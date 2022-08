Giorgia Meloni und Liz Truss greifen nach der Macht

Europa Giorgia Meloni und Liz Truss: Zwei rechte Frauen greifen nach der Macht in Europa Giorgia Meloni, Postfaschistin und Favoritin bei den Parlamentswahlen vom 25. September, setzt derzeit alles daran, Italien und der Welt die Angst vor einer möglichen Radikalisierung des Landes zu nehmen. Die konservative Britin Liz Truss verfolgt eine andere Strategie. Dominik Straub, Rom undSebastian Borger, London Jetzt kommentieren 27.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Zwei Anwärterinnen auf Regierungsämter: Die Britin Liz Truss (l) wird aller Voraussicht nach nächste Premierministerin in London, Giorgia Meloni (r) Regierungschefin in Rom. Keystone

Giorgia Meloni: «Ich bin keine Faschistin»

Wenn italienische Zeitungen in diesen Tagen Giorgia Meloni zitieren, dann handelt es sich meist um Übersetzungen, vorwiegend aus dem Englischen. Denn die 45-jährige Chefin der Fratelli d’Italia spricht seit längerem mehr mit ausländischen Medien als mit den einheimischen. In den Interviews sagt sie dann Sätze wie: «Ich stehe zu dem, was ich denke. Wenn ich eine Faschistin wäre, dann würde ich das sagen. Aber ich bin keine Faschistin.»

Giorgia Meloni, Chefin der Fratelli d'Italia. Antonio Masiello / Getty Images Europe

Giorgia Meloni ist sich bewusst, welche Ängste und Bedenken ihre Favoritenrolle bei den Parlamentswahlen auslöst. Das ist der Grund für ihre Charme- und Beruhigungsoffensive. Doch der Versuch, sich als gemässigte Politikerin darzustellen, die mit beiden Füssen auf dem Boden des demokratischen Rechtsstaats steht und sich vom ideologischen Ballast der postfaschistischen Vorgängerparteien befreit hat, scheitert an der Wirklichkeit.

Pilgerreisen zum Grab von Mussolini

Das beginnt schon bei ihrer Partei. In den Fratelli d’Italia wimmelt es – auch in Führungspositionen – nach wie vor an hartgesottenen Duce-Nostalgikern, die bei jeder Gelegenheit die rechte Hand zum «römischen Gruss» ausstrecken und zu Mussolinis Grab in Predappio pilgern. Auf dem Partei-Logo der «Brüder Italiens» prangt noch immer die grün-weiss-rote Flamme, die über dem durch einen schwarzen Strich symbolisierten Sarg des Diktators Benito Mussolini züngelt.

Als Meloni unlängst aufgefordert wurde, auf die Flamme im Partei-Logo zu verzichten, weigerte sie sich:

«Wir sind stolz darauf.»

Doch es sind nicht nur Symbole, die Zweifel an der Mässigung Melonis nähren. Sie pflegt beste Kontakte zu Rechtsextremisten und Nationalisten in aller Welt. 2018 lud sie zu einer Parteiversammlung den früheren Trump-Berater Steve Bannon ein, der mit begeisterten Ovationen gefeiert wurde.

Aber wie tickt Giorgia Meloni wirklich? Mögliche Antworten geben ihre Autobiografie «Io sono Giorgia» («Ich bin Giorgia») sowie eine Recherche in der Römer Zeitung «La Repubblica». In ihrem Buch beschreibt Meloni, wie ihr Vater Franco die Familie verlassen hat, als sie vier Jahre alt war – der Papa, ein Kommunist, segelte um die Welt und eröffnete dann auf den Kanarischen Inseln eine Bar. Wenige Monate nach dem Verschwinden des Vaters vergassen die kleine Giorgia und ihre Schwester Arianna eine brennende Kerze in ihrem Kinderzimmer – das Haus brannte ab. Giorgia, Arianna und die Mutter Anna zogen in eine 45-Quadratmeter-Wohnung im Römer Arbeiterquartier Garbatella.

Ministerin unter Silvio Berlusconi

Als Kind einer alleinerziehenden Mutter war Giorgia in der neuen Umgebung eine Aussenseiterin. Als sie 15 war, trat sie der «Jugendfront» des postfaschistischen Movimento Sociale Italiano (MSI) bei, wo sie Freunde und Anerkennung fand. Innerhalb der «Jugendfront» stieg sie schnell auf; später politisierte sie in der Alleanza Nazionale (AN) von Gianfranco Fini. 2008 wurde Meloni unter Silvio Berlusconi im Alter von 31 Jahren Jugend- und Sportministerin. Nach dem Bruch mit Fini, der die trikolore Flamme aus dem Parteilogo der AN entfernt hatte, gründete Meloni 2012 die Fratelli d’Italia.

Die einstige Aussenseiterin aus dem Arbeiterquartier wollte es immer allen zeigen – doch bei der ersten Teilnahme der neuen Partei bei Parlamentswahlen 2013 erzielten die Fratelli d’Italia nur gerade 2 Prozent der Stimmen, beim letzten nationalen Urnengang kamen sie auf 4 Prozent. In der nach wie vor von männlichen Platzhirschen dominierten italienischen Politik wurde Meloni angesichts dieser mageren Resultate lange belächelt: Die «ragazza aus Garbatella» wurde, auch in ihrer eigenen Partei, nicht richtig ernstgenommen.

Das hat sich gründlich geändert: Heute, einen Monat vor den Wahlen, bei denen sie zur ersten Ministerpräsidentin der italienischen Republik gekürt werden könnte, zittern alle vor Giorgia Meloni. In Italien, aber vor allem auch im Ausland.

Liz Truss: Die «menschliche Handgranate»

Was der französische Staatspräsident Emmanuel Macron aus britischer Sicht sei, «Freund oder Feind»? Von jedem Londoner Spitzenpolitiker erwartet man die instinktive Antwort «Freund». Genau dieses Wort verwendet Ex-Finanzminister Rishi Sunak, einer der beiden Bewerber die Nachfolge Boris Johnsons als Vorsitzender der Konservativen und damit auch Regierungschef des Landes.

Liz Truss hingegen, immerhin Aussenministerin und damit Chefdiplomatin Ihrer Majestät, teilt ihren Parteifreunden im ostenglischen Norwich mit, über diese Frage sei «das Urteil noch nicht gesprochen». Wenn sie erst einmal in der Downing Street sei, werde sie den Pariser Staatschef «an dessen Taten messen, nicht an Worten». Gelächter und Beifall im Saal.

Liz Truss, die wahrscheinliche nächste Premierministerin in London. Tolga Akmen / EPA

Auch Truss lacht ein wenig, als wolle sie die Ungeheuerlichkeit verwischen, die an diesem Donnerstag Abend gerade passiert ist: Die heisse Favoritin auf das höchste Regierungsamt des Landes hat nicht nur den Repräsentanten eines der engsten Verbündeten beleidigt. Sie stösst damit auch mutwillig den nächsten Nachbarn der Insel vor den Kopf, auf dessen Kooperation, ja Hilfe die Briten in ihrer Flüchtlingspolitik, im Handel mit der EU, im Streit um Nordirland täglich angewiesen sind.

Truss und Kontrahent Sunak schenken sich nichts

Wie viel Unsinn dürfen Wahlkämpfer erzählen? Die Frage stellt sich bei jeder freien Wahl, der Urnengang der Torys macht da keine Ausnahme. Noch bis Freitag haben all jene Mitglieder, die sich bisher noch nicht entscheiden konnten, Zeit für die Überlegung, ob Truss oder Sunak die weniger schlechte Lösung darstellt.

Auch der frühere Finanzminister, 42, hat manche Kehrtwende hingelegt, musste steuer- und wirtschaftspolitische Vorschläge umarbeiten, hat sich blamiert mit der idiotischen Forderung nach Umerziehung für jene Bürger, «die das Königreich diffamieren». Was falsche Behauptungen und unhaltbare Versprechen angeht, liegt aber Truss ebenso meilenweit in Führung wie in den Umfragen. Manche halten die 45-Jährige geradezu für «gefährlich impulsiv und halsstarrig», wie der «Times»-Starkolumnist Matthew Parris schrieb: «Sie verfügt über massive Selbstüberschätzung und riesigen Ehrgeiz, ihr politischer Verstand ist stecknadelkopfgross.»

Man mag das für Polemik halten, womöglich sogar ein wenig frauenfeindlich. Tatsache ist aber: Nicht erst im Wahlkampf hat Truss jenen nach dem Mund geredet, die für ihr Fortkommen wichtig sind. Gnadenlos bedient sie die Klischees, die das kleine Häuflein der rund 160000 eingetragenen Parteimitglieder – etwa 0,3 Prozent der Wahlberechtigten – liebgewonnen hat. Mitten in einer Teuerungswelle (derzeit 10,1 Prozent) verspricht sie Steuersenkungen, was laut den meisten Ökonomen Unsinn ist, jedenfalls aber Millionen von Bürgern nicht entlastet, die sich mit explodierenden Energiepreisen konfrontiert sehen.

Dass die Zentralbank für den Herbst eine einjährige Rezession vorhersagt, hält die Kandidatin für Schwarzmalerei. Überhaupt müsse das Mandat der Bank of England überarbeitet werden, meint Truss - was am Finanzplatz für Unruhe sorgt.

Ähnlichkeiten zum derzeitigen Premier Johnson

Sie sei an «einer positiven Beziehung zur EU» interessiert, beteuert die Chefunterhändlerin treuherzig. Gleichzeitig schmiedet ihr Team Pläne, das Nordirland-Protokoll und damit den völkerrechtlich gültigen Austrittsvertrag im kommenden Monat auszusetzen. Damit wird der Handelskonflikt mit dem grössten Binnenmarkt der Welt unausweichlich.

Mit dubiosen Versprechungen und höchstens viertelwahren Behauptungen ähnelt Truss ihrem noch amtierenden Vorgänger. Von Anfang an haben Truss und ihr Team partei-intern auf eine Politik der verbrannten Erde gesetzt, auch darin dem Kandidaten Johnson und dessen legendären Chefberater Dominic Cummings ähnlich. Dieser hält die Kandidatin übrigens für «eine menschliche Handgranate».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen