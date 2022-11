Ukrainische Armee rückt bei Cherson vor – Russen werden umzingelt

Gegenoffensive Ukrainische Armee rückt bei Cherson vor, Tausende Russen sind von Umzingelung bedroht – doch die Zeit drängt Explosionen und weitere Evakuierungen: Moskau verlegt Verwaltungszentrum von Cherson 100 Kilometer in den Süden. Den Ukrainern bleibt für die Rückeroberung aber nur eine kleines Zeitfenster. Paul Flückiger, Warschau Jetzt kommentieren 03.11.2022, 05.00 Uhr

Sie vertreiben die russische Armee: Ein ukrainischer Soldat mit seinem Panzer in der Region Cherson. Hannibal Hanschke / EPA

Nur 500 Meter zu Fuss haben es fortan die russischen Beamten zur Strandpromenade von Skladowsk. Dort locken die Cafés und das «I like Skladowvsk»-Herzchen, auch ein Riesenrad gibt es. Allerdings erinnert in dem unter Einheimischen beliebten ukrainischen Badeort wenig an Russlands Grösse und schon gar nichts an eine Gebietshauptstadt.

Knapp 18’000 Einwohner hatte das Städtchen vor dem Krieg. Seit Dienstag ist es der offizielle Sitz der russischen Zivilverwaltung der Oblast Cherson. Denn Skladowsk hat einen grossen Vorteil: Es liegt weitab der von Norden und Westen anrückenden ukrainischen Armee.

Im Unterschied zum bisherigen Verwaltungszentrum Cherson haben am Mittwoch keine Explosionen die Ruhe der Besatzungsbeamten gestört. Dort hat die ukrainische Armee offenbar erneut die strategisch wichtige Antoniwka-Brücke über den Dnipro mit Präzisionswaffen beschossen. Kiew versucht so, die russischen Truppen vom Nachschub, aber auch Rückzugswegen abzuschneiden.

Ukrainer rücken auch vom Süden her an

Die Ukrainer stehen 10 Kilometer von der Stadt entfernt, die auf der linken und damit westlichen Seite des Dnipro liegt. Vermutlich Tausende russischer Soldaten sind von der Umzingelung bedroht, denn auch von Süden her rücken die Ukrainer an.

Doch der Vormarsch der Ukrainer ist langsam, an der Front erinnert vieles eher an einen Stellungskrieg. «Seit zwei Monaten stehen wir hier, ich wünschte mir, es würde schneller gehen», sagt ein ukrainischer Soldat in einem Frontvideo. Laut westlichen Geheimdiensten haben die Ukrainer ein Zeitfenster von 4-6 Wochen, um Cherson zurückzuerobern.

Die Russen haben zwar ihre Verwaltung aus der Ende September annektierten ukrainischen Oblast abgezogen und in den letzten zwei Wochen Zehntausende der einstigen 300'000-Einwohner-Stadt auf die nahe Halbinsel Krim oder nach Russland selbst evakuiert. Dennoch bleiben bis zu 100'000 vermutlich eher pro-ukrainisch eingestellte Zivilisten im einstigen Verwaltungszentrum zurück.

Kiew will offenbar verhindern, dass die Stadt in Schutt und Asche geschossen wird. Eine Möglichkeit wäre eine Kapitulation russischer Truppen. Doch Moskau wird diese Schmach kaum zulassen. Laut ukrainischen Geheimdienstberichten werden gegenwärtig erfahrene russische Truppen vom westlichen aufs östliche Dnipro-Ufer zurückgezogen und durch gerade eingezogene Rekruten ersetzt. Gleichzeitig werden die verbliebenen Einwohner Chersons gezwungen, Verteidigungsanlagen auszuheben.

Russische Minen in einem Wasserkraftwerk

Befestigt wird seit ein paar Tagen auch das rechte Dnipro-Ufer. Russische Truppen haben mehrere Privathäuser in Nowa Kachowka beschlagnahmt. In der zweitgrössten Stadt in der Oblast Cherson beginnt nicht nur der strategisch wichtige Süsswasserkanal auf die bereits 2014 annektierte ukrainische Halbinsel Krim; es steht auch ein grosses Wasserkraftwerk dort. Dessen Staudamm haben die Russen offenbar vermint.

Ein Dammbruch infolge von Kampfhandlungen oder einer russischen Provokation könnte weite Teile von Cherson überschwemmen, und den ukrainischen Vormarsch um rund zwei Wochen verlangsamen.

Was die Russen vorhaben, weiss indes niemand. Am Mittwoch wurde bekannt gegeben, dass ein 15 Kilometer breiter Uferstreifen im Süden des Dnipro ab Samstag evakuiert werden soll.

