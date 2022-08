Flutkatastrophe Verheerende Sturzfluten: Pakistan kämpft wegen des Monsuns mit grossen Überschwemmungen Das südasiatische Land leidet unter dem heftigsten Monsun seit Jahrzehnten. Auch in Zukunft werden Naturkatastrophen hier zunehmen. Pakistan gehört zu den vom Klimawandel gefährdetsten Ländern der Welt. Hans-Caspar Kellenberger, dpa 29.08.2022, 17.00 Uhr

Ein junger Mann watet mit einer Lebensmittel-Ration durch die Fluten in einem Vorort der pakistanischen Stadt Peschawar. Mehr als 33 Millionen Menschen sind von der Flut betroffen. Mohammad Sajjad / Keystone

Die Monsunzeit in Pakistan dauert jeweils von Juni bis September. Für die Landwirtschaft und die Wasservorräte spielt sie eine gewichtige Rolle. Der Monsun ist aber Segen und Fluch zugleich, denn immer wieder sorgt die Regenzeit auch für verheerende Sturzfluten und grosse Zerstörung. Besonders in diesem Jahr: Aufgrund der anhaltenden Regenfälle und Fluten hat die Regierung bereits in der vergangenen Woche den Notstand ausgerufen – und um internationale Hilfe gebeten.

Die Todeszahlen steigen

Mehr als 33 Millionen Menschen sind im südasiatischen Land von der Katastrophe betroffen – rund 15 Prozent der Gesamtbevölkerung Pakistans. Nach den neuesten Zahlen der Nationalen Katastrophenbehörde sind bereits weit über 1000 Menschen wegen der Fluten gestorben. Das Wasser über die Ufer getretener Flüsse beschädigte zudem fast eine Million Gebäude und über 3400 Kilometer Strassen, wie die Behörde mitteilte.

Am Samstag wurde die Evakuierung Tausender Menschen im Norden des Landes angeordnet. Auch am Sonntag waren Helikopter der Armee und Rettungskräfte weiter damit beschäftigt, Bewohner in gefährdeten Gebieten in Sicherheit zu bringen.

Geflutete Strasse in Mingora, der Hauptstadt des Swat-Tals im Norden Pakistans. Naveed Ali / AP

In den sozialen Netzwerken zeigen zahlreiche Videos, wie die Sturzfluten im Swat-Tal im Norden des Landes mehrstöckige Gebäude mit sich reissen. Zehntausende Menschen hätten ihr Zuhause verloren und seien nun in abgelegenen Dörfern von ihrer Umwelt abgeschnitten, hiess es vonseiten der Behörden. Es könne Tage dauern, bis die Rettungskräfte sie erreichten.

Weite Landesteile betroffen

Nicht nur der Norden, sondern auch der Süden des Landes wird vom Monsun arg in Mitleidenschaft gezogen. Die Behörden warnten dort, dass sich die Lage für Millionen von Menschen in den kommenden Tagen verschärfen könnte.

Aufnahmen aus dem nordpakistanischen Swat-Tal zeigen die Flutkatastrophe. Youtube

In der südlichen Provinz Sindh suchten Zehntausende Menschen Schutz an Autobahnen und Bahngleisen. Die Strassen und Schienen gehören zu den wenigen Flächen, die nicht unter Wasser stehen. Nahe der Stadt Sukkur wurden Zelte auf einer Länge von zwei Kilometern errichtet, um vor dem Hochwasser Geflüchtete aufzunehmen. Mehr als 800'000 Hektar Ackerfläche wurden überschwemmt.

Auch die Millionenmetropole und Provinzhauptstadt Karatschi steht zu grossen Teilen unter Wasser. Alle wichtigen Verkehrsverbindungen seien überflutet, berichtet das pakistanische Fernsehen. «Noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnung hat es in Karatschi so viel geregnet», sagte der Chef des pakistanischen Wetterdienstes, Sardar Sarfaz.

Auch die Millionenmetropole Karatschi im Süden Pakistans wurde schwer von der Flutkatastrophe getroffen. Shahzaib Akber / EPA

Unterdessen gerät die Stadtverwaltung von Karatschi in die Kritik. Die überwiegende Mehrheit der Bewohner lebt in Slums, die Entwässerungssysteme sind schlecht ausgebaut und die Kanalisation der Millionenstadt ist mit Abfall verstopft. Viele Einwohner werfen der Stadtverwaltung deshalb vor, nicht genug dafür zu tun, die Abwassersysteme freizuhalten. Wie die pakistanische Tageszeitung «Dawn» berichtete, fallen täglich bis zu 13'000 Tonnen Müll in Karatschi an. Ein grosser Teil davon lande in der Kanalisation. Pakistanischen Medienberichten zufolge hat auch die weit verbreitete illegale Bebauung entlang der Abwasserkanäle das Problem verstärkt.

Extremwetter immer häufiger

Bereits im Frühjahr war Pakistan von einer ungewöhnlich frühen Hitzewelle betroffen. Experten aus der Meteorologie machen den Klimawandel für die Zunahme von Naturkatastrophen verantwortlich. Pakistan mit seinen rund 225 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner steht nach Angaben der deutschen Entwicklungs- und Umweltorganisation Germanwatch auf Platz acht der Länder, die am stärksten von extremen Wetterereignissen bedroht sind.

Die schlimmsten Überflutungen in der jüngeren Geschichte Pakistans hatten sich im Jahr 2010 ereignet. Damals war fast ein Fünftel des Landes überflutet. Rund 2000 Menschen kamen dabei ums Leben, etwa 20 Millionen wurden obdachlos.