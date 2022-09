«God Save the Queen» – so trauert London um die verstorbene Königin Elizabeth II.

Am Donnerstag versammelten sich haufenweise Menschen vor dem Buckingham Palast in London, um der verstorbenen Queen zu gedenken. Die Trauernden brachten Blumen, Fahnen und Kerzen. Einige stimmten immer wieder die britische Nationalhymne an.