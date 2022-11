Fussball-WM «Infantino für den Friedensnobelpreis»: Spott und Häme ergiessen sich über den Fifa-Boss Am G20-Gipfel auf Bali gab sich Fifa-Präsident Gianni Infantino in einer Tischrede als Staatsmann. Sein Aufruf zu einem Waffenstillstand in der Ukraine während der Fussball-WM entpuppt sich jedoch als bitterer Rohrkrepierer. Bojan Stula Jetzt kommentieren 15.11.2022, 18.30 Uhr

2019 verlieh Wladimir Putin dem Fifa-Präsidenten Gianni Infantino den Freundschaftsorden der Russischen Föderation. EPA

Die ZDF-Satiresendung «Heute-Show» sieht in der Fifa den «nächsten Kriegsstrategen». Gleich mehrere Kommentatoren schlagen Infantino «für die nächsten drei Friedensnobelpreise» vor. Und hierbei handelt es sich noch um die harmloseren Verspottungen.

Der 52-jährige Schweizer Fifa-Präsident mag seinen Auftritt am G20-Gipfel in Bali vor den führenden Staatsmännern dieser Welt als Gleicher unter Gleichen angesehen und genossen haben. Sein Aufruf zu einem einmonatigen Waffenstillstand in der Ukraine – «oder zu irgendetwas anderem, das zur Wiederaufnahme des Dialogs als erster Schritt zum Frieden führen könnte» – entpuppt sich jedoch als Rohrkrepierer allererster Güte.

Hierbei ist es nicht einmal der Widerspruch zur sonst in Fragen der Menschenrechte üblichen Fifa-Haltung, Fussball und Politik strikt zu trennen, der den Kritikern aufstösst. Noch vor 14 Tagen hatte die Fifa angesichts der allgegenwärtigen Katar-Polemik einen Brief an ihre Mitglieder mit der Aufforderung verschickt, es nicht zuzulassen, dass «der Fussball in jede ideologische oder politische Auseinandersetzung», die es auf der Welt gebe, mit hineingezogen werde.

Auch nicht, dass die in einer UNO-Charta verbriefte Idee des olympischen Friedens nun von der Fifa für eigene Zwecke instrumentalisiert wird.

Oft bewiesene Nähe zu Wladimir Putin

Vielmehr schlägt Infantino diese Breitseite aufgrund seiner zuvor oft bewiesenen engen Verbindungen zu Russlands Präsident Wladimir Putin entgegen. Bilder von den beiden in inniger Umarmung gibt es zuhauf. 2019 überreichte Putin dem Fifa-Chef den Freundschaftsorden der Russischen Föderation, nachdem Infantino die Fussball-WM 2018 in Russland als beste aller Zeiten gelobt hatte.

Wenn Infantino jetzt einen Waffenstillstand für die Dauer der Fussball-WM vorschlage, käme dies in erster Linie den militärisch auf Schlachtfeld zurückgeschlagenen russischen Kräften für eine Neugruppierung zugute, heisst es in Kommentaren aus Ukraine-nahen Kreisen.

Russland hat bereits dreimal den olympischen Frieden bewusst gebrochen

Putin, Waffenstillstand und olympischer Friede passen aber auch noch aus einem anderen Grund nicht im Geringsten zusammen. Gleich dreimal nutzte der Kreml-Herrscher bisher die zeitliche Nähe zu Olympischen Spielen für die Vorbereitung und Durchführung militärischer Angriffe auf benachbarte Staaten.

Noch während der Eröffnungsfeier der Sommerspiele in Peking, am 8. August 2008, griff Russland in den Konflikt um die abtrünnigen Regionen Abchasien und Südossetien ein und drang mit Panzerkräften auf georgisches Staatsgebiet vor. Bis zum Waffenstillstand am 12. August, als Russland die «Bestrafung Georgiens» für erfolgreich durchgeführt erklärte, wurden in diesem Kaukasuskrieg rund 850 Menschen getötet sowie bis zu 3000 Menschen verwundet.

Sechs Jahre später, die Olympischen Winterspiele von Sotschi waren erst seit vier Tagen beendet, drangen russische Spezialeinheiten ohne Hoheitszeichen auf das ukrainische Krim-Territorium vor und bereiteten auf der Halbinsel die russische Machtübernahme vor.

Schliesslich in diesem Februar, die Winterspiele von Peking waren wiederum erst seit vier Tagen zu Ende, erfolgte der russische Einmarsch in die Ukraine mit Hauptstossrichtung der Hauptstadt Kiew. Neun Monate später wird die Opferzahl in diesem unvermindert erbittert geführten Krieg auf über 200'000 Menschen geschätzt.

Mit dem olympischen Frieden war etwas ganz anderes gemeint

Die Ekecheiria, der olympische Friede, beginnt eigentlich sieben Tage vor dem sportlichen Anlass und hört sieben Tage nach der Schlussfeier auf. In der Millenniumserklärung der UNO vom 8. September 2000 forderten die Vereinten Nationen die Mitgliedsstaaten ausdrücklich dazu auf, «heute und in Zukunft die olympische Waffenruhe einzuhalten».

Gerade Wladimir Putin hat in der Vergangenheit bewiesen, wie er viel lieber den olympischen Frieden zur Überrumpelung der Staatengemeinschaft und militärischen Eskalationen nutzt. Angesichts dieses Hintergrunds erscheint Infantinos Aufruf in Bali doppelt zynisch.

Allerdings ist selbst das nichts Neues. Nicht einmal in der Antike galt die Idee vom allgemeinen Frieden zwischen den Völkern während der Olympischen Spiele. Laut Sporthistoriker Manfred Lämmer sollte mit der Ekecheiria vielmehr die sichere An- und Abreise der teilnehmenden Athleten garantiert werden.

«Seit dem Peloponnesischen Krieg (431 vor Christus) wurde die Ekecheiria mehrmals gebrochen und verlor ihre Bedeutung mit der Eingliederung Griechenlands ins Römische Reich», schreibt Lämmer in einer Studie. Der Gedanke, durch die Spiele den Weltfrieden zu fördern, kam erst in der Neuzeit durch Neubegründer Pierre de Coubertin auf – und wurde fast immer auf die eine oder andere Art missachtet.

