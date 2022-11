Le Pen Bardella Kongress Frankreich "Rassemblement National"

Frankreich Ein Immigrantensohn an der Spitze der Rechtsnationalisten: Wer ist Jordan Bardella, der neue Chef der Le-Pen-Partei? Frankreichs Rechtsnationale haben mit dem erst 27-jährigen Jordan Bardella einen neuen Parteichef gekürt. Warum der telegene Heisssporn intern umstritten ist. Stefan Brändle, Paris Jetzt kommentieren 06.11.2022, 15.32 Uhr

Gratulation von der Chefin – Marine Le Pen küsst Jordan Bardella. Keystone

Er trägt nur Massanzüge und die Haare sauber frisiert. Er betreibt Kampfsport und hat ein rasantes Mundwerk, mit dem er in den Talkshows die erfahrensten Politiker an die Wand redet. Er stammt aus einer Immigrantenfamilie, leitet aber ab sofort eine Anti-Ausländer-Partei: Jordan Bardella, Sohn armer italienischer Zuwanderer, ist am Samstag von 30'000 Parteimitgliedern mit 84,8 Prozent Stimmen zum neuen Parteichef des Rassemblement National (RN) gewählt worden.

«Ein Machtwechsel tut dringend not. Das ist unser Ehrgeiz, unsere Mission», rief Bardella im Pariser Mutualité-Saal, einem Traditionsort der Linken beim Quartier Latin, begeisterten Parteifans zu. Der Shootingstar der französischen Politik machte damit klar, dass er seine Aufgabe einem einzigen Ziel unterordnen wird: seine bisherige Chefin Marine Le Pen bei den Präsidentschaftswahlen 2027 in den Elysée-Palast zu bringen. Der Jungstar, der laut Pariser Medien dem Bild eines «idealen Schwiegersohnes» entspricht und mit einer Nichte Le Pens liiert ist, gilt als loyaler, linientreuer «Marinist», wie man in Paris sagt. In einer Sozialwohnung neben Drogenhändlern eines Pariser Vorortes aufgewachsen, gibt er sich wie die bisherige RN-Vorsteherin wirtschaftspolitisch links; statt von Immigration spricht er lieber von den sozialen Nöten, die die Inflation bewirkt.

Radikaler Autokrat?

Das ist genau der Diskurs, mit dem sich Marine Le Pen in ihren drei bisherigen Präsidentschaftskandidaturen von 17,9 auf 41,5 Stimmenprozent gesteigert hat. Sie verzichtet auf den Parteivorsitz, den ihre Familie seit der Parteigründung 1972 ausgeübt hatte, um zu signalisieren, dass sie höhere Weihen anstrebt als die Leitung einer schnöden Partei: 2027 will sie endlich Staatspräsidentin werden.

Bardella hat auch zur Mission, die Partei zusammenzuhalten. Als Erstes musste er allerdings am Wochenende zwei prominente Vertreter aus dem Exekutivbüro der Partei schassen. Einer davon, Steeve Briois, ein landesweit bekannter Bürgermeister der nordfranzösischen Kleinstadt Hénin-Beaumont, nannte Bardella einen «Autokraten», der die Partei von neuem «radikalisieren» wolle. In Wahrheit sei er nicht sozial eingestellt, sondern «identitär» wie die Rechtsextremen. Das konnte Bardella nicht dulden.

Jordan Bardella. Keystone

Der neue RN-Chef soll zweifellos auch die Anhänger des sehr rechten Ex-Präsidentschaftskandidaten Eric Zemmour abwerben. «Die Wähler von Eric Zemmour sind aufrechte Patrioten, mit denen wir das Wesentliche teilen», hatte Bardella vor Monaten erklärt. «Wir mögen kurzfristig uneins sein, aber wir teilen die allgemeine Auffassung, dass unser Land in Lebensgefahr ist.» Die These, dass Frankreich durch die Immigration lebensbedroht sei, wird normalerweise von der extremen Rechten um dem Schriftsteller Renaud Camus vertreten.

Arbeitsteilung Le Pen–Bardella

Dass Le Pen die Parteileitung einem Heisssporn wie Bardella überlässt, zeugt von einer Arbeitsteilung: Während sich die eigentliche Bossin so seicht und sozial wie möglich gibt, soll der schneidige RN-Vorsitzende die rechten Wähler bei der Stange halten oder anziehen. Während er die Radio- und TV-Studios abklappern soll, dirigiert sie die RN-Fraktion in der Nationalversammlung, dem neuen Machtzentrum Frankreichs, seitdem Präsident Emmanuel Macron im Elysée sehr geschwächt ist.

