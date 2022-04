frankreich-wahl Hochspannung am TV: Le Pen und Macron treffen sich zu ihrem ultimativen Duell Das Fernseh-Streitgespräch zwischen dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seiner Herausfordererin Marine Le Pen entscheidet über die Zukunft Europas. Stefan Brändle, Paris 20.04.2022, 05.00 Uhr

Ihr erster Schlagabtausch von 2017: Marine Le Pen zur Linken, Emmanuel Macron zur Rechten. Bild: keystone

Jedes Detail ist geregelt vor dem TV-Duell der beiden Präsidentschaftskandidaten am Mittwochabend: Die Raumtemperatur wird 19 Grad betragen und die Kameras dürfen nur eine beschränkte Zeit lang das Gesicht des nicht Sprechenden zeigen.

Selten zuvor herrschte eine Hochspannung wie bei dem neusten TV-Duell, das über die französische Präsidentschaftswahl befinden dürfte. Die Rechtsnationale Le Pen hat bei ihrem dritten Anlauf erstmals reale Chancen auf den Wahlsieg.

Vier Unterschiede zwischen Le Pen und Macron Emmanuel Macron will das Rentenalter von 62 auf 65 Jahre erhöhen, Le Pen will es auf 60 Jahre senken. Macron will mehr EU, Le Pen weniger EU. Macron will den russischen Präsidenten Wladimir Putin ächten, Le Pen mit ihm nach dem Ukraine-Krieg über einen Pakt mit der Nato verhandeln. Macrons Wählerschaft sind gut gebildete, betuchte und global denkende Städter, Le Pen zieht eher Arbeiter, Kleinbeamte, Arbeitslose und «Gelbwesten» an.

Ihr sozialpopulistisches, ausländerfeindliches und prorussisches Programm würde für Frankreich, Deutschland, die EU und die Nato eine gewaltige Umwälzung bedeuten. Im Ukraine-Krieg würde die westliche Einheit zertrümmert. So ist Le Pen gegen ein Embargo auf russische Energie, wie es Macrons Wirtschaftsminister Bruno Le Maire am Dienstag vorgeschlagen hat.

TV-Duelle haben in Paris Tradition - wie hier Ségolène Royal gegen Nicolas Sarkozy im Jahre 2007 Bild: keystone

Spannung herrscht auch, weil Le Pen und Macron 2017 bereits gegeneinander angetreten waren – und die Nationalistin ein böses Fiasko erlebt hatte. Sie verwechselte Firmennamen und verhedderte sich in den Unterlagen. Auch laborierte sie an einem Augenleiden und war erschöpft. Jetzt hat sie eine dreitätige Auszeit genommen. Wie Macron bereitet sie sich mit Sparring Partnern vor.

Vier Gemeinsamkeiten der beiden Beide überbieten sich mit milliardenschweren Wahlgeschenken für Autofahrer, Studenten und Alleinerziehende. Beide beanspruchen für Frankreich eine Führungsrolle in Europa. Beide haben ein ungewöhnliches Privatleben – Le Pen lebt nach drei langen Männerbeziehungen mit einer Frau, Macron mit seiner ehemaligen Lehrerin zusammen. Le Pen wie Macron geben vor, sie bekämpften sich gegenseitig mit allen Mitteln; in Wahrheit profitieren sie vom Feindbild des oder der jeweils anderen.

In den letzten Umfragen führt Macron mit 54 Stimmenprozent. Zwingt dies Le Pen dazu, aus der Reserve zu treten? Bisher hatte sie mit einer persönlichen und politischen Mässigung Erfolg gehabt. Schafft sie es aber nicht, Macron in die Ecke zu treiben, dürfte es ihr schwerfallen, ihren Rückstand in den Umfragen wettzumachen.