Macron, der geschwächte Strahlemann

FRANKREICH Schwacher Strahlemann: Warum Staatschef Macron bei den Parlamentswahlen mit dem Rücken zur Wand steht Sollte das Macron-Lager bei den Parlamentswahlen am Sonntag verlieren, müsste der Präsident zweifellos den Linksradikalen Jean-Luc Mélenchon zu seinem Premierminister ernennen. Das wäre wirtschaftspolitisch katastrophal. Stefan Brändle, Paris 11.06.2022, 05.00 Uhr

International will dem einstigen europäischen Strahlemann Emmanuel Macron nichts mehr gelingen. EPA

Die anstehenden Parlamentswahlen in Frankreich gelten als blosses Anhängsel der «Königswahl» zum Staatspräsidenten, die Emmanuel Macron im April gewonnen hat. In Wahrheit steht am Sonntag sehr viel auf dem Spiel.