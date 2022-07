Flüchtlinge auf dem Weg zur US-Grenze nähen sich den Mund zu

Flüchtlingskrise «Lieber sterbe ich hier, als dass ich wieder zurückgehe»: Warum sich ein verzweifelter Flüchtling auf dem Weg zur US-Grenze den Mund zunäht Tausende Menschen aus Mittel- und Südamerika machen sich jeden Tag auf den Weg in Richtung US-Grenze, auf der Suche nach einem besseren Leben. So auch Frank Catra. Als man ihn nicht weiterreisen lassen wollte, entschied er sich für eine extreme Form des Protests. Natasha Hähni Jetzt kommentieren 02.07.2022, 05.00 Uhr

Weil sie nicht weiter in Richtung US-Grenze gelassen werden, protestieren Migrantinnen und Migranten in Mexiko, indem sie sich den Mund zunähen lassen. Getty Images

Von Honduras bis ins mexikanische Piedras Negras an der Grenze zu den USA sind es rund 2’600 Kilometer. Das ist etwa gleich weit, wie von Zürich nach Ankara. Die Strecke hat Frank Catra, wie tausende weitere Menschen aus Mittel- und Südamerika auf sich genommen, um sich und seiner Familie ein besseres Leben zu ermöglichen. «Ich bin lange gelaufen und wir wurden unter anderem von Kartellen bedroht», sagt er zu CH Media. Der Wunsch voranzukommen habe sie aber immer weiter in den Norden gelotst – bis ihnen die Regierung des mexikanischen Bundesstaates Nuevo Leon Mitte Juni einen Strich durch die Rechnung machte.

«Mitarbeiter der Einwanderungsbehörde haben den Busbahnhof in Monterrey abgeriegelt», erzählt Catra. Zudem habe ihnen niemand Bustickets in Richtung US-Grenze verkaufen wollen. Aus Protest haben er und einige andere Migrantinnen und Migranten sich vor laufenden Kameras den Mund zugenäht. «Sie waren verzweifelt», erklärt Journalist Manuel Ocaño, der seit Jahrzehnten über die Geschehnisse an der US-Mexiko-Grenze berichtet.

Keine Tickets wegen Deal mit Texas

Der angebliche Ticket-Verkaufsstopp – die mexikanische Regierung bestreitet, eine solche Anweisung gegeben zu haben – kam laut Ocaño als Reaktion auf eine Anordnung des texanischen Gouverneurs Greg Abbott: «Er liess tausende Lastwagen, die von Mexiko nach Texas fuhren, bereits vor der Grenze auf mitgeführte, illegale Migrantinnen und Migranten kontrollieren», erklärt der Journalist. Das habe zu kilometerlangem Stau geführt, was wiederum Schäden in Millionenhöhe zur Folge hatte.

Mittlerweile hat Abbott, der sich im November zur Wiederwahl stellt, die Anweisung angepasst. Das, nachdem er mit den mexikanischen Nachbarstaaten Vereinbarungen getroffen hat, die ihm zufolge neuen Verpflichtungen zur Grenzsicherheit beinhalten. «Abbott hat die Einwanderungsthematik zum Hauptthema seines Wahlkampfes gemacht», sagt Ocaño.

Manuel Ocaño schreibt seit Jahrzehnten über die Geschehnisse an der Grenze zwischen USA und Mexiko. Zvg / zvg

So zuletzt auch nach dem tragischen Fund von über 50 toten Migrantinnen und Migranten in einem Lastwagen in der Nähe der texanischen Stadt San Antonio, nur zweieinhalb Autostunden von der mexikanischen Stadt Piedras Negras entfernt. «Diese Todesfälle gehen auf das Konto von Biden», schrieb der Republikanische Gouverneur auf Twitter.

Ein Kampf gegen die Zeit

Seit Monaten steigt die Zahl der Leute, die versuchen, über Mexiko in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Im Mai zählten die Behörden knapp 240'000 illegale Grenzübertritte. Diese Menschen sind für Schlepper und Menschenhändler leichte Beute. Immer öfter enden die illegalen Grenzüberquerungen tödlich. 2021 starben rund 650 Menschen beim Versuch, in die USA zu gelangen. 2019 waren es noch knapp 300.

Neben der Angst vor Überfällen ist die Reise durch Mexiko bis an die Grenze für die Migrantinnen und Migranten aber auch ein Wettlauf gegen die Zeit. Ocaño erzählt:

«Die mexikanische Bundesregierung genehmigt den Asylsuchenden jeweils nur eine Aufenthaltsgenehmigung für 30 Tage.»

Zurück in sein Heimatland geschickt zu werden, wäre für ihn und viele andere der grösste Albtraum: «Lieber sterbe ich hier, als dass ich wieder zurückgehe», sagte ein Migrant gegenüber dem spanischsprachigen Fernsehsender Univicion, während ihm Fäden aus dem Mund hängen.

Mit ihren Protesten sind die lateinamerikanischen Migrantinnen und Migranten nicht alleine: 2014 liessen sich Flüchtlinge in Süditalien ihre Lippen zunähen, um auf harte Haftbedingungen aufmerksam zu machen. Ein Jahr später taten Asylsuchende zwischen Griechenland und Mazedonien dasselbe, weil man sie nicht passieren liess.

Mit dem Bus schaffte es Catra nicht bis an die Grenzstadt Piedras Negras. Aufgegeben hat er aber nicht. Die 375 Kilometer ging er mehrheitlich zu Fuss. «Es hat mich viel gekostet, bis hierhin zu kommen», sagt er gefolgt von einem Seufzen. Jetzt wartet er an der Grenze auf die Chance, in die USA gelassen zu werden.

Erst diese Woche entschied der Oberste Gerichtshof, dass Präsident Joe Biden die Regelung beenden darf, die Migrantinnen und Migranten dazu zwingt, südlich der US-Grenze auf die Bearbeitung ihrer Asylanträge zu warten. Kritiker warnen seither vor einem Ansturm. Eine andere Einreiserichtlinie aus der Trump-Ära, «Title 42», wurde von einem Bundesrichter vorerst beibehalten. Dieses verbietet Asylsuchenden wegen des Ansteckungsrisikos bei einer Coronainfektion, den Einlass.

«Ich will Geld verdienen, um meine Familie zu unterstützen», schildert Frank Catra seinen Traum. Trotz seiner Erlebnisse, hält er sich für einen Glückspilz: «Viele haben die Reise nicht überlebt.»

