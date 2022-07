Flugchaos, der Überblick: Die Lage an Europas Flughäfen

Flugchaos So ist die Lage an den Flughäfen Europas: Sechs Eindrücke zum Beginn der Sommerferien Chaotische Szenen an den Flughäfen in ganz Europa – in ganz Europa? Nicht ganz. Wo es zu gehässigen Szenen kommt und wo es besser läuft. Ralph Schulze (Madrid), Stefan Brändle (Paris), Christoph Reichmuth (Berlin), Remo Hess (Amsterdam), Sebastian Borger (London) und Dominik Straub (Rom) Jetzt kommentieren 07.07.2022, 05.00 Uhr

Lange Warteschlangen, gecancelte Flüge und verloren gegangenes Gepäck: Dieser Sommer verspricht für Flugreisende kein Spass zu werden. Wie ist die aktuelle Lage in den beliebten europäischen Ferienzielen? CH Media bietet den Überblick. Die Eindrücke aus Spanien, Frankreich, Deutschland, Holland, England und Italien.

Fluggäste müssen sich derzeit gedulden, nicht nur an deutschen Flughäfen, sondern europaweit. Keystone

Die nach der Pandemie ausgedünnten Personalbestände und die stark gestiegene Nachfrage nach Flugreisen werden in Spanien noch verstärkt: durch einen Streik des Kabinenpersonals bei Ryanair und Easyjet. Beide Linien versuchen zwar, so viele Flüge wie möglich durchzuführen. Doch mehr als 200 Verbindungen dieser Airlines mussten in den letzten Tagen bereits gecancelt werden, mehr als 1000 hatten Verspätungen.

Der Streik betrifft Mallorca, aber auch andere spanische Ferienflughäfen wie Málaga, Alicante, Valencia, Teneriffa oder Barcelona.

Die 2400 spanischen Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter von Ryanair wollen noch vom 12. bis 15. Juli, vom 18. bis 21. Juli und vom 25. bis 28. Juli streiken.

Die in Spanien stationierten 450 Easyjet-Mitarbeiter befinden sich erneut am 15., 16., 17., 29., 30. und 31. Juli im Ausstand.

Die Streikenden verlangen vor allem höhere Löhne, die in Spanien bis zur Hälfte niedriger sind als in anderen Ländern. Es gibt aber auch eine halbwegs gute Nachricht: Spaniens Fluglotsen haben ihre Entscheidung über einen Arbeitskampf zunächst einmal um ein paar Wochen verschoben.

Seit Tagen kommt es am grössten Pariser Flughafen Roissy-Charles de Gaulle zu Warnstreiks und Pannen, Verspätungen und Flugausfällen. Besonders angespannt war die Lage am vergangenen Wochenende. Als viele Reisende auf ihren Flug warteten, spielten mit einem Mal die Computer verrückt. Ohne dass es bemerkt wurde, leitete das Informatiksystem von Roissy Gepäckstücke an andere Reiseziele um. Der Gewerkschafter Emmanuel Duchemin-Humbert erklärte einem Pariser Livesender, bis zur Behebung der technischen Panne seien «Tausende» von Gepäckstücken fehlgeleitet worden. Das stelle auch einen Verstoss gegen die Sicherheitsregeln dar.

Der Gewerkschafter hält die Gepäckstücke meist für «verloren», wenn sie an einem anderen Ort des Planeten gelandet seien. Der französische Flugexperte Jean Serrat schätzte, dass die Reisenden ihr Gepäck im besten Fall nach drei bis vier Tagen erhalten würden.

Dass die Panne fast einen Tag lang dauern konnte, wird auf das Fehlen von Informatikern zurückgeführt. In den Pariser Flughäfen mangelt es derzeit generell an Personal. Und die Situation dürfte sich nicht so schnell beruhigen – im Gegenteil: Zum Wochenende, dem eigentlichen Ferienbeginn in Frankreich, rufen Gewerkschaften zu einem neuen Streik auf. Die Personalvertreter der Billigflieger wie Easyjet planen ab Mitte Juli weitere, jeweils dreitägige Streikaktionen. Am Mittwoch streikte überdies das Bahnpersonal in Frankreich, was die Lage für die Reisenden zu Ferienbeginn noch verschlimmerte.

An diesem Wochenende beginnen die Sommerferien auch in Berlin, Hamburg, Brandenburg - etwa die Hälfte der 16 deutschen Bundesländer ist ab dann in den Sommerferien. Doch wer mit dem Flieger verreisen will, braucht Geduld - und Nerven. An Flughäfen wie Frankfurt, Düsseldorf oder Berlin herrschen teils chaotische Zustände. Der Personalmangel führt zu Wartezeiten vor dem Sicherheitscheck von bis zu eineinhalb Stunden.

Prekär ist die Situation auch bei der Gepäckausgabe. Die Boulevardzeitung «Bild» macht in regelmässigen Abständen Schicksale genervter Reisegäste publik. «Ich habe knapp 4 Stunden auf meinen Koffer gewartet», zitiert die Zeitung einen auf dem Flughafen Frankfurt gelandeten Fluggast, der von einer «von Stunde zu Stunde aggressiver» werdenden Stimmung berichtete.

Immerhin nehmen es die Passagiere bisweilen auch mit Humor. Auf dem Flughafen Frankfurt wurde jedes einzelne Gepäckstück, das auf dem Kofferband in Erscheinung getreten war, mit frenetischem Applaus begrüsst. «Jeder, der seinen Koffer bekommen hatte und deshalb gehen konnte, ist unter Applaus verabschiedet worden», erzählt ein Augenzeuge.

Die Betreiberin des Flughafens Frankfurt (Fraport) macht düstere Prognosen. Die Abfertigungsprobleme dürften noch zwei bis drei Monate anhalten, auch Flüge müssen aufgrund von Personalmangels gestrichen werden. Die Personalprobleme auf den deutschen Flughäfen sollen nun kurzfristig rekrutierte Hilfskräfte aus der Türkei zumindest abfedern. Die Bundesregierung will dafür Sondergenehmigungen ausstellen.

Das Amsterdamer Reise-Drehkreuz Schiphol kämpft schon seit Wochen mit Überlastung. Die vergangenen Tage versank der grösste Flughafen der Niederlande aber vollends im Chaos. Die Warteschlangen zogen sich am Wochenende über einen halben Kilometer weit bis auf die Strasse hinaus. Die Nerven unter den Reisenden lagen blank. Zahlreiche Passagiere verpassten trotz endlosen Wartezeiten ihren Flug. Manche gleich zwei Tage nacheinander. In der Ankunftshalle stapelten sich liegengeblieben Koffer zu Hunderten.

Diese Woche nun drohte endgültig der Kollaps: Aus Protest gegen die Landwirtschaftspolitik der Regierung kündigten Bauern an, mit ihren Traktoren den Flughafen blockieren zu wollen. Grund für den Reise-Horror ist wie bei anderen europäischen Flughäfen Personalmangel nach der Corona-Pandemie und eine überbordende Nachfrage. Dass sich die Situation bald bessert, ist nicht absehbar.

«Blick»-Moderator Reto Scherrer, der zusammen mit einem Journalisten-Kollegen das Chaos aus nächster Nähe erleben wollte, sprach von einer «Zeitbombe» und wunderte sich, dass «bis jetzt noch niemand so richtig ausgerastet ist».

Auch im Heimatland der Billigflieger vergeht derzeit kein Tag ohne Hiobsbotschaften. Zu Wochenbeginn trat der Organisationsvorstand von EasyJet, der grössten britischen Fluggesellschaft, von seinem Posten zurück. Peter Bellew hatte im Juni Tausende von Flügen absagen müssen, weil das Personal fehlte. Vorsorglich hat die Airline jetzt weitere 10'000 Flüge – gut sechs Prozent – aus dem Sommer-Flugplan genommen.

Darauf hin zog British Airways nach und strich 1000 Flüge. Dem einstigen Prestige-Unternehmen droht am Heimatstandort London Heathrow Ungemach von streikendem Abfertigungs- und Sicherheitspersonal. Allerorten hatten die privatisierten Flughäfen auf der Insel in der Pandemie ihre Leute entlassen, um Geld zu sparen; jetzt suchen sie händeringend nach Arbeitnehmern, die mit dem unerwartet grossen Ansturm von Reisenden fertigwerden können.

Die Branche überlebe derzeit nur «mit vielen Überstunden», klagt Andy Prendergast von der Gewerkschaft GMB. Zudem verdienen viele nur den Mindestlohn von umgerechnet 11 Franken pro Stunde - zu wenig bei gleichzeitiger Inflation von neun Prozent und verlockenden Konkurrenzangeboten. Burger King in Heathrow etwa bietet beispielsweise knapp 3 Franken mehr pro Stunde.

Marco Troncone und Armando Brunini, die Chefs der Flughäfen von Rom und von Mailand, sind zuversichtlich: Sie schliessen aus, dass es zu chaotischen Szenen kommen werde beim Check-In, bei den Sicherheitskontrollen und anderen neuralgischen Punkten an den Flughäfen Italiens. Und es werde deshalb auch nicht zu Beschränkungen bei der Anzahl Starts und Landungen kommen, wie sie auf anderen europäischen Flughäfen bereits Realität sind oder zumindest ins Auge gefasst werden.

Der Grund für den Optimismus der beiden italienischen Flughafenbetreiber: Sie mussten dank den Corona-Hilfspaketen der Regierung während der Pandemie kaum Personal abbauen - und deshalb stehen sie nun auch nicht vor der Schwierigkeit, solches wieder rekrutieren zu müssen.

Die problemlose Abfertigung bedeutet freilich nicht, dass Italien-Reisende entspannt ihren Urlaub antreten können: Die europaweite Welle von Flug-Annullierungen betrifft auch das Belpaese. In den letzten Wochen sind nach Angaben der Flugsicherheitsbehörde Enac rund 7000 Flüge von und nach Italien gestrichen worden. Die Schuld tragen aber nicht die Italiener, sondern die ausländischen Fluggesellschaften, namentlich die Billigflieger EasyJet und Ryanair, aber auch die Lufthansa und ihre Töchter Eurowings, Swiss, Austrian und Brussels Airlines.

Die einzige nennenswerte italienische Fluggesellschaft, die insolvente Alitalia, war schon vor der Pandemie zu einem Zwerg mit gut 50 Fliegern geschrumpft worden: Wo nur noch wenige Flüge angeboten werden, können auch nur wenige gestrichen werden.

