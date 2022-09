Angriff auf Pipelines und Europas kritische Infrastruktur?

Gaslecks Angriff auf Europas kritische Infrastruktur? Die Norweger zeigen auf Russland und schützen ihre Pipelines Was man bisher über die Lecks in den Gasleitungen in der Ostsee weiss. Die wichtigsten Fragen und Antworten. Niels Anner, Kopenhagen 1 Kommentar 28.09.2022, 10.49 Uhr

Gasleck in der Pipeline Nordstream 2 von einem dänischen Kampfjet aus gesehen. Danish Defence Command / EPA

Als es an der Meeresoberfläche zu blubbern begann, ging der Alarm los. Im Moment strömt aus drei Lecks am Meeresgrund Gas aus den beiden Nordstream-Leitungen zwischen Russland und Deutschland. Die Lecks liegen 70 Kilometer auseinander, nahe der dänischen Insel Bornholm, wo das Gas an die Meeresoberfläche steigt und gut sichtbare Blasen bildet. Am Montag stellte Deutschland zuerst einen massiven Druckabfall in einem Rohr fest, danach entdeckten dänische Kampfjets und die schwedische Küstenwache Blasenteppiche im Wasser.

Das Video zeigt die Lecks in den Nordstream-Pipelines. CH Media Video Unit

Die Leitungen 1 und 2 waren nicht für Gaslieferungen in Betrieb – weil Russland, angeblich wegen Reparaturen, Lieferungen durch Nordstream 1 unterbrochen hat, und weil Deutschland wegen des Ukraine-Krieges Nordstream 2 blockiert. Dennoch waren die 1200 Kilometer langen Rohre mit Gas gefüllt, um die Stabilität zu gewährleisten. Damit haben die Lecks keinen direkten Einfluss auf die Gasversorgung, allerdings stieg der Gaspreis wegen der Verunsicherungen an den Märkten deutlich an.

Das in die Atmosphäre entweichende Gas ist ein grosses Umweltproblem – werden die Rohre völlig geleert, entspricht dies einem Ausstoss von neun Millionen Tonnen CO2. Für die Schifffahrt besteht bei einer möglichen Entzündung Explosionsgefahr. Eine Reparatur der Lecks am Meeresgrund wird längere Zeit in Anspruch nehmen. Taucher können sich aus Sicherheitsgründen nicht nähern.

Dänemark hat aus Sicherheitsgründen ein Verbot für Schifffahrt und Überflüge in einem Umkreis von 10 Kilometer ausgesprochen. Mehrere Marineschiffe patrouillieren in der Region, darunter die Fregatte Absalon, die für Kämpfe in vergasten Gebieten ausgerüstet ist. Sowohl die dänische wie die schwedische Regierung erklärten, dass es sich bei den Lecks um «bewusste Handlungen», sprich Anschläge handeln müsse – auch wenn bisher klare Hinweise auf die Täter und darauf, wie genau Rohre beschädigt wurden, fehlen.

Man habe zwei Unterwasser-Explosionen gemessen, erklärte die schwedische Regierungschefin Magdalena Andersson. Dänemark hob die Alarmstufe für die Energieinfrastruktur auf die zweithöchste Stufe: Damit werden Energieversorger angehalten, ihre Anlagen zu überprüfen und besonders genau im Auge zu behalten.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach von einem Angriff auf die europäische Energieversorgung. Olivier Hoslet / EPA

Auch die polnische Regierung sowie EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprachen von wahrscheinlicher Sabotage und drohte den Tätern mit der «schärfst möglichen Antwort» wegen des Angriffs auf die europäische Energieversorgung. Die Lecks waren auch ein wichtiges Thema bei einem Treffen der EU-Verteidigungsminister in Brüssel am Mittwoch. Die USA sicherten den betroffenen Ländern ihre Unterstützung zu. Ein Kreml-Sprecher zeigte sich «extrem besorgt» und forderte rasche Aufklärung der Situation.

Regierungsvertreter und unabhängige Experten sind sich einig: Für eine solche Operation mit Unterwassersprengungen, möglicherweise mit Mini-U-Booten, kommen in erster Linie Akteure mit staatlicher Unterstützung in Frage. Verschiedene Militäranalytiker sprachen von einer typischen Situation hybrider Kriegsführung, also einem Angriff mit nicht-militärischen Mitteln, mit dem man Unsicherheit bei Behörden und in der Bevölkerung schafft – auch weil unklar bleibt, wer hinter den Anschlägen steckt.

Wenn es um Unsicherheit bei der europäischen Energieversorgung geht, gibt es vor allem einen Profiteur: Russland. Das Spiel mit der Angst vor einem harten, kalten Winter spielt Präsident Putin seit Beginn seiner Invasion in der Ukraine. Die polnische Regierung beschuldigte denn auch gezielt Russland als Urheber der Lecks, und ein Berater des ukrainischen Präsidenten Selenski sprach von einem «Terrorangriff» des Kremls. Aus russischer Sicht sei es «smart», sagt der dänische Militäranalytiker Kristian Søby, die eigene Pipeline zu sprengen – um Verwirrung zu stiften, aber auch ein Signal zu senden, welche Fähigkeiten man habe. Mit den beschädigten Leitungen ist auch klar, dass definitiv kein Gas mehr nach Europa fliessen kann.

Auf Russland deutet auch, dass die Lecks just an jenem Tag entdeckt wurden, an dem eine neue Gasleitung zwischen Norwegen und Polen eröffnet wurde. Die Baltic Pipe, in Anwesenheit mehrerer Regierungschefs am Dienstag feierlich in Betrieb genommen, soll die Lieferungen von Europas grösstem Gasproduzenten Norwegen nach Mittel- und Osteuropa erhöhen – und damit die Abhängigkeit von russischem Gas senken. Der zeitliche Zusammenfall mit der Beschädigung der anderen Gasleitung in der Ostsee deutet laut Experten ebenfalls auf eine Machtdemonstration Moskaus hin. Und auch auf eine an Norwegen gerichtete Drohung, denn das Land hat seine Gasproduktion in den letzten Monaten hochgefahren, um die Versorgungslage zu verbessern.

Die Baltic Pipeline liefert Gas von Norwegen nach Polen. AP

Der norwegische Oberstleutnant Geir Karlsen sagte, die norwegische Gas-Infrastruktur sei wohl im Moment das «grösste und strategisch wichtigste Sabotage-Ziel Europas». Norwegische Behörden und Geheimdienste haben laut Medienberichten deshalb bereits vor einiger Zeit damit begonnen, den Schutz von Bohrplattformen und anderer Infrastruktur zu organisieren. Nun wird dies zweifelsohne intensiviert.

