Gaslecks Wie sprengt man eine Gaspipeline im Meer – und was hat ein «Molch» damit zu tun? Sicherheitsexperten haben verschiedene Theorien, wie die Ostseepipelines sabotiert worden sind. Ein Schweizer Berufstaucher, spezialisiert auf Unterwasserbau, hat aber noch eine ganz andere Theorie. Daniel Fuchs, Hans-Caspar Kellenberger 28.09.2022, 17.01 Uhr

Wie wurden die Lecks in die Nord Stream-Pipelines in der Ostsee geschlagen? Keystone

Waren es U-Boote, Taucher oder Unterwasserdrohnen, welche die Lecks in die Gaspipelines in der Ostsee schlugen? Im Web kursieren jedenfalls zahlreiche Theorien zur Vorgehensweise beim mutmasslichen Sabotageakt an Nord Stream 1 und Nord Stream 2 nahe der dänischen Insel Bornholm. Die Informationslage ist weiterhin unvollständig. Sicher ist: Die Lecks an den Pipelines in rund 70 Metern Tiefe entstanden durch Explosionen.

U-Boote und russische Spezialtaucher

Russland verfügt, wie der Unterwasserexperte H I Sutton, Autor beim unabhängigen US-amerikanischen Marineinstitut, auf Twitter bestätigt, über die grösste Flotte von Spionage-U-Booten der Welt. Die U-Boote könnten ein Rohr in der Ostsee ohne Probleme beschädigen.

Sutton sieht dies jedoch als unwahrscheinlich an. Denn: In der Vergangenheit habe die Sowjetunion zwar Spionage-U-Boote mit speziellen «Meeresboden-Engineering»-Fähigkeiten in der Ostsee stationiert gehabt, diese seien jedoch nicht mehr vor Ort. Deren Basis liegt vielmehr in der Arktis. Auch einen Einsatz des bekannten russischen Atom-U-Boots «Belgorod» schliesst Sutton aus, da dieses im Moment ebenfalls in der nördlichen Arktis operiere.

Auch russische Spetsnaz-Taucher (Russische Spezialeinheiten) stehen als Urheber der Lecks zur Diskussion. Sie wären eigentlich vor Ort stationiert, doch genauso wenig wie Sutton eine Urheberschaft bei russischen Kleinst-U-Booten erwartet, vermutet er Kampftaucher als Täter.

Der «Molch» schlägt zu

Russland verfüge jedoch, so Sutton, über autonome Unterwasserfahrzeuge – deren neues Entwicklungszentrum sich in St. Petersburg an der Ostsee befinde. Einige davon könnten zwar für einen Einsatz dieser Art geeignet sein, aber sie würden ein Mutterschiff brauchen, welches wohl von der dänischen oder schwedischen Marine und Luftwaffe bereits gesichtet worden wäre. Somit ist auch diese Variante unwahrscheinlich.

Ein Schiff der dänischen Marine bei der Insel Bornholm, unweit des Tatorts. Hannibal Hanschke / EPA

Was dann? Anruf bei Schweizer Berufstauchern. Was halten sie von den herumgebotenen Theorien? Bei den Armeetauchern will man nicht Stellung nehmen gegenüber den Fragen von CH Media. Für Unterwasserbauarbeiten, auch für solche an Pipelines, die zum Beispiel durch den Thuner- oder den Zürichsee führen, gibt es aber mehrere spezialisierte Firmen.

David Widerkehr ist erfahrener Berufstaucher und Geschäftsführer der eigenen Unterwasserbau AG mit Sitz im Schweizer Mittelland. Eine Sabotageaktion in der Tiefe von 70 Metern sei für erfahrene Taucher mit entsprechender Ausrüstung keine Hexerei, sagt er. Dort unten sei es zwar stockfinster und das Wasser etwa nur 4 Grad Celsius warm. Doch mit entsprechender Ausrüstung taucht Widerkehr für Arbeiten bis auf rund 80 Meter ab.

Liege die Leitung frei, sei also nur auf dem Meeresgrund befestigt, aber nicht vergraben, so sei sie mittels Sonar schnell aufzufinden. «Einfach gesagt: Man bringt den Sprengsatz hinunter, befestigt ihn am Rohr und taucht wieder auf.»

Was ist eigentlich mit den Pipeline-Wartungsgeräten?

Und trotzdem hält auch Widerkehr eine solche Mission für wenig realistisch. Das Problem: Wegen der Tiefe und der fürs Überleben der Taucher zwingenden Dekompressionspausen dauert das Auftauchen mit ein bis zwei Stunden viel zu lange, um nicht entdeckt zu werden.

Für Widerkehr steht deshalb eine weitere Methode im Vordergrund: «Am einfachsten wäre es, wenn man einen Sprengsatz an einem sogenannten ‹Molch› anbringen würde.» Der Molch ist ein Gerät zur Wartung von Pipelines. Pipeline-Betreiber führen von Zeit zu Zeit Kontrollen durch. Dabei rast das Gerät durch die Röhre und misst auf der Strecke die Dicke der Pipelinewände.

Für eine solche Sabotage-Methode wären weder aufwendige Tauchermissionen noch auffällige Schiffsfahrten ins Gebiet zur Absetzung von Unterwasser-Drohnen notwendig.

