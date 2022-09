Truss-Vorgänger: Plant Boris Johnson bereits ein Comeback?

Grossbritannien Comeback-Gerüchte um den scheidenden Premier: Macht Johnson den «Borisconi»? Wie Silvio Berlusconi in Italien: Der abtretende britische Regierungschef Boris Johnson soll bereits sein Comeback planen. Sebastian Borger, London Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hält er künftig nur noch öffentliche Reden und schreibt Bücher - oder greift Boris Johnson noch einmal politisch an? Die Gerüchte um den scheidenden Premier halten sich hartnäckig. Chris Radburn / AP

Mit flotten Sprüchen und zerzaustem Haarschopf, hinter dem sich ein scharfer politischer Verstand verbirgt, schaffte es Boris Johnson als Brexit-Premier ins Amt. An der Volksentscheidung für den EU-Austritt im Juni 2016 hatte er wichtigen, vielleicht entscheidenden Anteil. Dass er seinem Land den Weg wies aus dem Brexit-Labyrinth, stellt ein wichtiges Verdienst dar – das knappe Ergebnis musste umgesetzt werden, um die zerrissene Nation zu befrieden.

Den Brexit «vollendet», wie im Wahlkampf versprochen, hat Johnson deshalb noch lange nicht. Vielmehr werden mit zunehmender Zeit die vielfältigen Probleme immer sichtbarer, die der britische Rückzug vom europäischen Einigungsprojekt mit sich bringt.

Ähnlich zwiespältig wirkt Johnsons Umgang mit der Corona-Pandemie. Er selbst weist gern – und zurecht – auf das vorbildlich schnelle britische Impfprogramm und die effektiven Hilfen für Firmen und Bürger hin. Kritiker erinnern daran, dass der erste Lockdown im März 2020 viel zu spät kam, was seriösen Berechnungen zufolge mehr als 20000 Briten das Leben kostete. Die zahlreichen Lockdown-Partys brachen ihm politisch das Genick.

Johnson-Ultras wollen ihm den Weg ebnen

Die Fantasie seiner Parteifreunde und der britischen Öffentlichkeit wird der gescheiterte Premier noch lange beschäftigen, dafür sorgt in allererster Linie Boris Johnson selbst. Genüsslich ist er in den vergangenen Tagen allen Journalistenfragen nach einem möglichen Comeback ausgewichen. Schon in der bitteren Rücktrittsrede Anfang Juli schürte er eine Dolchstoss-Legende. Schon soll sich in der konservativen Unterhausfraktion ein harter Kern von Johnson-Ultras gebildet haben, die der Wiederkehr ihres gestürzten Helden den Weg ebnen wollen. In einer kürzlichen Umfrage hielten 51 Prozent der Mitglieder seinen Rücktritt für falsch.

Er hats vorgemacht: Silvio Berlusconi, der Meister der Polit-Comebacks, bei einem spiel seines Fussballclubs AC Monza. Roberto Bregani / EPA

Kommt es also zum «Borisconi»-Phänomen, das der frühere Entwicklungshilfeminister und scharfe Johnson-Kritiker Rory Stewart befürchtet? Wie der nach erster kurzer Amtszeit gescheiterte Silvio Berlusconi könnte auch der heute 58-Jährige ins höchste Partei- und Regierungsamt zurückkehren. Ob aber Johnson Wählerbündnis von 2019 aus Stammwählern im Süden und Brexit-Fans noch Bestand hat?

Vielleicht widmet sich Johnson doch lieber einer lukrativen Karriere als Festredner und Kolumnist sowie Verfasser von Büchern wie einer lang geplanten Shakespeare-Biografie. Er müsse dringend «Heu machen», hat der scheidende Premier im Freundeskreis gesagt. Seine Nachfolgerin Liz Truss wird hoffen, dass diese Aufgabe seine gesamte Aufmerksamkeit beansprucht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen