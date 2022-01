Deutschland Geschmacklos: AfD-Politiker beschimpft verstorbenen EU-Parlamentspräsidenten Der deutsche EU-Abgeordnete Nicolaus Fest (AfD) beleidigt in einer Chatgruppe den verstorbenen Präsidenten des EU-Parlaments David Sassoli auf das Übelste. Remo Hess, Brüssel 13.01.2022, 14.05 Uhr

Dass es in der deutschen Partei «Alternative für Deutschland» (AfD) Politiker gibt, die sich immer wieder Verbalentgleisungen leisten, ist hinlänglich bekannt. Aber was der EU-Abgeordnete Nicolaus Fest in einem internen Whats-App-Chat der AfD-Parlamentariergruppe im EU-Parlament nun schrieb, ist selbst für AfD-Massstäbe unter aller Kanone: «Endlich ist das Dreckschwein weg», kommentierte Fest den Tod des EU-Parlamentspräsidenten David Sassoli, der Anfang Woche an den Komplikationen einer durch Legionellen bedingten Lungenentzündung verstorben ist.