Bis wann und wie viele? Fragen und Antworten zum Panzer-Entscheid

Ukrainekrieg Kommt der Leopard rechtzeitig zur grossen Frühlingsoffensive der Russen? Die wichtigsten Antworten zum Panzer-Deal Westliche Panzer sind keine Wunderwaffe, können der Ukraine aber helfen, Terrain zurückzuerobern. Dies jedoch nur, wenn sie für Kiew nicht zu einem logistischen Albtraum werden. Derweil rückt schon die nächste Etappe in den Fokus: Kampfjets und Angriffs-Raketen. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 25.01.2023, 16.07 Uhr

Können den Ukrainern helfen, sich gegen die Russen zu verteidigen: Schlagkräftige Kampfpanzer vom Typ Leopard 2, die Kiew aus Deutschland und anderen europäischen Ländern erhält. Valda Kalnina / EPA

Was sich am Dienstag angekündigte, hat Bundeskanzler Olaf Scholz jetzt offiziell bestätigt: Deutschland wird der Ukraine den Kampfpanzer Leopard 2 zur Verfügung stellen und auch Lieferungen aus anderen europäischen Ländern grünes Licht erteilen. «Diese Entscheidung folgt unserer bekannten Linie, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen. Wir handeln international eng abgestimmt und koordiniert», sagte Scholz am Mittwoch in Berlin. Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Panzer-Deal:

Neben Leopard 2-Panzern werden auch andere westlichen Staaten moderne Kampfpanzer in die Ukraine liefern: Die USA senden den M1 Abrams Kampfpanzer, Grossbritannien seinen Challenger 2.

Das ist noch unklar. Deutschland wird erstmal 14 Leoparden aus den Beständen der Bundeswehr beisteuern. Aus Polen kommen ebenfalls 14. Norwegen erwägt anscheinend zwischen vier und acht Stück zu liefern. Eine noch unbekannte Anzahl dürfte aus Finnland kommen und in den Niederlanden zeigt sich Premier Mark Rutte offen, 18 von Deutschland geleaste Leos in die Ukraine zu schicken. Spanien will sich ebenfalls der Panzer-Allianz anschliessen. Grosse Bestände haben in Europa auch Griechenland und die Türkei. Schweden plant im Moment keine Lieferungen, schliesst aber auch nichts aus. Tschechien erhielt in einem Ringtausch gerade erst Leopard-Panzer und will diese nicht schon wieder abgeben

Die USA haben ihren Entschluss noch nicht offiziell bekannt gegeben. Medien berichten aber, dass Präsident Joe Biden rund 30 Abrams M1 Panzer schicken will. Grossbritannien liefert 14 Challenger 2 Panzer. In Paris sagte Präsident Emmanuel Macron am Sonntag zum französischen Leclerc-Panzer, «nichts sei ausgeschlossen» und eine Lieferung würde geprüft.

Westliche Kampfpanzer sind für die Ukraine keine «Wunderwaffe», warnen Experten übereinstimmend. Aber: Sie können helfen, sich gegen die neue Offensive zu wehren, welche der russische Präsident Wladimir Putin anscheinend vorbereitet und die für das Frühjahr erwartet wird. Mehr noch: Die Ukraine könnte selbst in die Offensive gehen, befestigte Linien der Russen durchbrechen und Gebiete zurückerobern. Zum Beispiel im Donbass. Oder aber einen Keil in die russische Front im Süden treiben. Der deutsche Militärexperte Carlo Masala betont in einem Interview, dass die westlichen Panzer für das Gelingen solcher Operationen «extrem wichtig» seien.

Das dürfte etwas dauern. Zuerst müssen die Ukrainer die Bedienung lernen. Die Ausbildung von ukrainischen Besatzungen in Deutschland soll «zügig beginnen», sagt Berlin. Dasselbe gilt für Polen. Eine Schnellbleiche kann in ungefähr vier Wochen absolviert werden. Der US-Panzer Abrams ist laut US-Angaben hingegen komplizierter. Eine Herausforderung wird es auch, die Logistikkette bereitzustellen, die an einem komplexen System wie einem Kampfpanzer hängt.

Zentral ist die Herausforderung, die Ukrainer mit dem Flickenteppich an westlichen Waffensystemen nicht zu überfordern. Kommentatoren warnen vor einem logistischen Albtraum. Nicht nur wird die Ukraine mit Leopard, Abrams und Challenger drei verschieden Panzertypen erhalten. Auch gibt es den Leoparden in insgesamt sieben verschiedenen Versionen, die nur begrenzt miteinander kompatibel sind. Die Verfügbarkeit von Ersatzteilen sowie eine fachkundige Wartung sind entscheidend. Gerade die US-Abrams Panzer gelten als diffizil, unter anderem, weil sie mit einer mit Kerosin gespeisten Gasturbine angetrieben werden. Auf der anderen Seite haben sich die Ukrainer in der Handhabung ihres Sammelsuriums an westlichen Waffen bis jetzt als einfallsreich erwiesen.

Wolodimir Selenski zeigte sich nach einem Telefonat mit Olaf Scholz «aufrichtig dankbar gegenüber dem Bundeskanzler und all unseren Freunden in Deutschland», so der ukrainische Präsident am am Mittwoch, dem Tag seines 45. Geburtstags. Geradezu euphorisch zeigte sich Andrij Melnyk, Vize-Aussenminister und ehemaliger Botschafter in Deutschland. Auch wenn die Entscheidung spät komme, so sei sie doch historisch und ein richtiger «Gamechanger». Dass Scholz auch die Amerikaner überzeugt habe, den Abrams zu liefern, bezeichnete Melnyk als «Panzer-Doppelwumms».

Eine Reaktion von Putin selbst gibt es noch nicht. Dafür spottete sein Sprecher Dmitri Peskow, die westlichen Panzer würden «wie alle anderen Panzer brennen. Sie sind nur sehr teuer». Die Lieferungen wurden als militärisch nutzlos beschrieben. Bereits am Tag zuvor drohte der Kreml Deutschland, Leopard-Lieferungen würden «nichts Gutes» bedeuten und die Beziehung weiter verschlechtern.

Tatsächlich kam in Kiew schon kurz nach Bekanntwerden der Panzer-Lieferungen die Forderung auf, jetzt auch westliche Kampfflugzeuge zu erhalten. Von einer «starken Kampfjet-Koalition» mit allen möglichen westlichen Flugzeugen schrieb Vize-Aussenminister Melnyk auf Twitter.

Neu sind die Forderungen nicht und in den USA wurde schon vor Monaten diskutiert, ukrainische Piloten vorsorglich an US-Kampfjets wie dem F-16 auszubilden. Verschiedentlich stand auch zur Debatte, der Ukraine MiG-Kampfflugzeuge aus Beständen ehemaliger Sowjet-Staaten zu überlassen.

Neben Kampfflugzeugen dürfte jetzt aber auch die Lieferung von sogenannten ATACMS-Raketen (Army TACtical Missile System) aus den USA in den Fokus rücken. Diese ballistischen Kurzstreckenraketen können ihr Ziel in bis zu 300 Kilometer punktgenau treffen und würden der Ukraine erlauben, die russischen Stellungen auf der Krim ins Visier zu nehmen. Bislang haben die USA diese Waffen aber nicht liefern wollen, auch weil man nicht möchte, dass die Ukraine Ziele in Russland selbst angreift.

