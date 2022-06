Hochwasser in Florida: Autofahrer stürzt sich mit Corvette

Mitten ins Hochwasser: Autofahrer stürzt sich mit Corvette in überflutete Strasse

In den vergangenen Tagen sorgte ein Tropensturm für heftige Regenfälle und Überschwemmungen im Süden Floridas. Videoaufnahmen zeigen, wie sich ein Autofahrer mit seiner Corvette mitten in eine überflutete Strasse stürzt. Das Luxusauto durchquert das Hochwasser scheinbar unbeschädigt. Die Feuerwehr von Miami warnte am Wochenende wiederholt davor, mit Autos durch überflutete Strassen zu fahren.