FUSSBALL-WM 2022 Vor dem Match gegen den «Satan» USA sind die Nerven des iranischen Regimes angespannt – wie reagieren die Spieler? Zum zweiten Mal treffen am Dienstag die Mannschaften der USA und des Irans an einer Fussball-WM aufeinander. Unter Druck stehen vor allem die iranischen Spieler. Renzo Ruf, Washington 28.11.2022, 22.39 Uhr

Eine Zuschauerin trägt während des Spiels des Irans gegen Wales ein T-Shirt mit dem Slogan der Protestbewegung gegen das iranische Regime. Francisco Seco / AP

Die Nerven liegen blank vor dem historischen Zusammentreffen zwischen dem Iran und den USA an der Fussball-WM, das heute Dienstag um 20 Uhr beginnt. Angeblich bedrohen iranische Sicherheitskräfte die Familienmitglieder der Nationalmannschafts-Kicker, damit die Fussballspieler sich während des Spieles am Dienstag «richtig benehmen» würden und sich nicht erneut mit der Protestbewegung in der Islamischen Republik solidarisierten.