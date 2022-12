Katar-Gate: Ex-EU-Kommissar hat 60’000 Euro erhalten

EU Katar-Gate: Auch ehemaliger EU-Kommissar hat 60’000 Euro von korrupter Lobby-Organisation erhalten Der ehemalige griechische EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos muss sich unangenehme Fragen gefallen lassen. Unterdessen reagiert Katar zunehmend genervt und warnt vor «negativen Effekten» auf seine Flüssiggaslieferungen. Remo Hess, Brüssel Jetzt kommentieren 19.12.2022, 15.32 Uhr

Hat er «schmutziges» Geld erhalten? Der ehemalige EU-Kommissar Dimitris Avramopoulos. Keystone

Die Korruptionsaffäre droht vom EU-Parlament auf andere EU-Institutionen überzuschwappen. Genauer: Auf die Kommission von Präsidentin Ursula von der Leyen.

Im Fokus steht der ehemalige EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos. Dieser hat insgesamt 60’000 Euro von der Lobby-Organisation «Fight Impunity» erhalten, die im Verdacht steht, als zentrales Vehikel für Schmiergeldzahlungen aus Katar und Marokko gedient zu haben. Dies berichtet die italienische Zeitung «La Stampa» am Montag.

Demnach fungierte der unter Ex-Kommissionschef Jean-Claude Juncker amtierende Avramopoulos seit Februar 2021 als «Ehren-Verwaltungsrat» von «Fight Impunity». Während eines Jahres erhielt der Grieche dafür monatlich 5000 Euro. Avramopoulos bestätigte die Zahlungen am Montag und verweist darauf, dass er seine Aktivität vorgängig in Brüssel gemeldet habe, wie dies die Regeln für ehemalige EU-Kommissare vorsehen.

Von der Leyen gab grünes Licht, obwohl Alarmglocken läuteten

Tatsächlich erhielt der konservative Politiker im Februar 2021 Grünes Licht von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen höchstpersönlich. Im Nachhinein hätten allerdings die Alarmglocken läuten müssen: Dies, weil von Anfang an unklar war, wie sich «Fight Impunity» finanziert. Die Menschenrechtsorganisation wurde 2019 vom ehemaligen EU-Abgeordneten Pier Antonio Panzeri gegründet und zählte auch ehemalige EU-Granden wie Ex-Aussenbeauftragte Federica Mogherini zu prominenten Fürsprechern. Ein Eintrag im EU-Transparenzregister fehlt allerdings, was der Ethikrat der EU-Kommission bereits 2020 bemängelte.

Avramopoulos begründete dies damals mit der Covid-Pandemie und sagte, Panzeri werde die Meldung nach dem Lockdown noch nachholen, was aber nie passierte. Laut Kommissionssprecher Eric Mamer prüfe man jetzt, ob und inwiefern Aktivitäten von Avramopoulos gegen die internen Regeln verstossen haben und werde den ehemaligen EU-Kommissar auch vorladen, sofern es etwas zu klären gäbe.

Avramopoulos Lobby-Arbeit für Panzeri ist aber auch deshalb brisant, weil sich der Grieche aktuell für den Posten des EU-Sondergesandten für die Golfregion bewirbt. Selbst wenn Avramopoulos ohne sein Wissen «schmutziges» Geld erhalten hat, dürften seine Chancen nun auf dieses Amt stark gesunken sein.

Im Zentrum des Sturms: die Vize-Präsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili und ihr Lebensgefährte Francesco Giorgi. Str / Eurokinissi

Katar warnt, sein Flüssiggas in die Waagschale zu werfen

Unterdessen reagiert Katar zunehmend genervt auf die anhaltenden Enthüllungen. Nachdem das EU-Parlament vergangene Woche alle Dossiers im Zusammenhang mit dem Wüsten-Emirat auf Eis gelegt und seine Diplomaten vorübergehen den den Zugang entzogen hat, beschwert sich Doha: «Wir weisen die Anschuldigungen, die unsere Regierung mit Fehlverhalten in Verbindung bringen, entschieden zurück», so ein nicht näher genannter Diplomat in einer Stellungnahme am Wochenende.

Katar warnte auch vor einem «negativen Effekt auf die regionale und globale Sicherheitszusammenarbeit sowie auf die derzeitigen Gespräche über die globale Energieknappheit und Energiesicherheit».

Die Erwähnung der Energieversorgung wird in der EU durchaus als Drohung verstanden: Im Zuge des Kriegs in der Ukraine ist die Bedeutung Katars als Lieferant von Flüssiggas stark gestiegen. Dass diese neue Partnerschaft nun durch die Korruptionsaffäre beschädigt werden könnte, sorgt in der EU für Sorgenfalten.

Über 1,5 Millionen Euro an mutmasslichem Bestechungsgeld konfisziert

Im Rahmen von Hausdurchsuchungen stellte die belgische Staatsanwaltschaft vergangene Woche über 1,5 Millionen Euro in Bar sicher. Es soll sich dabei um Bestechungsgeld handeln, mutmasslich von Katar und Marokko, um sich politischen Einfluss zu erkaufen. Im Zentrum des Verdachts stehen die mittlerweile ihres Amts enthobene griechische Vize-Präsidentin des EU-Parlaments Eva Kaili sowie ihr Lebensgefährte und der ehemalige EU-Abgeordnete Pier Antonio Panzeri. Alle drei befinden sich weiter in Haft.

Insgesamt mehr als 1,5 Millionen Euro an mutmasslichem Bestechungsgeld konfiszierten die belgischen Behörden. ZVG

