Familiendrama Vierjährige blieb zwei Tage lang neben ihrer toten Mutter in der Wohnung Das Kind wurde befreit, nachdem der Vater der 39-jährigen Frau seine Tochter nicht hatte erreichen können. 12.05.2022, 13.44 Uhr

Mittlerweile ist das Kind bei Verwandten untergebracht (Symbolbild). KEYSTONE

Ein vierjähriges Mädchen hat zwei Tage lang neben seiner toten Mutter in einer Wohnung in Oberösterreich ausgeharrt. Die «Kronen Zeitung» hatte zuerst über den Fall berichtet, den die Polizei nun bestätigte. Die Mutter des Kindes lebte in Wels und litt an einer schweren Krankheit.