Fahrassistenz US-Behörde untersucht Teslas «Autopilot»-System nach teils tödlichen Auffahrunfällen Das Fahrassistenzsystem «Autopilot» soll Tesla-Fahrzeugen helfen, den Weg zu finden. Das System soll aber auch für 17 Verletzte und einen Todesfall verantwortlich sein. Die US-Verkehrsbehörde nimmt «Autopilot» nun erneut unter die Lupe. 16.08.2021, 16.06 Uhr

Wenn sich Fahrerinnen und Fahrer komplett auf die Tesla-Technik verlassen, kann es gefährlich werden. Keystone

Teslas Fahrassistenzsystem «Autopilot» wird nach einer Reihe von Auffahrunfällen erneut von der US-Verkehrsbehörde NHTSA untersucht. Sie verwies am Montag auf elf Vorfälle zwischen Januar 2018 und Juli 2021, in denen Teslas Elektroautos auf am Strassenrand parkende Notfall-Fahrzeuge auffuhren. Dabei gab es der NHTSA zufolge 17 Verletzte und einen Todesfall.