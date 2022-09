Fall Mahsa Amini Iran weist EU-Kritik am Vorgehen gegen Demonstranten zurück Seit neun Tagen halten die regimekritischen Proteste an. Auslöser war der Tod der 22 Jahre alten Mahsa Amini, die unter ungeklärten Umständen starb. Der Iran beteuert, der Fall werde untersucht und verurteilt die Kritik der EU. Die hatte die die gewaltsame Niederschlagung der Demonstranten im Iran kritisiert. 26.09.2022, 13.39 Uhr

Der Iran hat Kritik der Europäische Union am Vorgehen gegen die andauernden Proteste im Land zurückgewiesen. «Das ist Einmischung in die internen Angelegenheiten des Irans und Unterstützung von Krawallmachern», sagte Aussenamtssprecher Nasser Kanaani am Montag. Der Fall Mahsa Amini werde derzeit untersucht, aber die EU und der Westen ignorierten diese Tatsache und unterstützten Unruhestifter, die die Sicherheit des Irans gefährdeten.