur Olympia-Eröffnung 2012 in London springt ein als Queen verkleideter Mann aus dem Helikopter über dem Olympiastadion. AP Photo/Ezra Shaw, Getty Wenig später erscheint die Queen herself im Stadion und hält eine Eröffnungsrede. AP Photo/John Stillwell Die Queen und ihre Corgis – eine Liebe, die seit Jahrzehnten hält. AP Am 9. September 2015 holt sich die Queen den Rekord als britische Monarchin mit der längsten Amtszeit. Sie übertrifft Königin Viktoria mit einer mit einer Regierungszeit von 63 Jahren und 7 Monaten. EPA/ANDY RAIN Die Queen reist an diesem Tag mit dem Zug nach Schottland. Andrew Milligan/AP Die Queen gilt als korrekt und unnahbar. Privat sei sie jedoch anders, schreibt William in einem Buch, das 2015 erscheint: «Die Güte der Königin, ihr Humor, ihre angeborene Ruhe und Weitsicht und ihre Liebe für ihre Familie und das Zuhause sind Eigenschaften, die ich selber erlebe.» Chris Jackson/Pool Photo via AP Alles Gute zum 90. Geburtstag, liebe Elizabeth! Dieser Geburtstagskuchen entlockt der Queen am 21. April 2016 einen kritischen Blick. Wie er geschmeckt hat, ist unklar. John Stillwell/AP Im selben Jahr erschüttert die Brexit-Abstimmung Grossbritannien. Die Queen ernennt Theresa May am 13. Juli zur neuen Premierministerin. EPA/DOMINIC LIPINSKI Wie der Brexit verlaufen wäre, wenn er Premierminister geworden wäre? Chris Radburn/AP 70 Jahre Ehe: Zu diesem Anlass veröffentlicht die britische Post 2017 Sondermarken. EPA/BRITISH ROYAL MAIL/HO Das königliche Reitturnier in Windsor lässt sich die Queen auch 2018 nicht entgehen. Sie besucht es im Alltags-Tenü. EPA/NEIL HALL Schlechtes Wetter? Es gibt nur schlechte Kleidung! Die Queen besucht das Turnier ein Jahr später bei Regen. EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Am 19. Mai 2018 kommt Elizabeth wieder einmal in den Genuss einer royalen Hochzeit: Ihr Enkel Harry heiratet die US-amerikanische Schauspielerin Meghan Markle. Ben Birchhall/AP 2018 ist Meghan erstmals auch bei der jährlichen Militärparade "Trooping the Colour" dabei. EPA/FACUNDO ARRIZABALAGA Die Queen und die Herzogin von Sussex sprechen hier bestimmt nicht über die neue Brücke, deren Eröffnung sie in Nordwestengland beiwohnen. Danny Lawson/AP Am 13. Juli 2018 empfängt Elizabeth US-Präsident Donald Trump in Windsor. AP Photo/Pablo Martinez Monsivais Fröhliche Weihnachten mit der Queen. John Stillwell/AP Die Queen begrüsst am 8. Mai 2019 Archie Harrison Mountbatten-Windsor, Harry und Meghans Sohn, der zwei Tage zuvor zur Welt kam. EPA/Chris Allerton/SussexRoyal Trump ist erneut auf Staatsvisite in England. Beim Bankett stösst er mit der Queen an. Bei ihrer Rede fallen ihm die Augen zu. Dominic Lipinski/AP Gegen das Vergessen: Elizabeth und Trump mit Ehegatte und -gattin besuchen eine Gedenkfeier anlässlich des 75. Jahrestags des D-Day. EPA/ANDY RAIN Die Queen hat in ihrem Leben wohl einen ganzen Wald gepflanzt. Auch im Alter von 93 Jahren greift sie medienwirksam zur Schaufel. Chris Jackson/AP Brexit-Hardliner Boris Johnson hat es geschafft, er ist neuer Premierminister. Die Queen beauftragt ihn im Juli 2019 formell mit der Bildung einer neuen Regierung. EPA/VICTORIA JONES Schwierige Zeiten für die Queen Anfang 2020: Ihr Enkel Prinz Harry und seine Gattin Meghan ziehen sich vom royalen Leben zurück. Ihr Lächeln hat sie nicht verloren. EPA Am 5. April 2020 hält die Queen eine historische TV-Ansprache. Sie ruft die Briten auf, in der Coronakrise durchzuhalten. Abgesehen von den traditionellen Weihnachtsansprachen ist es erst die vierte Rede dieser Art der Queen seit 1952. AP Ein seltener Auftritt in der Coronakrise: Elizabeth schlägt den 100 Jahre alten Rekord-Spendensammler Tom Moore am 17. Juli 2020 persönlich zum Ritter. Er hatte mit einem Spendenlauf am Rollator in der Coronakrise knapp 33 Millionen Pfund (etwa 36 Millionen Euro) gesammelt und es damit ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Keystone/PA Wire/Chris Jackson Am 9. April 2021 stirbt Prinz Philip, der Ehegatte von Queen Elizabeth II. Acht Tage später findet der Trauergottesdienst statt. EPA Seit 70 Jahren sitzt die Queen auf dem Thron. Royalfans feiern das Jubiläum im Juni 2022 während vier Tagen ausgiebig. EPA/TOLGA AKMEN Die Queen Starb am 8. September im Alter von 96 Jahren. Key

2 Kommentare Karin Gürber vor 10 Minuten 1 Empfehlung Es ist ziemlich respektlos, die Königin von England, Königin Elizabeth, als Jahrhundertfigur zu bezeichnen. Bitte ändern Sie diese Bezeichnung sofort und zeigen Sie mehr Mitgefühl für deren Familie, deren Volk und einem Menschen gegenüber, der 96 Jahre sein Bestes gab. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen