China schlägt sich de facto auf die Seite Putins

G20-Gipfel China hat sich entschieden: Das Land hat sich auf die Seite Putins geschlagen Präsident Xi Jinping war für seine Kritik an Russlands Atomdrohungen heftig gelobt worden. Im Westen keimte gar die Hoffnung auf, Peking könnte von Moskau abrücken. Das Gegenteil ist der Fall. Fabian Kretschmer, Peking Jetzt kommentieren 17.11.2022, 17.00 Uhr

Begrüssung per Handschlag auf Bali: Russlands Aussenminister Sergej Lawrow (links) und sein chinesischer Amtskollege Wang Yi trafen sich auf Bali zum Austausch. Russian Foreign Affairs Ministry / epa

Am Ende haben sie sich natürlich doch noch getroffen: Für den Westen ist Russlands Aussenminister Sergej Lawrow längst eine Persona non grata, doch sein chinesischer Amtskollege Wang Yi begrüsste ihn am Dienstag auf Bali mit ausgestrecktem Handschlag und herzlichem Lächeln.

Was die beiden zu besprechen hatten, dürfte insbesondere europäischen Politikern bitter aufgestossen sein. Wang Yi habe zugesichert, dass man «die pragmatische Zusammenarbeit mit Russland vertiefen» und eine «multipolare» Weltordnung fördern wolle. Der russische Angriffskrieg wurde lediglich als «Ukraine-Frage» betitelt.

Nur eine von Wangs Aussagen lässt sich – mit viel gutem Willen – als leichtes Abweichen der üblichen Propaganda auslegen: China hätte positiv bemerkt, dass Russland jüngst seine «rationale und verantwortliche Haltung» bestätigt habe, demnach ein Atomkrieg niemals geführt werden dürfe.

Viel Lob für den chinesischen Präsidenten

Seit Februar schaut der politische Westen mit Argusaugen auf jede Silbe, die chinesische Regierungsvertreter an Russland richten. Zuletzt hatte Staatschef Xi Jinping international viel Lob für seine Aussage erhalten, welche der 69-Jährige erstmals beim Besuch des deutschen Kanzlers zu Beginn des Monats in Peking getätigt hat: China würde sowohl «den Einsatz von und die Drohung mit Atomwaffen ablehnen».

Tatsächlich handelt es sich dabei um die bis dato kritischsten Worte aus Peking in Richtung Kreml seit Beginn des Kriegs. Und infolgedessen wetterten viele Beobachter in ihrer Interpretation, dass die chinesische Staatsführung endlich zur Vernunft gekommen sei und ihren loyalen Kurs gegenüber Moskau nun adjustiert habe.

Chinas Präsident Xi Jinping: Richtungsänderung gegenüber Moskau? Eher nicht. Bay Ismoyo / Pool / epa

Bei näherer Betrachtung handelt es sich dabei jedoch um reines Wunschdenken. Für eine Kurskorrektur Chinas gibt es bisher keinerlei Faktengrundlage. Tatsächlich war die Aussage Xi Jinpings nicht einmal im Ansatz ein Anzeichen dafür: Die Stellungnahme war äusserst vage, Russland wurde nicht einmal direkt erwähnt. Und bei den Gipfeltreffen Xis mit US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wurde die Ablehnung von Atomwaffen in der chinesischen Aussendung ebenfalls nicht wiederholt.

Fest steht: Nach wie vor versucht sich die Volksrepublik an einem delikaten Drahtseilakt. Nach aussen gibt man sich als neutrale Friedensnation, die sich für Verhandlungen und Gespräche einsetzt. Effektiv jedoch hat man sich auf die Seite Russlands geschlagen. Denn während sich Xi und Wladimir Putin nur wenige Tage vor der russischen Invasion «grenzenlose Freundschaft» versprachen, hat Chinas Staatschef mit Wolodimir Selenski seit Kriegsbeginn nicht einmal mehr telefoniert.

Die Ukraine als Schuldiger für den Raketeneinschlag in Polen

In den offiziellen Staatsmedien wird zudem nach wie vor die russische Propaganda – mit minimalen Abweichungen – übernommen. In der Parteizeitung «People’s Daily» heisst es etwa, dass die «nukleare Bedrohungstheorie im Westen hochgespielt» werde und Russland seine Atomwaffen nur zur Selbstverteidigung einsetzen würde. In den Abendnachrichten «Xinwen Lianbo», die täglich auf CCTV ausgestrahlt werden, wurde zuletzt gar die Ukraine direkt für den Raketeneinschlag in Polen als Hauptschuldiger identifiziert. Und hinter sämtlichen Entwicklungen steht eine zündelnde Nato unter Führung Washingtons.

Als diese Woche die Vereinten Nationen über eine Resolution abstimmten, um «eine Grundlage für künftige Reparationszahlungen von Russland an die Ukraine zu schaffen», stimmte China – gemeinsam mit Syrien, Nordkorea und Iran – dagegen. Indien, das ebenfalls vom Westen für seine russlandfreundliche Haltung kritisiert wird, hat sich im Gegensatz bei der Abstimmung enthalten.

Natürlich ist Chinas Beziehung gegenüber Russland nicht in Stein gemeisselt, sondern passt sich vielmehr den äusseren Entwicklungen an. Doch die Bandbreite zwischen Annäherung und Distanz ist vergleichsweise gering: Über kurzfristige Verstimmungen steht weiterhin Pekings strategisches Interesse, die Weltordnung nach den eigenen Vorstellungen umzugestalten. Und um die westliche Hegemonie, angeführt durch die Vereinigten Staaten, zu durchbrechen, braucht es in der chinesischen Logik unbedingt Russland als internationalen Partner.

