Seltsames Phänomen: Jugendliche locken die Feuerwehr in die Falle, um die Helfer anzugreifen – was ist da los?

Ein tätlicher Angriff auf die Feuerwehr am 1.-Mai-Umzug sorgt in Frankreich für heftige Reaktionen. Die Gewalt gegen Löschtrupps in Rot wird ein Gesellschaftsphänomen. Das aber weitgehend verdrängt wird.