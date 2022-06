Die Ausgangslage für eine Löwin in einem Naturschutzreservat in Kenia scheint aussichtslos: Das Tier wird auf einem Nilpferd-Kadaver in einem Fluss von rund 40 Krokodilen umzingelt. Doch der Raubkatze gelingt eine spektakuläre Flucht. (has)

10.06.2022, 16.51 Uhr