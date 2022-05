Meme-Star Kailia Posey stirbt mit 16 Jahren

Grinse-Mädchen Meme-Star stirbt mit 16 Jahren Als kleines Mädchen wurde Kailia Posey zum weltberühmten Meme. Jetzt kam der Teenager bei einem Autounfall ums Leben. 03.05.2022, 21.37 Uhr

Meme-Star: Kailia Posey in der «TLC»-Show «Toddlers and Tiaras». Screenshot

Kailia Posey wurde mit nur einem schelmischen Grinsen weltberühmt. Das Meme mit ihr wird seit gut zehn Jahren millionenfach geteilt. Jetzt ist das Mädchen von damals mit nur 16 Jahren gestorben. Wie diverse internationale Medien berichten, starb der Teenager bei einem Autounfall. Ihre Mutter Marcy Posey Gatterman schreibt auf Facebook: «Ich habe keine Worte und keine Gedanken. Ein wunderschönes Mädchen ist fort.» Bisher haben die Behörden noch keine Stellungnahme zur offiziellen Todesursache abgegeben.

Im Alter von fünf Jahren nahm Kailia in der Show «Toddlers and Tiaras» auf «TLC» teil, wo sie in einer Szene ihr Grinsen zeigte. Die Sendung, die zwischen 2003 und 2009 lief, zeigte kleine Mädchen, die an Schönheitswettbewerben teilnahmen und meist von ihren überengagierten Müttern gecoached wurden. Kailia nahm auch später an Schönheitswettbewerben teil, zuletzt kämpfte sie im Feburar um den Titel als «Miss Washington Teen USA». Ausserdem versuchte sie sich in Filmrollen und trat als Schlangemensch im Cirque du Soleil auf. Am 20. April feierte sie ihren 16. Geburtstag. (zen)

Auch als Teenager nahm sie an Schönheitswettbewerben teil und gewann letztes Jahr den Titel als «Miss Lynden Teen USA». Instagram