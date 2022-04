«Partygate»: Premierminister Boris Johnson muss Strafgeld zahlen

Feiern im Lockdown «Partygate»: Britischer Premierminister Boris Johnson muss Strafgeld zahlen Regelmässige Partys in der Downing Street hielten das politische London über Wochen in Atem. Lange liessen die Ermittlungsergebnisse der Polizei auf sich warten. Doch nun kommt auch Premier Boris Johnson nicht mehr ungeschoren davon. 12.04.2022, 15.24 Uhr

Muss Strafgeld zahlen: Premierminister Boris Johnson. Matt Dunham / AP

In der «Partygate»-Affäre um verbotene Feiern während des Corona-Lockdowns in der Downing Street muss Premierminister Boris Johnson ein Strafgeld zahlen. Das bestätigte eine Regierungssprecherin am Dienstag der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge, nachdem die Londoner Polizei mehr als 50 Strafgelder gegen Beteiligte verhängt hatte. Auch Finanzminister Rishi Sunak soll eine Strafe zahlen müssen.