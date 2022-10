Neuer UK-Finanzminister räumt Fehler von Truss-Regierung ein

Grossbritannien Neuer Finanzminister räumt Fehler von Truss-Regierung ein Umschwung in Grossbritannien: Jeremy Hunt ist neuer Finanzminister und malt dem Volk keine rosige Zukunft. Er deutete einige Steueranhebungen an und unterstützte die Grundausrichtung von Truss’ Wirtschaftspolitik. 15.10.2022, 11.24 Uhr

Nach der Entlassung seines Vorgängers Kwasi Kwarteng hat der neue britische Finanzminister Jeremy Hunt Versäumnisse der Regierung in Steuerfragen eingeräumt. «Es gab Fehler», sagte Hunt am Samstagmorgen dem Sender Sky News in seinem ersten Interview, seit er am Vortag von Premierministerin Liz Truss zum Nachfolger von Kwarteng ernannt worden war.