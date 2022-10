Frankreich Macron brüskiert Scholz - und Putin lacht sich ins Fäustchen Frankreichs Präsident sagte ein Treffen mit der deutschen Regierung ab. Damit schmälert er ungewollt die europäische Einigkeit im Ukraine-Krieg. Stefan Brändle, Paris Jetzt kommentieren 21.10.2022, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Verkniffene Mienen am EU-Gipfel: Emmanuel Macron vor der Presse. Geert V. Wijngaert / AP

Helfen die Europäer mit bei Wladimir Putins Versuch, die westliche Front gegen Russland zu spalten? Die Frage stellt sich angesichts eines handfesten Streites zwischen der deutschen und französischen Staatsführung. Die gravierenden Differenzen haben zwar nicht direkt mit der Ukraine zu tun. Sie beeinträchtigen aber indirekt den europäischen Einheitskurs im Krieg.

An sich wollten sich die Regierungen in Berlin und Paris am kommenden Mittwoch in der ehemaligen Königsstadt Fontainebleau zu einer gemeinsamen Sitzung treffen. Emmanuel Macron hat sie aber kurzfristig - und ohne Rücksprache - platzen lassen. Das hat es noch nie gegeben.

Frankreichs Präsident hält sich darüber auf, dass Kanzler Olaf Scholz das deutsche Investitionspaket über 200 Milliarden Euro – den so genannten «Doppel-Wumms» – nicht mit Paris abgesprochen habe. Noch zu Zeiten Angela Merkels war es üblich gewesen, vor EU-Gipfeln eine gemeinsame Position zu finden und damit in das Treffen der 27 Mitgliedstaaten zu gehen; das sei die Basis des deutsch-französischen Leaderships in den wichtigsten EU-Belangen gewesen.

Mit Olaf Scholz können die Franzosen weniger gut. Matthys / AP

Macron war zudem, wie die Zeitung «Le Monde» vor wenigen Taten titelte, geradezu «wütend» über Scholz, weil dieser mit 14 EU-Partnern einen Raketenabwehrschirm gegenüber Russland aufziehe, ohne dass sich Frankreich beteiligen könne. Der Pariser Radio-Sender France-Inter kommentierte am Donnerstag:

«In Paris hat man es gar nicht geschätzt, dass Deutschland im Alleingang amerikanische Flugzeuge und israelische Dronen kauft, statt ein französisch-italienisches Produkt zu berücksichtigen.»

Zwei milliardenschwere deutsch-französische Gemeinschaftsprojekte für einen Kampfjet und einen Panzer kommen ausserdem bis heute nicht vom Fleck. Die Rüstungskonzerne beider Länder finden so wenig zueinander wie Macron und Scholz.

Zankapfel Gas-Pipeline

Für Streit sorgt auch die Pyrenäen-Pipeline Midcat, die Gas aus Nordafrika via Spanien bis nach Nord- und Osteuropa leiten soll. Ohne Rücksprache mit Deutschland, das höchstes Interesse an dieser Leitung bekundete, hat Macron das Projekt zusammen mit Spanien und Portugal am EU-Gipfel in Brüssel modifiziert; jetzt soll die Leitung namens "BarMar" von Barcelona über durch das Mittelmeer bis nach Marseille führen.

Macron und Scholz bei einem kurzen Spontitreff in Brüssel. Keystone

Putin darf sich freuen

Vor dem Gipfel in Brüssel trafen sich Scholz und Macron zwar zu einem kurzen Austausch. Gegenüber Journalisten erklärte er aber eher undiplomatisch, Deutschland sei in der EU «isoliert». Auch Pariser Medien kritisieren die «deutschen Alleingänge».

Europäische Diplomaten trösten sich damit, dass Deutschland und Frankreich wenigstens beim wichtigsten Thema – dem Ukraine-Krieg – am gleichen Strick ziehen. Der Eklat zwischen den beiden EU-Schwergewichten schwächt aber notgedrungen die europäische Einheitsfront gegenüber Moskau. Das ist genau das, worauf der russische Präsident Wladimir Putin seit Kriegsbeginn hinarbeitet. Er weiss: Wenn die europäische Kernachse Berlin-Paris nicht mehr spielt, wird der westliche Schulterschluss hinter Kiew nicht mehr lange halten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen