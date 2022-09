Europas Rechte «Wir jubeln mit Italien»: Meloni-Wahl verschafft Europas Rechtspopulisten einen Booster Vor allem Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban wird sich freuen: Er gewinnt mit Giorgia Meloni eine mächtige Alliierte in einem Moment, in dem es schwierig für ihn geworden ist. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 27.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der neue Star der Rechtspopulisten: Giorgia Meloni. keystone

Jetzt ist es also so weit: Zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg und dem Ende der faschistischen Diktatur unter Benito Mussolini bekommt Italien wieder eine Regierung, die man mindestens als rechts-national bezeichnen kann. Und: Zwei der drei Koalitionsparteien zeichnen sich durch eine dezidiert antieuropäische Haltung aus.

Was bedeutet der Rechtsrutsch in der drittgrössten Volkswirtschaft Europas für die EU?

Wahlsiegerin Giorgia Meloni gab die Antwort gleich selbst: «Für Europa ist der Spass jetzt vorbei», versprach die Parteichefin der «Fratelli d’Italia» vor einigen Tagen. Für ihre europäischen Gesinnungsgenossen hingegen geht der Spass erst jetzt los: «Wir jubeln mit Italien», kommentierte die AfD-Europapolitikerin Beatrix von Storch aus Deutschland am Sonntagabend.

Und Marine Le Pen in Frankreich sagt: «Das italienische Volk hat sich entschieden, sein Schicksal in die eigenen Hände zu nehmen». Sie fordert ihre Landsleute auf, es den Italienern gleichzutun und noch heute ihrer Partei, dem «Rassemblement National», beizutreten.

Klar ist: Nachdem die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg vielen der rechtspopulistischen Parteien in Europa den Wind aus den Segeln genommen haben, wittern sie nun Morgenluft.

Kommt es zum rechten Block Italien, Polen, Ungarn und Schweden?

Dass mit einer offen euroskeptischen Regierung in Rom nun alles schwieriger wird in der EU, weiss man natürlich auch in Brüssel. Während noch-Premier Mario Draghi in enger Abstimmung mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Olaf Scholz zusammenspannte, lässt seine bald-Nachfolgerin Meloni solche Gruppenarbeiten ausfallen.

Viel inniger als zu Frankreich und Deutschland ist Melonis Freundschaft ohnehin zum ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban, der ihr mit den Worten gratulierte: «Bravo, Giorgia! Ein mehr als verdienter Sieg». Für den Ungaren kommt der Wahlsieg Melonis gerade zur rechten Zeit: In Zukunft wird er auf ihre Unterstützung zählen müssen, wenn es darum geht, Geldstrafen aus Brüssel wegen Korruptionsvorwürfen und Verstössen gegen die Rechtsstaatlichkeit abzuwenden.

In der EU befürchten nun viele, dass sich mit Italien, Ungarn und Polen ein neuer, rechter Block der Anti-Europäer bildet. Dazu könnte auch Schweden stossen, wo die rechtsextremen Schwedendemokraten zur zweitstärksten Kraft wurden und vor dem Einzug in die Regierung stehen.

Schaffen es die EU-Gegner tatsächlich, die Reihen zu schliessen, wird sich die Machtbalance in der EU klar nach rechts verschoben. Und zwar nicht irgendwo, sondern im Herzen der EU, dem Europäischen Rat, dem mächtigsten Gremium der 27 EU-Staats- und Regierungschefs. Resultat wäre wohl weniger eine Blockade der EU, aber doch ein zähflüssiges, kräfteraubendes Ringen um einen gemeinsamen Weg.

Glückliche Sieger: Lega-Chef Matteo Salvini, Silvio Berlusconi und Giorgia Meloni. keystone

«Italexit» steht nicht auf dem Programm, aber Kampf um Europas Identität

Eine existenzielle Bedrohung für das Gemeinschaftsprojekt ist das zwar nicht: Den «Italexit» und ein Austritt aus der gemeinsamen Euro-Währung hat auch das neue Rechtsbündnis in Rom nicht auf dem Programm. Meloni und ihre Mitstreiter wissen genau, dass die wirtschaftlichen Folgen für Italien desaströs wären. Ausserdem ist das Land auf die rund 200 Milliarden Euro der Corona-Hilfen aus Brüssel angewiesen.

Was sich aber abzeichnet, könnte eine Art europaweiter Kulturkampf sein. Es geht um Werte, Identitätspolitik und um das grundsätzliche Verständnis davon, was die Europäische Union sein soll. Meloni, Orban und viele andere europäische Rechtspopulisten verbindet nicht nur ihre Bewunderung für den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump.

Sie sind sich auch einig, dass sie ein stark abgespecktes Europa der Nationen wollen. Weniger «Bürokraten in Brüssel», mehr nationale Souveränität, lautet ihr Credo. Zudem führen sie einen Kampf gegen Migration in all ihren Erscheinungsformen und die als «Wokeismus» bezeichnete Bewegung für die Rechte von sexuellen und ethnischen Minderheiten.

Diesen Kampf hat Meloni auch zu einer ihren Prioritäten erklärt, wenn sie sagt, «LGBT-Lobbys» und «Gender-Ideologie» würden die westliche Zivilisation bedrohen.

Von der Leyen als Gegenspielerin - der Ton im neuen Verhältnis ist gesetzt

Wie schnell der Kulturkampf um europäische Grundwerte eskalieren kann, zeigt eine Äusserung, zu der sich EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Wochenende hinreissen liess. Angesprochen auf die Wahl in Italien bemerkte die EU-Politikerin an einer Veranstaltung der US-Universität Princeton, dass man durchaus über «Werkzeuge» verfüge, wenn sich in Italien «die Dinge in eine falsche Richtung bewegen» würden.

Ursula von der Leyen. AP

Die empörte Reaktion aus Italien liess nicht auf sich warten: Matteo Salvini, Lega-Chef und künftiger Koalitionspartner Melonis warf von der Leyen «beschämende Arroganz» vor und forderte umgehend ihren Rücktritt. Auch Meloni forderte von von der Leyen mehr «Umsicht», wenn sie ihre Glaubwürdigkeit behalten wolle. Damit ist der Ton im neuen Verhältnis Italien-EU bereits gesetzt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen