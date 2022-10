Grossbritannien: Liz Truss entlässt Finanzminister Kwasi Kwarteng

Grossbritannien Knall in London: Liz Truss entlässt Finanzminister Kwasi Kwarteng nach knapp sechs Wochen im Amt Nur gut einen Monat nach ihrem Start ist die Regierung von Liz Truss bereits in einer tiefen Krise. Hofft die Premierministerin nun mit der Entlassung des Finanzministers, ihren eigenen Kopf zu retten? 14.10.2022, 14.27 Uhr

Die britische Premierministerin Liz Truss hat Medien zufolge ihren Finanzminister Kwasi Kwarteng entlassen. Das berichteten mehrere britische Medien wie die Sender BBC und Sky News sowie die Zeitungen «Times» und «Sun» in London am Freitag. Der Nachfolger soll der ehemalige Aussen- und Gesundheitsminister Jeremy Hunt sein. Der Schritt kommt kurz vor einer erwarteten Kehrtwende bei den geplanten Steuerplänen der Regierung. Truss steht nur gut fünf Wochen nach ihrem Amtsantritt in ihrer eigenen Partei massiv unter Druck.