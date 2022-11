Video: Im Zentrum von Lille stürzen zwei Gebäude ein

Zwei Gebäude stürzten am frühen Samstagmorgen im französischen Lille plötzlich ein. In der Nacht sei ein erster Alarm von einem jungen Mann gegeben worden und die Insassen konnten rechtzeitig evakuiert werden. Gemäss der Zeitung «La Voix du Nord» wurden in den Trümmern keine Opfer gefunden.

12.11.2022, 16.28 Uhr